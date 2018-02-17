«Порошенко никуда с пустыми руками не ездит»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Петр Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности показал флаг ЕС безлюдному залу. Об этом она написал на фейсбуке.

Реклама

«В Мюнхене Порошенко безлюдному залу показал флаг ЕС. Он вообще никуда с пустыми руками не ездит. То с паспортами, то с куском автобуса — как коммивояжер», — написала Захарова.

Она также вспомнила и процитировала строчки из песни лотошницы из фильма «Гардемарины»:

С модным товаром брожу налегке,

Женское счастье — ты в модном лотке.

Ленты, иголки, булавки, тесьма,

Все, чтоб свести кавалера с ума.

Умным родиться — не хитрый секрет.

Мужеский ум — либо есть, либо нет.

Свою запись Захарова сопроводила фотографиями Порошенко с флагом, на фоне полупустого зала, с паспортами, а также с частью обшивки.

Оба упомянутых Марией Захаровой эпизода — с демонстрацией «российских» паспортов и куска автобуса — произошли в начале 2015 года. Тогда Украина активно пыталась привлечь внимание мировой общественности к военному конфликту на Донбассе и «доказать», что в нем якобы участвует регулярная российская армия.

В начале февраля 2015 года Порошенко в ходе выступления на конференции по безопасности в Мюнхене достал из кармана и начал резко размахивать веером из каких-то документов. «Я взял с собой паспорта и военные билеты российских солдат, российских офицеров, которые приезжают к нам (на Украину), — пояснил Порошенко присутствующим. — Это лучшее доказательство агрессии России и присутствия российских войск».

Эпизод с демонстрацией куска автобуса произошел несколькими неделями ранее, 21 января 2015 года. Тогда Порошенко посетил Всемирный экономический форум в Давосе.

В ходе своего выступления на сессии перед крупнейшими экономистами мира глава украинского государства показал кусок желтой обшивки с отверстиями, который, по его словам, выпилили из автобуса, обстрелянного под Волновахой.

«Для меня это символ террористической атаки против Украины. Терроризм — это мировая проблема, и мы ее победим», — гласит подпись к Порошенко к соответствующему фото, размещенному у себя в твиттере.

Само событие, с которым связана обшивка автобус, произошло 13 января 2015 года — около блокпоста украинских силовиков недалеко от города Волноваха на юго-западе Донецкой области артиллерийский снаряд попал в пассажирский автобус. В результате происшествия погибли 12 мирных жителей.

Порошенко сравнил этот эпизод с произошедшим незадолго до этого террористическим актом во Франции. По его словам, обстрел автобуса близ Донецка, нападение исламистов на редакцию газеты Charlie Hebdo и захват заложников в кошерном магазине во Франции являются событиями одного ряда. Об этом в своем микроблоге в твиттере писал представитель украинского президента Святослав Цеголко. «Теракт под Волновахой и во Франции — события одного ряда. Президент записал телеобращение, в котором призвал мир к солидарности с Украиной », — написал он.

Спустя несколько дней после трагедии в Киеве прошел марш единства памяти жертв террора, в котором приняли участие более 10 тыс. человек, в том числе сам Порошенко и депутаты Верховной рады. В руках участники держали таблички с надписью на двух языках, украинском и французском: «Я Волноваха», отсыпаясь к лозунгу «Я — Шарли», который французы и весь мир использовали для демонстрации солидарности с убитыми за карикатуры на ислам журналистами сатирического журнала Charlie Hebdo.

Постпред России при ООН Виталий Чуркин тогда отмечал, что

украинские власти использовали обстрел пассажирского автобуса под Волновахой для обвинения ополченцев и «нагнетания военной истерии».

«Ужасный случай, произошедший 13 января с пассажирским автобусом под Волновахой, был использован Киевом для мгновенного, без следствия и суда, обвинения в этом преступлении ополченцев», — сказал Чуркин.

По его словам, «на следующий же день интенсифицировались артиллерийские и бомбовые обстрелы городов Донбасса украинскими силовиками, в результате которых погибли десятки мирных жителей, включая женщин, детей и престарелых».