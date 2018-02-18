Симпатизанты бывшего грузинского президента и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили проводят в центре Киева марш «за будущее», требуя импичмента и отставки действующего президента Украины Петра Порошенко. Число манифестантов достигает нескольких тысяч человек, сообщает киевское управление Нацполиции.

Марш начался с опозданием почти на час, хотя изначально был запланирован на полдень (13:00 мск). Задержка в начале марша «Движения новых сил» связана с перебоями в движении общественного транспорта в украинской столице, а также сообщениями о минировании шести станций киевского метро (сообщения о заложенных бомбах не подтвердились).

Реклама

Марш проходит без участия Михаила Саакашвили, поскольку ранее он был выдворен украинскими пограничниками за пределы Украины. Колонну сторонников «Движения новых сил» возглавляет ближайший соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе, народный депутат Верховной рады от фракции «Самопомощь» Егор Соболев и ряд других оппозиционных политиков. Маршрут манифестации проходит параллельно Крещатику по Владимирской улице, а завершиться должен «народным вече» на Михайловской площади. Движение колонны началось из парка Тараса Шевченко, передает RT.

Над колонной демонстрантов развеваются флаги Украины, а также красно-черные стяги экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ). По сообщениям очевидцев, участники акции выкрикивают лозунги с требованием отставки Порошенко, а также требуют убрать «руки прочь от Миши». Среди манифестантов ходят люди с пластиковыми контейнерами, собирая деньги «в поддержку Саакашвили».

«Банду вон!» — скандируют участники «Движения новых сил», сообщает ФАН. Кроме того, в числе требований демонстрантов — проведение досрочных выборов в Верховную раду и формирование нового кабинета министров.

«Это мы выбросим Порошенко на мусорку истории и сделаем все, чтобы ни один президент Украины не издевался над своим народом и не унижал его»,

— заявил Сакварелидзе.

Свою речь, которую он произнес для митингующих по телефону, Саакашвили транслировал в фейсбуке. «Приветствую вас. Я очень горжусь теми, кто собрался сейчас на площади. Люди выходят не за Саакашвили, люди выходят за Украину <...> Украинский народ уже ничем не остановить», — сказал Саакашвили. Он также подчеркнул, что планирует представить кандидата в президенты Украины «от народа».

Десятки сторонников Саакашвили, протестующих у здания Верховной рады в Киеве, незадолго до этого начали провоцировать полицейских. Сообщается, что люди в разных местах колонны митингующих, которые требуют отставки президента Украины Петра Порошенко, забрасывают полицейских снежками и выкрикивают ругательства в их адрес. По словам очевидцев в палаточном городке, некоторое время назад полиция предприняла попытку сноса, однако представители правоохранительных органов не подтвердили эту информацию.

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили накануне в интервью австрийскому изданию Die Presse заявил, что Украине грозит скорый развал.

«Украина превращается в мафиозное государство из-за больших экономических интересов олигархов. 70% экономики принадлежат семи олигархам, и самые главные из них — это [президент Украины] Петр Порошенко и Ринат Ахметов, которые вместе владеют половиной этой части. Институты очень слабые, и государство практически не работает»,

— заявил Саакашвили.

Он также отметил, что в стране «орудуют полувоенные формирования», которые используют глава государства и глава МВД Арсен Аваков. Саакашвили указал на экономическую деградацию восточных и южных регионов Украины, иммиграцию украинцев, а также на «сепаратистские настроения» в Черновицкой Буковине и Закарпатье. По его мнению, все это может привести к распаду украинского государства.

14 февраля в Амстердаме Саакашвили получил «сразу по прибытию в Нидерланды» временное удостоверение личности, позволяющее жить и работать в Евросоюзе. Ранее Саакашвили был выдворен с территории Украины в Польшу. По словам Саакашвили, в Киеве на него напали мужчины в масках, которым удалось вывезти его на частном самолете в Польшу. Ответственным за эти действия Саакашвили считает украинского президента Петра Порошенко.