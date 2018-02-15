НАТО: Россию победим деньгами и новыми штабами

В Брюсселе завершился второй день саммита министров обороны НАТО. По словам генерального секретаря организации Йенса Столтенберга, нынешняя встреча носит во многом промежуточный характер и является одним из этапов подготовки к июльскому саммиту НАТО. Тем не менее, звучащие сейчас в Брюсселе разговоры имеют важное значение для будущего альянса: решения, принятые на этом саммите на декларативном уровне, уже к июлю обрастут деталями и примут более четкие очертания.

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Одно из таких решений — создание подобия «военного Шенгена» в европейских границах альянса, о чем рассказал военно-дипломатический источник РИА «Новости» в Брюсселе. С такой идеей первоначально выступил экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. Он заявлял, что

союзнические войска и военная техника должны быть способны перемещаться по территории континента «столь же быстро, как и мигранты».

На нынешней же встрече в Брюсселе главы оборонных ведомств НАТО одобрили создание командного штаба для обеспечения переброски сил и средств в Европе.

Защита от России — дело недешевое

Еще один важный пункт повестки — справедливое распределение финансового бремени между союзниками по альянсу. Выступая на пресс-конференции накануне саммита, генсек НАТО Йенс Столтенберг несколько раз напомнил о договоренностях 2014 года: тогда в ответ на «российскую агрессию» члены Организации североатлантического договора условились в течение 10 лет довести расходы на оборону до уровня 2% ВВП. До этого военные расходы европейских стран неуклонно снижались на протяжении 25 лет.

«С 2014 года мы наблюдали трехлетний рост оборонных расходов. В результате нам удалось получить дополнительные $46 млрд», — подчеркнул Столтенберг.

На 2014 год этому показателю соответствовали лишь три страны, а в 2018 году руководство альянса ожидает, что этой цели достигнут уже восемь стран-членов. Сейчас требованиям НАТО соответствуют военные расходы пяти стран: США, Польши, Эстонии, Греции и Великобритании.

Показателя в 2% ВВП в скором времени, как ожидается, достигнут все страны Балтии, об этом сообщил информированный источник в НАТО. Вместе с Эстонией Латвия и Литва позиционируют себя как наиболее уязвимые для «российской угрозы» государства. Кроме того, в каждой из этих стран размещены группировки НАТО. Также до 2% ВВП на оборону в 2018 году должна будет потратить Румыния, прогнозируют в альянсе.

В то же время некоторые члены НАТО уже заявили, что для них показатель в 2% ВВП к 2024 году на военные расходы — показатель недостижимый. В частности, об этом говорили в Германии. Однако эта страна в альянсе на особом счету — ФРГ возглавляет группировку сил НАТО в Литве, а также является одной из наиболее активных стран-участниц операции альянса в Афганистане.

«Берлин хочет снизить расходы на оборону, и мы понимаем это. Но хотя в Германии и заявляют о намерении снижать расходы на оборонную деятельность, страна является очень активным участником альянса — это касается и военных операций», — признал генеральный секретарь НАТО, отвечая на вопросы журналистов.

«Я сам был политиком очень много лет, я знаю, на что обычно хотят тратить деньги политики: они хотят тратить на образование, медицину, инфраструктуру… А на оборону тратить не хотят!» — пожаловался Столтенберг на пресс-конференции в среду.

Германия в своем стремлении сократить военные расходы действительно не одинока: большинство европейских членов НАТО очень неохотно выкладывают деньги на оборонные цели, тем самым сильно раздражая Соединенные Штаты. Президент США Дональд Трамп не устает повторять, что Вашингтон вносит в «общий котел» значительно больше, чем вкладывают все остальные члены НАТО, вместе взятые.

При этом США никогда не тратили на оборону меньше 2% ВВП — даже в 1990-х годах после распада СССР. Трамп уже отмечал, что пресловутые 2% — это «абсолютный минимум». И даже сейчас, несмотря на свое недовольство, Трамп готов увеличивать расходы на оборону: за несколько дней до начала нынешнего саммита американский президент предложил увеличить финансирование НАТО для «сдерживания РФ в Европе» на 30%. Таким образом, в 2018 году Вашингтон выделит на эти цели $4,6 млрд.

Вопрос о сотрудничестве НАТО и ЕС по линии сдерживания России поднимают и на самом саммите — в среду министры обороны альянса обсуждали эту тему при участии главы европейской дипломатии Федерики Могерини и глав оборонных ведомств Финляндии и Швеции Юсси Ниинисте и Петера Хультквиста. В ходе пресс-конференции по итогам первого дня саммита Столтенберг пояснил, что

активность Евросоюза, направленная на сдерживание России, будет органично дополнять действия НАТО на этом направлении, не дублируя их и не конкурируя с ними.

«Защита Европы зиждется на НАТО, а после Brexit 80% оборонных расходов будут обеспечиваться странами, которые не состоят в ЕС. Боевые группы в странах Балтии и Польше возглавляются не европейскими странами НАТО, и ЕС никак не может заменить НАТО, зато может создать новые мощности для альянса, — констатировал Столтенберг. — Как они вообще могут конкурировать — это же одни и те же страны. Тогда ведь получается, что они будут конкурировать сами с собой».

Новые структуры против старых угроз

Пока союзники по альянсу пытаются достичь целевого показателя в 2% ВВП на оборону к 2024 году, руководство НАТО обсуждает идеи о возможном применении уже полученных дополнительных средств. В частности, 4 февраля министры оборонных ведомств стран НАТО договорились о модернизации системы военного командования Альянса.

По итогам переговоров были заявлены сразу три серьезных нововведения: создание совместного командования по Атлантике, командования по обеспечению мобильности военных сил в Европе, а также Центра по кибербезопасности.

По словам Столтенберга, новые структуры будут созданы, «чтобы быть уверенными, что все 29 стран-союзников по НАТО способны действовать как одна — быстро и эффективно».

«Мы задействуем наши структуры, используем существующие. Возможно, мы используем больше ресурсов, чем необходимо. Будем проводить операции в Черном море, Атлантике — в условиях кризисной ситуации мы должны быть уверены, что нам хватит сил», — аргументировал необходимость создания новых структур официальный источник в НАТО.

На пресс-конференции руководство альянса отметило, что создание новых структур предполагает расширение личного состава аппарата НАТО на 1000-1500 человек. Тем не менее, такие детали станут достоверно известны лишь к саммиту альянса в июле. То же самое касается и расположения будущих штабов командования — на многочисленные вопросы журналистов по этому поводу Йенс Столтенберг ответил, что в рамках саммита министров обороны было лишь выработано представление о приблизительной структуре новых подразделений, а вопросы их локации не обсуждались.

В то же время, официальные источники в НАТО сообщили, что

Германия уже выступила с инициативой размещения на ее территории командования по Европе, а США предложили разместить у себя командование по Атлантике.

Позже данную информацию подтвердил и Столтенберг. «Несколько стран предложили разместить на их территориях новые командования, но сегодня мы обговорили только структуру, которую мы утвердим в июле, как и вопрос о том, где будут расположены новые командования», — пообещал генсек НАТО.