Добро пожаловаться: чего Иран хочет от России

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф — частый гость в Москве. В последний раз он был в России в январе текущего года. Тогда разговор был сосредоточен вокруг проблем Сирии, а также ядерной сделки с США, которая находится под угрозой.

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Эта переговорная тематика важна и сейчас, и обе стороны собираются сверить часы по ключевым проблемам Ближнего Востока, в урегулировании ситуации в котором оба государства занимают похожие позиции.

Но и за этот месяц, который прошел с последнего визита в Россию, ситуация в Сирии серьезно ухудшилась после того, как иранский беспилотный аппарат был сбит ВВС Израиля. Израильская сторона довольно недвусмысленно дала понять, что будет достаточно жестко реагировать на подобные действия.

Кроме того, опасения Ирана вызывают действия Турции в сирийском Африне. Зариф в рамках выступления на конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» «Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях» подчеркнул, что проблему Африна необходимо урегулировать законным путем, используя диалог с сирийским правительством.

«Обеспокоенность наших турецких соседей по поводу планов США в регионе можно понять и нужно заниматься этими обеспокоенностями. И лучше всего это сделать законно через сирийское правительство. Если захватывать чужие территории, это не поможет решить проблемы», — заявил иранский дипломат, подчеркнув, что Вашингтон предпринимает «близорукие попытки <…> поиграть в геополитические и геоэкономические игры». Правда, во вмешательстве в дела соседей обвиняют и сам Тегеран, они исходят от его главного регионального противника — Израиля.

Выступая на прошедшей в Германии на этой неделе Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху напрямую обратился к премьеру Ирана, потрясая обломком сбитого беспилотника: «Господин Зариф, вы узнаете это? Вы должны узнать. Это ваше. Вы можете привезти с собой обратно послание для тиранов в Тегеране: не испытывайте решимость Израиля».

Нетаньяху заявил о готовности начать действия против Ирана, а не только союзников государства на Ближнем Востоке.

«Мы будем действовать, если это необходимо, не только против союзников Ирана, но и против самого Ирана», — сказал израильский премьер.

Израильская риторика вызывает опасения в Иране, отметил в недавней статье для «Газеты. Ru» эксперт клуба «Валдай», иранский политолог Хамидреза Азизи: «Серьезная озабоченность Тегерана также связана с продолжающимся хаосом в Сирии, который может воспользоваться Израиль — давний геополитический противник Ирана».

Азизи пишет, что иранские политики полагают, что

«Израиль уже приступил к реализации своей стратегии, цель которой — лишить Иран важного союзника в регионе, вмешавшись в сирийский кризис и помешав правительству страны развить военный успех».

Москва же, в свою очередь, имея хорошие отношения как с Израилем, так и с Ираном, старается сохранять баланс сил в регионе.

Делать это становится все сложнее, так как, несмотря та то что Кремль провозгласил окончание сирийской операции, страна продолжает нести косвенные потери. В результате удара с земли погиб российский пилот Роман Филипов, а на днях Москва признала гибель пятерых человек в Сирии, которых СМИ считают членами частной российской военной компании. В то же время американские СМИ заявляют о том, что в результате налета ВВС США погибло несколько сотен россиян которые, воевали на стороне сирийских сил в неофициальном качестве, что в российском МИДе назвали дезинформацией.

Ситуация вокруг так называемой «ядерной сделки» США и Ирана, которую вновь собираются обсуждать Лавров и Зариф, становится также все более непредсказуемой. Несмотря на то что президент США Дональд Трамп не стал отменять ее, он поручил конгрессу провести ее ревизию с целью включить в нее новые положения.

Речь, прежде всего, идет о программе иранских баллистических ракет, которую глава Белого дома также требует сделать частью сделки.

К изменению условий ядерной сделки США хотят привлечь и ее европейских участников — Германию, Великобританию и Францию. Американские власти уже анонсировали создание рабочей группы, которая должна выработать рекомендации по этому вопросу.

Все эти действия негативно воспринимают в российских политических кругах Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ранее в комментарии для российских СМИ назвал ее «сомнительной конструкцией, которая вряд ли будет способствовать разрешению ситуации вокруг ядерной программы Тегерана».

«Более того, заключение дополнительных соглашений или создание иных механизмов может отрицательно повлиять на выполнение уже достигнутых договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). И весьма негативным сигналом является то, что Вашингтон активно продвигает, если не сказать продавливает, свою линию на пересмотр «иранской сделки» на европейских площадках», — отметил Слуцкий.

Иран ранее заявил, что не собирается менять условия существующего соглашения, а президент страны Хасан Роухани заявил, что будет защищать соглашение до «последнего дыхания».

Для президента-реформатора сделка — один из главных итогов президентства, так как снятие экономических санкций с Ирана дало ему рычаги для укрепления экономики страны.

Зариф был одним из ключевых участников переговоров по ядерной сделке с иранской стороны и проявил себя как выдающийся дипломат, рассказывают его коллеги из других стран. Несмотря на отсутствие дипломатических отношений с США, Зариф смог создать личные доверительные отношения с главой Госдепа США в администрации Барака Обамы Джоном Керри. В одном из интервью Керри даже назвал иранского коллегу «жестким выдающимся переговорщиком и патриотом».

Учитывая успехи администрации президента Обамы на иранском направлении, большинство американских экспертов считают, что отношения США и Ирана могли бы улучшиться, если бы к власти пришла Хиллари Клинтон. С президентом Трампом это невозможно, так как большинство членов его команды рассматривают Иран как государство, враждебное интересам США на Ближнем Востоке.