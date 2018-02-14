Мошенник и взяточник: полиция восстала против Нетаньяху

«Дело 1000» относится к дорогостоящим подаркам, которые Нетаньяху, по данным полиции, получал от предпринимателей. Второе дело — «2000» — касается попыток израильского премьер-министра договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов «Едиот Ахронот» о благосклонном освещении деятельности правительства. Взамен Нетаньяху якобы предлагал принять нормативный акт, существенно ограничивающий возможности основного конкурента издательства — газеты «Исраэль ха-Йом».

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«По завершении расследования позиция полиции заключается в том, что собрана достаточная доказательная база для того, чтобы подкрепить подозрения против премьер-министра Биньямина Нетаньяху в совершении таких правонарушений, как получение взяток, мошенничество и злоупотребление доверием», — цитирует РИА «Новости» заявление полиции.

Рекомендация полиции в целом лишена юридической силы, но теперь материалы дела переданы в прокуратуру. Дальнейшая политическая судьба Нетаньяху будет зависеть от решения главы этого ведомства — генпрокурора и юридического советника правительства Авихая Мандельблита.

Сам процесс выдвижения обвинений против публичного политика в Израиле — дело достаточно сложное. Прокуратура будет внимательно изучать доказательства полицейских. После этого она должна предоставить свои выводы защите премьера, которая имеет возможность доказать несостоятельность обвинений.

Сам премьер-министр Израиля уже отреагировал на предложение полиции и назвал обвинениями «предвзятыми и преувеличенными», а доказательства правоохранителей — «дырявыми, как швейцарский сыр». Собственно, правительство поддержало своего председателя, а сам Нетаньяху заверил, что «коалиция стабильна».

«Никто — ни я, ни кто-либо еще — не планирует идти на [досрочные] выборы. <…> Мы продолжим работать с вами на благо граждан Израиля до конца срока полномочий», — заявил он на конференции в Тель-Авиве.

В чем обвиняют Нетаньяху

В целом, вслух о требовании отставки действующего премьер-министра в Израиле никто не говорит, однако Нетаньяху терпит один репутационный удар за другим. Выборы в Израиле должны состояться не позднее 2019 года, и действующий премьер, возглавляющий партию «Ликуд», уже заявил о планах баллотироваться вновь.

Премьер Израиля — долгожитель политического Олимпа. Впервые он стал премьером израильского государства в 1996 году. Затем пребывал в оппозиции, а с 2009-го вновь занял этот пост и после досрочных выборов вернулся к власти уже в 2015 году. Его считают политическим тяжеловесом, который влияет на политику многих государств мира.

При этом Нетаньяху уже давно обвиняют в коррупции. В материалах дела, подготовленных полицией, говорится о том, что премьер-министр не гнушался дорогими подарками от бизнесменов — сигар, шампанского и драгоценностей. Всего подарки оценивались в сумму миллион шекелей (более 16 млн руб.).

Кроме того, в деле упоминаются имена американского продюсера Арнона Мильчина и австралийского предпринимателя Джеймса Пакера — оба замешаны в даче взяток.

В «деле 2000» собраны доказательства о фактах вымогательства взятки, мошенничества и злоупотребления доверием со стороны самого Нетаньяху.

Эксперты пока оценивают ситуацию вокруг премьера осторожно и в настоящий момент не считают, что можно давать какие-либо прогнозы.

Глава ближневосточного бюро телеканала RTVi Евгений Сова считает, что политически ситуация не угрожает Нетаньяху: «Его коалиция достаточно сильна, никто из партнеров не заявил о желании покинуть правительство». Эксперт отметил, что ситуация коренным образом отличается от случая премьера Эхуда Ольмерта в 2008 году — тогда, напоминает эксперт, премьер-министр был достаточно слаб, и многие партнеры по коалиции покинули ее досрочно.

Кроме того, продолжает Сова, Нетаньяху имеет достаточно широкую базу поддержки из числа консервативных израильтян, не желающих идти на уступки арабам.

Гораздо тяжелее для премьера будет ситуация, если он будет вызван на слушания по этому делу и вынужден давать показания. Он будет давать их без участия прессы и поддержки своих сторонников.

«Непонятно пока, во что это может оформиться — перейдет ли дело в юридическую и политическую плоскость», — говорит «Газете.Ru» политолог, экс-посол Израиля Цви Маген.

При этом, учитывая, что сам премьер является сильной политической фигурой, эксперт считает, что он будет «бороться до конца».

В ответе за сына

Цепочка обвинений Нетаньяху в превышении должностных полномочий тянется уже достаточно давно, и говорить, что премьер Израиля справляется с ними без особых репутационных потерь, было бы неправильно.

В декабре 2017 года в стране прошел марш, собравший более 20 тыс. жителей. Тогда демонстранты выступали против наделения главы правительства иммунитетом от уголовного преследования. При этом рейтинг одобрения деятельности самого Нетаньяху находится на достаточно низком уровне.

А в январе 2018 года премьер-министра Израиля раскритиковали за действия его старшего сына — Яира. Тогда местные СМИ распространили аудиозапись, на которой Нетаньяху-младший спрашивал, где в Тель-Авиве можно снять проституток. Однако даже не моральный облик сына премьера вызвал вопросы оппозиции — его собеседником был сын известного израильского предпринимателя Коби Маймона, к которому Яир обратился со словами: «Мой папа дал возможность твоему отцу получить 20 млрд, и ты мне говоришь о 400 шекелях». Тогда эти слова восприняли как косвенное доказательство коррупционных связей премьер-министра Израиля с Маймоном.

Американские СМИ подчеркивали, что, вероятно, речь идет о сделках по добыче природного газа. Сам Коби Маймон является акционером в энергетической компании Isramco.

Отметим, что сам диалог состоялся за три года до обнародования, а Яиру пришлось извиниться и оправдаться тем, что был нетрезв. «Конечно, я не такой человек, и это не те ценности, в которые я верю», — говорил он тогда.

При этом Биньямин Нетаньяху не впервые попадает под шквал критики из-за неосмотрительных действий своего сына. Буквально за несколько месяцев до этого инцидента — в сентябре 2017 года — Яиру пришлось удались из своего аккаунта в фейсбуке карикатуру на оппонентов своего отца. Тогда в изображении увидели антисемитские мотивы.

«Карикатура, которую опубликовал Яир Нетаньяху, содержала откровенные антисемитские элементы. Независимо от намерений, стоявших за публикацией, это изображение несло в себе послание ненависти, и мы рады, что оно удалено», — заявило израильское отделение Антидиффамационной лиги.