Турция – США: помирились, но осадочек остался

Вашингтон и Анкара договорились о создании механизма для нормализации отношений после визита главы американской дипломатии Рекса Тиллерсона в Турцию. Госсекретарь США прилетел в Анкару для встречи со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, а также президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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В Вашингтоне визиту придается очень серьезное значение, учитывая тот факт, что Тиллерсон даже не поехал на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая стартовала 16 февраля, в пятницу. Это значит, что Тиллерсон не встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который в данный момент находится в Мюнхене.

При этом, несмотря на то что турецкая сторона подтвердила начало процесса нормализации отношений, в Анкаре дают понять, что он не будет простым:

«Вчера [15 февраля] по нашей общей воле мы договорились о нормализации отношений. Но США нам неоднократно давали обещания, которые не сдерживались. Мы говорили, как сделать шаги, которые бы не остались на бумаге, решили сделать механизм для решения этих проблем», — заявил глава МИД Турции Чавушоглу.

Главным камнем преткновения в отношениях Турции и США остается ситуация в Сирии, где США поддерживают враждебные Анкаре курдские отряды. Курдское англоязычное издание Rudaw, пишет, что во время нахождения главы дипломатии США в Анкаре в провинции Африн в Сирии шли тяжелые бои между курдскими силами и турецкими военными.

По мнению ведущего аналитика Gulf Analytics в Вашингтоне Теодора Карасика, сложностями в отношениях Турции и США пользуется Россия:

«Когда отношения между США и Турцией продолжают ухудшаться, Россия продолжает оттаскивать Анкару из Вашингтона, а также НАТО. Способность Москвы использовать американо-турецкие противоречия в вопросе членства в НАТО имеет ключевое значение для целостности европейской безопасности».

Напомним, что Турция в середине января 2018 года начала карательную операцию на территории Сирии под названием «Оливковая ветвь». Ее целью была борьба против курдских отрядов. В начале недели турецкие военные сообщили, что армия уничтожила более сотни бойцов курдских вооруженных формирований в окрестностях сирийского города Африн.

Как сообщили журналистам в турецком Генштабе, в ходе операции «Оливковая ветвь» ликвидированы 103 члена террористических организаций «Демократического союза» (PYD), «Сил самообороны» (YPG) и «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России). Число боевиков, нейтрализованных с начала операции, достигло 1369.

Во время встречи с американским коллегой Чавушоглу дал понять, что Турция не удовлетворена действиями США в отношении курдов и ждет от Вашингтона гарантий отвода «Сил самообороны сирийских курдов» (YPG) на восточный берег Евфрата. Кроме того, Анкара предложила, чтобы военные США и Турции вместе расположили свои силы возле города Манбиж на севере Сирии, чтобы совместно контролировать ситуацию.

Турция смотрит на противостоящие отряды, как на силы связанные с Курдской рабочей партией, которую Анкара считает террористической.

Тиллерсон, в свою очередь, заявил, что оружие, которое США поставляет курдским силам, «будет ограниченным, направленным на конкретные миссии, и предоставляться постепенно только для достижения военных задач».

Как отмечает ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, тюрколог Надеин Раевский, несмотря на «расхождение интересов», поддержка курдов со стороны США будет продолжена: «США не хотят воевать на земле».

В то же время, продолжает эксперт, «Турция — верный союзник США в НАТО и об этом надо помнить».

Во время визита в Анкару Тиллерсон был также принят президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Учитывая сложность отношений сторон, они продолжались более трех часов. Телеканал CNN отметил, что во время встречи между главой Госдепа и президентом Турции сопровождалось нарушением протокола, так как со стороны Тиллерсона не было переводчика. Перевод осуществлял глава МИД Турции. Представитель Госдепа США заявил, что обе стороны имеют «надежные рабочие отношения».

При этом в самих США сегодня существуют разные взгляды на сотрудничество с курдами, напоминает эксперт Института Брукингса в Вашингтоне Аманда Слоат. «В администрации Трампа ведутся «затяжные бои» в отношении конфликта Турция — курды», — пишет эксперт.

Аналитики отмечают, что, несмотря на это, есть гипотетическая вероятность столкновений американских и турецких военных в Сирии, обе стороны нужны друг другу. Для США Турция это страна, которая имеет влиятельную армию в регионе. На ее территории также расположена крупнейшая американская военная база. Именно с нее американские военные осуществляли боевые вылеты в Сирии.

При этом США пока не прекратят поддержку курдов, которые остаются их главным союзников в борьбе с силами исламистов. Все остальные участники конфликта, в том числе и Россия, дистанцировалась от курдских отрядов.