Схемы нужны, чтобы их ломать

Старейший и лучший в Тольятти математический лицей он закончил с серебряной медалью. Был президентом этого лицея – и при этом капитаном школьной команды КВН. К тому же с 6 лет играл в хоккей в знаменитой местной команде «Лада». И успевал еще подрабатывать грузчиком. Факультет инженерного бизнеса и менеджмента Бауманского университета закончил сразу с двумя дипломами – по специальности «Госрегулирование экономических ресурсов» и «Переводчик-референт».

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Сегодня он – директор нескольких кампаний, работающих в Москве, Казани и Тольятти. Сферы бизнеса и опыт работы – от рыбопромышленности до нефтегазодобывающих и сервисных компаний, от промышленного производства до банковского сектора. Общая капитализация – 100 млн руб.

Студентом Пылаев видел себя скорее финансистом, хотел заниматься аудитом. Поэтому подработку находил в банках: сначала в «Ренессансе», затем в «Юникредите». Анализировал задолженности, общался с клиентами. Но довольно быстро потерял интерес. «Проблемы же повторяются. И через год я заметил, что начинаю общаться с людьми на автомате. Уже выработались схемы, как решать большинство задач. А я не люблю действовать по установленным схемам, даже если сам их построил. Теряю интерес – а в результате и качество. В свой третий год в «Юникредите» я работал хуже, чем в первый – и KPI это показывал, да я и сам замечал».

Лучший способ избежать рутины – заняться чем-то новым, а возможно и самому это новое создать.

В бизнес-инкубаторе Бауманки Пылаев с товарищами разработали модель автоматизации парковочных систем. Проект победил на конкуре, но в реальной жизни провалился. Его приняли, но до реалий не дошло. «Местные власти сочли нас дурачками: кто же будет платить за парковку в Москве, это ведь не Нью-Йорк. А платную парковку, тем не менее ввели - через 5 лет после этого».

На практику Илья хотел попасть в банк, но на факультете ему в этом решительно отказали. Сам нашел себе место поближе к дому – в финансовом отделе кабельного завода в Нефтегорске Самарской области. И это стало поворотным пунктом. Стажера – любопытного и креативного – заметило начальство. По итогам практики директор предложил парню место в одной из дочерних компаний в Москве. Оттуда ушел в головную компанию группы. Новая атмосфера подходила Пылаеву как нельзя лучше.

«Я был в отделении по прокату нефтепогружного оборудования и кабельных линий. Это штука дорогая – до 40% стоимости от всего оборудования – и хлопотная в использовании. Обычно такие линии покупают – а мы предложили аренду. Первыми в стране».

Пылаев занимался автоматизацией и оптимизацией производства – и весьма успешно: повысил эффективность всех показателей. Разработал базу в Нефтеюганске – в чистом поле возникла площадка, оборудованная для различных видов деятельности, от сбора вторсырья до ремонта и перемотки кабельных линий. Карьера росла стремительно. Дошел до позиции заместителя гендиректора – и через год уволился. «Решил, что опыта уже достаточно, пора начать свое дело. И в 25 лет открыл собственный бизнес».

Одним из направлений нынешней работы Пылаева остаются финансы. Но прежний интерес к ним погас, уступив место реальному сектору. «Работа с реальным продуктом не бывает скучной никогда. Это живое, в уравнение не загоняется. Каждый день – новый поворот, неожиданная задача. Чтобы ее решить – приходится детально разбираться в новой для себя теме. Но решение оказывается эффективным и для дальнейшего развития собственного бизнеса. К примеру, у нас тут возникли проблемы на разгрузке. Оказалось, причина – в новой упаковке товара. Пока разбирался в ситуации, узнал всё об этой упаковке – и откорректировал условия разгрузки. Выросли мои собственные компетенции, людям стало легче работать, процесс не сбоит – а все это в цифрах никак не отражается».

О конкурсе «Лидеры России» Илья Пылаев узнал от партнера – тот предложил ему поучаствовать. Поначалу сомневался – жена убедила: «увидела в социальных сетях, как об этом говорят «звезды» – и уговорила.

Да и азарт взыграл – меня с детства легко взять «на слабо».

Впрочем, конкурс для Ильи – не просто соревнование. Не менее важен и еще один аспект: один из итогов проекта – публичная констатация высокого профессионализма его участников. «У нас до сих пор срабатывает стереотип: моложе 30 лет – значит, неопытный. Я точно знаю, что один из десяти моих партнеров уверен: за моей спиной стоит кто-то таинственный и мощный, а Илья Пылаев – просто прикрытие. Знания, умения, навыки есть – но вне социальных лифтов общество в большинстве своем серьезно меня воспринимать не готово».

«Подтвердить компетенции может наставник. – рассуждает Пылаев до начала финала. И здесь у него серьезные планы.

«Мой критерий простой: «чтобы стрела полетела далеко, надо направить ее на Солнце».

Так что ориентируюсь на представителей верхнего эшелона власти. Очень важны и личные качества наставников, но о них можно будет говорить, когда, надеюсь, пообщаюсь и не раз».

Так или иначе, участие в конкурсе для Пылаева – стало новой интересной задачей. «С тестами я вообще столкнулся впервые. А среди претендентов есть люди, для которых это часть их профессиональной деятельности. Но полуфинал показал, что многие победители дистанционного этапа оказались «компьютерными героями». В онлайн заданиях они дали правильный ответ. А в реальной жизни – растерялись, не нашли контакта со средой. Я видел это в своей команде: в конфликтной ситуации, когда нужно было защищать свою идею, для некоторых это был первый опыт. Говорят, что эти задания – слишком узкая воронка. Но я считаю, это правильно. Достойных людей было очень много, но, как показали испытания, настоящих лидеров - мало».