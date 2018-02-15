План Собчак: как отменить регистрацию Путина

ЦИК прокомментировал поданный в Верховный суд (ВС) РФ кандидатом в президенты от партии «Гражданская инициатива» Ксенией Собчак иск с требованием отозвать регистрацию в качестве кандидата действующего главы России Владимира Путина. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев заявил, что тема запрета Путину на участие в выборах «давно всеми изучена и обсуждена», и поэтому ЦИК удивлен намерением Собчак обратиться в Верховный суд.

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По словам Булаева, по данному вопросу уже выносились судебные решения, и есть «однозначный ответ»: на данный момент у Владимира Путина нет запретов на участие в выборах на пост главы государства.

Тем не менее, заседание по данному вопросу состоится в пятницу, 16 февраля.

Собчак заявила о намерении добиваться отзыва регистрации Путина в качестве кандидата в ходе встречи со своими избирателями в Курске в среду, 14 февраля. Позже информация о поданном иске была опубликована на официальном сайте кандидата. По словам Собчак, у Путина нет права участвовать в президентских выборах, поскольку «он занимал эту должность уже два срока подряд». В качестве основания для иска Собчак и ее юристы указали 81 статью Конституции России.

Согласно статье 81 Конституции РФ, президент России избирается на шестилетний срок на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Также отмечается, что один и тот же человек «не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд».

Для Владимира Путина нынешняя избирательная кампания стала четвертой в его карьере, но лишь второй подряд с 2012 года.

Впервые Путин участвовал в президентских выборах в 2000 году, до этого он занимал должность председателя правительства РФ при президенте Борисе Ельцине.

Самый большой процент на выборах он получил, когда участвовал в выборах во второй раз — в 2004 году. Тогда его поддержали 71,3% избирателей.

По истечении второго президентского срока, в 2008 году, Путин покинул пост главы государства и возглавил российское правительство при президенте Дмитрии Медведеве. В 2012 году Путин снова принял участие в президентских выборах, на которых одержал победу.

8 февраля ЦИК утвердил текст избирательного бюллетеня на выборах президента. В мартовских бюллетенях будут указаны восемь фамилий, расположенных в следующем порядке: 1. Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), 2. Павел Грудинин (КПРФ), 3. Владимир Жириновский (ЛДПР), 4. Владимир Путин (самовыдвиженец), 5. Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), 6. Максим Сурайкин («Коммунисты России»), 7. Борис Титов (Партия Роста), 8. Григорий Явлинский («Яблоко»).

В этом году в соответствии с законом не будет проводиться традиционная жеребьевка, которая определила бы порядок фамилий в списке — они будут расположены по алфавиту. В Центризбиркоме уточнили, что на президентских выборах порядок кандидатов не имеет принципиального значения.

У каждого кандидата в графе напротив ФИО будут указаны год рождения, место жительства, место работы и должность, а также субъект выдвижения.

Наиболее лаконично эта графа выглядит у действующего президента России Владимира Путина: «1952 года рождения; место жительства — город Москва, Президент Российской Федерации; самовыдвиженец». По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, поле со сведениями о Путине было заполнено четко в соответствии с законом. «У него должность короткая, коротко называется. Так и получилось — больше нечего написать», — отметила глава Центризбиркома.

В верхней части бюллетеня расположены инструкции по его заполнению, а также выделено место для специальной защитной марки, подписей членов участкового избиркома и печати.

К президентским выборам будет напечатано более 111,4 млн бюллетеней, они должны быть готовы уже к 7 марта. Для досрочного голосования в отдаленных районах РФ и за рубежом крайний срок изготовления бюллетеней — 25 февраля. Для россиян, проживающих за рубежом, ЦИК изготовит более 1,87 млн бюллетеней. В 2018 году президентские выборы состоятся 18 марта, день голосования совпадает с годовщиной воссоединения Крыма с Россией.