«США планируют отделить от Сирии огромную часть»

Министр иностранных дело России Сергей Лавров заявил, что США планируют отделить от территории Сирии огромную часть и создать на ней автономное административное образование, и главными сподручными Белого дома в этой схеме будут курдские объединения, которые сейчас укрепляются на севере Сирии, передает RT.

«Понятно, что, наверное, у США есть какая-то стратегия, которая, думаю, заключается в том, чтобы навеки поселиться в Сирии со своими вооруженными силами. То же самое они хотят сделать сейчас в Ираке и Афганистане, вопреки всем дававшимся ранее обещаниям.

Поселившись навеки в Сирии, они уже ведут дело к тому, чтобы огромный кусок сирийской территории обособить от остальной страны в нарушение суверенитета территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Создают там какие-то квази-местные органы власти, всячески пытаются создать там какое-то автономное образование, опираясь на курдов», — цитирует дипломата РИА «Новости»».

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Также в пятницу 16 февраля «на полях» Международной конференции по безопасности в Мюнхене Лавров обсудил с египетским коллегой Самехом Шукри ключевые вопросы региональной повестки дня с акцентом на проблематику сирийского урегулирования.

На этой же конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что процесс урегулирования сирийского кризиса с Сочи вновь подчеркнул роль женевского процесса, и добавил, что в ООН благодарны России за участие в этом урегулировании. При этом, он заметил, что надежды на деэскалацию в Сирии не оправдались, поскольку в настоящее время конфликт снова разгорается.

«Посмотрим на Сирию — надежды на процесс деэскалации были, но в настоящее время конфликт снова разгорается, что имеет самые печальные последствия для гуманитарной ситуации», — сказал Гутерреш.

Кроме того, в это же день генеральный секретарь Ливанской политической партии «Хезболла» Хасан Насрулла рассказал, что Пентагон по-прежнему старается незаконно удержаться на территории Сирии из-за наличия нефтяных и газовых месторождений на востоке от реки Евфрат.

«Оставшаяся оккупация США в Сирии связана сейчас с месторождениями нефти и газа на востоке от Евфрата… Нефтяная война, которую ведет США от востока Евфрата до Ирака, в Катаре и Персидском заливе», — сказал Насрулла.

По словам лидера ливанских шиитов, США продолжают оберегать оставшиеся силы террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) и не дают другим окончательно с ними покончить.

В свою очередь, руководитель Госдепартамента США Рекс Тиллерсон, находящийся с официальным визитом в Анкаре, провел встречу с главой МИД страны Мевлютом Чавушоглу, в ходе которой пообещал, что поддержка сирийских курдов со стороны Вашингтона будет ограничена.

«Мы крайне серьезно относимся к ситуации, когда у нашего союзника по НАТО есть какие-либо опасения в отношении собственной безопасности. Военная помощь СДС будет ограничена», — сказал дипломат.

При этом, глава американского внешнеполитического ведомства пообещал, что поставки оружия США курдским «Сирийским демократическим силам» будут ограниченными, направленными на конкретные цели.

«Мы всегда четко заявляли Турции, что оружие, которое поставляется «Сирийским демократическим силам», будет ограниченным, направленным на конкретные миссии, и предоставляться постепенно только для достижения военных задач», — указал американский дипломат.

Накануне Тиллерсон провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча продлилась более трех часов. На повестку были вынесены двусторонние отношения, а также актуальные международные вопросы, в частности, ситуация в Сирии, передает ФАН.

Днем ранее вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что Вашингтон должен отказаться от попыток повлиять на позицию Анкары по Сирии.

«США должны признать реалии, а не предпринимать попыток переубедить Турцию. Все и так предельно ясно. Вооружение и обучение YPG, сотрудничество американских военных с террористами — самая большая ошибка в отношении Турции, это недопустимо с точки зрения Анкары. Оружие, поставленное террористам, должно быть возвращено в арсеналы Пентагона, а поддержка – прекращена», — сказал политик.