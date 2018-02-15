«Мы не можем противостоять ядерному государству»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов в ходе допроса в Оболонском районном суде Киева по делу о госизмене бывшего президента страны Виктора Януковича, заявил, что Украина не может объявить войну России ввиду отсутствия достаточного количества вооружения.

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По его словам, Украина после подписания в 1994 году Будапештского меморандума о ядерном разоружении утратила оружие, позволяющее противостоять ядерной державе, передает RT.

«У нас нет сегодня военных средств для противодействия ядерному государству в случае применения им всего арсенала оружия», — сказал глава силового ведомства.

Он отметил, что с этим связан тот факт, что Украина не объявила войну России в феврале — марте 2014 года и не делает этого в данный момент. Он добавил, что Киев не стал проводить силовую операцию в Крыму в 2014 году из-за поголовного предательства в рядах Службы безопасности Украины.

«АТО инициируется, когда мы говорим об отдельном регионе, в частности Крыме, региональным отделением Антитеррористического центра СБУ, письменно утверждается председателем СБУ, о чем информируется президент или в соответствующем случае и.о. президента. СБУ не выходила с предложением проведения АТО. Я могу объяснить, почему они не выходили с таким предложением — потому что из работников СБУ (я даю официальные данные, которые есть в деле, в военной прокуратуре) 90% предали», — указал силовик.

Он добавил, что «при такой тотальной измене не было кому из СБУ проводить в Крыму АТО», передает ФАН.

В ходе процесса по обвинению Януковича выступил и бывший исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль. Он рассказал, что организация военной операции по возвращению Крыма неминуемо привела бы к жертвами среди гражданского населения, чего Киев категорически не хочет допустить.

«Это должны быть очень хорошие штурмовые группы, очень хорошо подготовленные. И потери среди гражданского населения были бы очень большие, если бы в столице автономии начались бы боевые действия. Я вам двести процентов даю гарантий, что, если бы прозвучал первый выстрел, был бы Крым утоплен в крови», — отметил экс-министр.

Бывший правоохранитель также добавил, что когда встал вопрос о выводе украинских сил с территории Крыма, оказалось, что «выводить было некого». Двумя днями ранее уже поднималась риторика относительно силовых операций на территории Крыма — депутат Верховной рады от партии «Народный фронт» Юрий Береза заявил, что Киев может «восстановить контроль» над российским регионом только силовым путем.

Парламентарий выразил уверенность, что к настоящему украинская армия является «одной из сильнейших армий Европы». При этом народный избранник отметил, что вооруженные силы Украины обладают потенциалом, который необходим для проведения наступательной операции на полуостров.

«Как бы мы ни краснели, ни белели, только украинский солдат, украинская армия способна вернуть суверенитет и в Донбассе, и в Крыму. Других вариантов нет. Минские соглашения позволили Украине привести в порядок свои вооруженные силы и реорганизовать их структуру», — заключил нардеп.

За три дня до этого бывший депутат Верховной рады от Крыма Андрей Сенченко, занимавший весной 2014 года пост врио замглавы администрации президента Украины, объяснил, почему Киев решил не отстаивать Крым посредством военных действий.

По словам экс-политика, если бы на полуострове было введено военное положение, то на Украине стало бы невозможным проведение выборов главы государства — поскольку украинская конституция не предусматривает возможность проведения выборов в условиях войны. Сенченко подчеркнул, что закон изменить было невозможно из-за присутствия в Верховной раде большинства от Партии регионов.

По мнению депутата, «регионалы» заблокировали бы поправки, проголосовав против. Также экс-депутат добавил, что Александр Турчинов, являвшийся тогда врио главы государства, «имел соблазн» пожертвовать выборами.

«С точки зрения Турчинова, соблазн был. Соблазн был, и если бы мы согласились, Турчинов, может, до сих пор был бы исполняющим обязанности президента», — указал Сенченко.

Кроме того, бывший парламентарий подчеркнул, что в переговорах по Крыму участвовал вместе с Турчиновым и бывший тогда врио министра обороны Игорь Тенюх.

«Я был участником — зашел в кабинет к Турчинову, когда у него был Тенюх. И по просьбе Турчинова их соединили с командиром морских пехотинцев в Керчи. Турчинов ему говорит: «Почему вы не стреляете?» Оснований было более чем достаточно. А тот начинает ерзать», — рассказал экс-нардеп.

Он добавил, что начинать боевые действия в Крыму без приказа украинские военнослужащие отказались. По словам Сенченко, Турчинов и Тенюх требовали по телефону открыть огонь, но военные ВСУ отказались выполнять этот приказ.

«Важную роль в отсутствии вооруженного конфликта сыграли тесные отношения российских и украинских военных, служивших в Крыму. На одной лестничной клетке жили командир российского корабля и его коллега с украинского судна. Ходили в гости друг к другу, дети — в школу вместе. Воевать с людьми, c которыми дружишь много лет, всегда непросто», — резюмировал Сенченко.

Крым вышел из подчинения Украины и вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года.