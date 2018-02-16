Глава МИД Украины Павел Климкин по итогам встречи с руководителем российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что стороны обсудили освобождение пленных и миротворческую миссию в Донбассе, передает RT.

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«Мы обсудили вопрос СЦКК и возможность того, каким образом он может восстановить свою работу, поскольку российских представителей там нет», — сказал украинский дипломат. Климкин отметил, что второй важной темой была миротворческая операция.

«Пока что мы ни о чем не договорились, российская точка зрения другая. Будем работать дальше», — отметил Климкин.

При этом министр подчеркнул, что встреча была важной с гуманитарной точки зрения. Днем ранее министры провели беседу по телефону.

«В контексте внутриукраинского урегулирования обсуждены вопросы содействия реализации положений минского «Комплекса мер» от 12 февраля 2015 года,

в том числе с учетом ситуации, сложившейся вокруг Совместного центра координации и контроля после вывода из него российских военнослужащих в связи с созданными неприемлемыми условиями для их работы. Отдельное внимание было уделено российской инициативе о создании миссии ООН по охране СММ ОБСЕ в Донбассе», — сообщила пресс-служба МИД России.

Глава МИД Украины также рассказал о беседе.

«Только что говорил с Лавровым об освобождении наших заложников и политических заключенных, а также относительно формата возможной миротворческой миссии ООН для оккупированного Донбасса. Позиции очень далеки, но мы должны работать дальше. Говорили также о СЦКК и не обошли вниманием его итоговую пресс-конференцию», — написал Климкин в твиттере после общения.

В тот же день, однако, омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что представители Киева на переговорах в Минске отказались обсуждать второй этап обмена пленными, заявила, передает ФАН.

По ее словам, делегация ДНР на переговорах в Минске потребовала от Киева освободить граждан России, которые ранее были исключены из списка обмена пленными. Кроме того, представители ДНР потребовали вернуть документы о прекращении уголовного преследования и освобождении из-под стражи участников предыдущего обмена пленными.

В декабре прошлого года Лавров и Климкин «на полях» заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене поднимали вопрос обмена пленными в Донбассе.

«Обсудили вопрос обмена пленными с министром иностранных дел Лавровым. Нам стоит реализовать это в ближайшие недели, потому что это касается людей и их близких», — написал украинский дипломат на своей странице в твиттере.

Перед этой встречей Климкин указывал, что будет «пытаться встретиться» с Лавровым, чтобы обсудить вопрос заключенных украинцев, и в российской делегации подтвердили такой запрос от украинской стороны.

В том же месяце Климкин и генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе встречи в Нью-Йорке обсудили перспективы введения миротворцев в Донбасс. Об этом рассказывал спикер украинского постпредства при ООН Олег Николаенко.

«Павел Климкин обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем перспективы введения миротворческой миссии ООН на востоке Украины», — заявил Николаенко. Кроме того, Климкин попросил Гутерреша оказать содействие в освобождении украинцев, находящихся в российских тюрьмах.

В свою очередь, замглавы МИД России Геннадий Гатилов тогда же заявлял, что реальная работа над будущим документом по размещению миротворческой миссии ООН в Донбассе еще не началась.

«Мы провели в СБ ООН два раунда экспертных консультаций. Пока безрезультатно. [Президент Украины] Петр Порошенко в ходе открытого заседания СБ 20 сентября приветствовал «начало соответствующих обсуждений» в Совете и выразил готовность конструктивно в них участвовать. Прошло почти три месяца, но реальная работа по документу так и не началась», — указывал дипломат.

Он отмечал, что США «подыгрывают» Киеву, пытаясь добиться большего географического охвата для миссии, что фактически позволит ей контролировать российско-украинскую границу.

«То есть ведут к тому, чтобы...Разместить там, по сути, ооновскую администрацию, которая будет руководить всем тем, что происходит в провозглашенных ДНР и ЛНР. Понятно, что подобный сценарий ведет к размыванию существующего формата — ни о каком минском процессе речи быть не может, потому что его основа — это именно прямой переговорный процесс и достижение договоренностей по всем перечисленным аспектам», — говорил Гатилов.

В середине ноября представитель Украины в гуманитарной подгруппе Виктор Медведчук обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в проведении обмена пленными. Путин провел переговоры с главами ДНР и ЛНР, которые поддержали данную инициативу.

После этого началась подготовка к процессу обмена пленными. 27 декабря, на линии соприкосновения в Донбассе в районе Горловки прошел крупнейший с момента начала конфликта обмен пленными. Киев передал республикам Донбасса 233 пленных и получил 73 человека.