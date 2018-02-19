«Ни один китаец не смог коснуться ядерной кнопки»

Из-за «ядерного чемоданчика» президента США Дональда Трампа в Китае произошел конфликт с применением силы. Как сообщает издание Axios, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники, во время прошлогоднего ноябрьского визита Трампа в КНР сотрудник Секретной службы США повалил на пол офицера китайского Службы безопасности.

Инцидент произошел в момент, когда Дональд Трамп вошел в зал для переговоров, а следующему за ним сотруднику Секретной службы с «ядерным чемоданчиком» преградил путь китайский силовик.

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«Потом произошла суматоха», — сообщает RT. Глава аппарата Белого дома Джон Келли попытался урегулировать недопонимание, но офицер китайской СБ был непреклонен и не хотел по-хорошему пропускать американских спутников Трампа вслед за главой государства. Китайская охрана заблокировала вход, передает ФАН. При этом протокол предписывает, что «ядерный чемоданчик» всегда должен находиться в одном помещении с президентом США.

После провала переговоров, когда китаец «схватил Келли», сотрудник Секретной службы повалил китайского офицера на пол, и представитель принимающей стороны «даже не смог коснуться ядерного чемоданчика», не говоря уже о получении кодов доступа для управления стратегическими войсками США. При этом, как сообщает Axios, представители КНР попросили сотрудников американской делегации не разглашать данный инцидент.

По официальной инструкции рядом с президентом США постоянно находится сотрудник Секретной службы с чемоданом черного цвета — в нем находится карточка, по размеру похожая на обычную кредитку. На ней напечатаны «золотые коды» для инициации ядерного удара в любой момент.

Противники президента США Дональда Трампа регулярно критикуют его манеру поведения и тон высказываний, называя его «неуравновешенным невротиком» с доступом к ядерному оружию.

В начале января 2018 года бывший фотограф экс-президента США Барака Обамы Пит Соуза опубликовал в своем инстаграме два архивных снимка. На одном из них изображен «ядерный чемоданчик», который сотрудник Белого дома поднимает на борт номер один. Следующей стала фотография с загадочной красной кнопкой на столе президента США. Рядом с ней стоит табличка с надписью «Тяжелые решения даются с трудом» (англ. Hard things are hard).

«К счастью, красная кнопка на столе [президента] нужна для вызова помощника, а не для начала войны», — подписал фотографию Соуза. Фотограф сделал публикации в инстаграме после того, как нынешний президент США Дональд Трамп решил помериться «ядерными кнопками» с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Северокорейский лидер Ким Чен Ын только что заявил, что «ядерная кнопка всегда находится на его столе». Кто-нибудь из его истощенного и голодного режима, сообщите ему, пожалуйста, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и мощнее, чем его, и моя кнопка работает», — заявил Трамп в своем твиттере 3 января.

Такое заявление Трамп сделал в ответ на новогоднее поздравление граждан КНДР северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Во время новогоднего обращения Ын заявил, что у КНДР отныне есть возможность нанести ядерный удар по любой точке американской территории.

«США следует знать, что ядерная кнопка — у меня на столе», — сказал Ким Чен Ын, добавив, что «вся территория США — в зоне досягаемости наших ядерных сил». По мнению лидера КНДР, Вашингтон никогда не сможет начать войну «против него и его страны». Кроме того, в своем обращении Ким Чен Ын призвал к улучшению отношений между КНДР и Южной Кореей.

Пикировки между лидерами США и КНДР происходят на фоне Корейского ракетного кризиса — бесконтрольных и опасных испытаний Северной Кореей своих ядерных боеголовок и баллистических ракет, регулярно пролетающих над Японией. Сейчас КНДР находится под давлением международных санкций, поддержанных и Российской Федерацией.

Кроме чемоданчика с «золотыми кодами» и кнопки на столе в Овальном кабинете у президента США есть и другие возможности нанести ядерный удар.

Так, в середине лета 2017 года два самолета «судного дня» E4-B Boeing 747s, известные как «ядерные чемоданчики» президента США, получили повреждения в результате торнадо. «Два самолета E4-B Национального оперативного центра, базирующиеся на авиабазе «Оффут», получили повреждения в результате шторма», — сообщил представитель командования ВВС США Пэт Райдер.

Отмечается, что E4-B Boeing 747s был разработан в 1970-х годах в ходе «холодной войны». Самолет представляет собой командный центр, который в случае ядерной войны может находиться в небе несколько дней. На данный момент на вооружении США состоят четыре таких самолета.