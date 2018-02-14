«Горящие глаза и драйв!»

Андрей Карабанов родился в Череповце – городе металлургов. Возможно, это и повлияло на формирование его характера: сильного, решительного, инициативного. «В детстве я не знал, кем хочу стать. – признается Андрей. – Но это было примерно до восьмого класса. Потом я перевелся из обычной школы в лицей для мальчиков. Это стало, можно сказать, первым вызовом: нужно было проявить себя в мужском коллективе, соревноваться с другими и держать высокие рейтинги – за неуспеваемось могли и отчислить!»

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В таком лицее, смеется Андрей, парням не до развлечений: фокус смещается на учебу и спорт. В старших классах он начал заниматься футболом и приобрел первые навыки работы в команде.

Как важно, когда у всех есть общая цель, общие успехи и даже поражения, - это тоже может сплотить игроков, усилить слабые места и заставить быть сильнее.

«На выпускном мы собрались с классом и написали себе послание в будущее. Каждый из нас решил, чего хотел добиться через десять лет, и поставил себе цели. Я до сих пор помню свои: получить два высших образования, создать счастливую семью с детьми, стать гендиректором какой-нибудь компании, а затем перейти в государственное управление, - улыбается топ-менеджер. – И вот, десять лет спустя многое сбылось: у меня два диплома, семья, замечательная дочь Микаэла, интересная работа. А к остальному я иду».

После школы Карабанов поехал поступать в Москву. Говорит, других вариантов не было: только с этим городом он чувствовал единый сумасшедший ритм, состояние «вечного двигателя», вечного бега вперед, к новым вершинам.

Выбор молодого человека пал на Государственный университет управления, курс менеджмент организации, мировой рынок металлов. Началась студенческая жизнь: общежитие, старая комната с двухъярусными кроватями, новые друзья, попытки «наездов» со стороны старшекурсников – крепких уральских парней. Впрочем, в итоге связываться со спортсменом (Андрей тогда занимался не только футболом, но еще и боксом) никто не захотел. К тому же, он уже тогда умел решать конфликтные вопросы словесно, покоряя окружающих харизмой, природной легкостью и способностью сходиться с людьми.

«На каникулах после первого курса я летал учиться в английскую школу в Майами. Потом, на старших курсах, прошел программу Work and Travel, тоже в США. Тогда же получил первую работу в компании, производящей мороженое. Был менеджером торгового зала, встречал гостей, руководил официантами. Эта работа помогла мне понять, как все устроено в сфере общепита, научила работать с клиентами», - делится Карабанов.

Несмотря на то, что поездки оставили яркие впечатления, желания остаться в Штатах у него не осталось.

«В США я ощутил разницу наших культур. В нашей стране люди более искренние, открытые и честные, если улыбаются, то от души. Я понял, что хочу вернуться домой, жить и работать в России».

На четвертом курсе Андрей устроился работать в московскую компанию, занимавшуюся автомобильной промышленностью. За десять месяцев стал руководителем отдела дополнительного оборудования. Потом ушел писать диплом и после защиты стал изучать рынок, чтобы понять где интересно поработать.

«Я выбрал компанию «Утконос», потому что считал, что торговля в интернете — очень перспективное направление. И здесь есть ценности, которые я разделяю: возможность развития, уважительное отношение к людям, эффективность, результативность. Это было что-то новое и интересное для меня. Поначалу я пришел на позицию специалиста, у меня была очень маленькая зарплата, студенческая такая, потом был менеджером, потом старшим менеджером… Сейчас, пять с половиной лет спустя, занимаюсь новыми проектами, которые смогут улучшить наш сервис», - рассказывает наш собеседник.

Первое, что приходит в голову при упоминании интернет-гипермаркета человеку, привыкшего к походам в ближайшие продуктовые, – «сервис для лентяев». Но Андрей убеждает, что это совсем не так: в работе компании есть большая социальная составляющая.

«Интернет-торговля – это, в первую очередь, бизнес для людей. Мы помогаем молодым мамам, - я знаю это даже по своей семье. Моей дочке полтора года, и у жены далеко не всегда есть возможность выйти в магазин, чтобы принести несколько пакетов продуктов. А еще есть инвалиды и пенсионеры, которые вообще не могут покинуть квартиру. Им необходима такая помощь. Я и сам ездил с водителями, общался с нашими клиентами. Даже был момент, когда бабушка просила донести продукты до холодильника. Представьте себе: старый дом без лифта, пятый этаж… Как старушка на ходунках донесет тяжелые сумки? Она заказала 23 килограмма продуктов, включая воду. Такие моменты помогают понять, что нужно людям, как продумать формат, чтобы им было удобно», - вспоминает участник конкурса.

Самое важное в командной работе, по мнению Андрея Карабанова, - взаимное уважение к людям.

Иногда, говорит он, «нужно поджать свое эго и работать на результат команды». Не всегда важно лидировать, гораздо важнее при необходимости брать на себя функцию, которая особенно нужна команде в этот момент.

«Работа идет хорошо только тогда, когда все решения обдумывает и принимает команда. Для меня команда — это когда сотрудники друг другу доверяют, поддерживают друг друга, могут рассказать о своих проблемах, запросить поддержки, получить помощь».

Карабанов признается, что идея участвовать в конкурсе пришла к нему случайно. Как-то вечером он смотрел новости и наткнулся на информацию о «Лидерах России». В ту же минуту зашел на сайт, зарегистрировался и подал заявку. Подумал: почему бы не попробовать оценить себя и проверить сильные стороны не только в своей команде, но и среди лидеров? К тому же, у участника такого конкурса есть возможность получить бесценный опыт общения с интересными людьми, обменяться лучшими практиками и узнать много нового.

Первое задание, тесты, дались Андрею легко. Помогла суровая «мужская» школа в Череповце, где ученикам приходилось сидеть за книгами под угрозой снижения рейтинга. Быть отстающим там не хотелось никому.

Когда пришло известие, что Андрей прошел в финал, он не смог сдержать эмоций. «Я начал кричать дома: «жена, я прошел!». Дочка в это время смотрела мультик и не понимала, что творится! Я к ней подбежал и начал целовать, крутить, вертеть! Позвонил сразу родителям, сказал: мама приезжай, понянчись с внучкой, мы с женой вместе едем в Сочи», - со смехом вспоминает он.

Работа в команде, ставшая дальнейшим этапом конкурса, тоже оставила много ярких эмоций. Андрею запомнилось, как они с другими участниками должны были презентовать плакат со своим видением мира через десять дет. Но им слегка не повезло: стол команды разместили в углу на первом этаже. А задача была в том, чтобы к участникам приходили люди из других команд и голосовали за их презентацию.

«Тогда я подошел к гендиректору одной компании, состоявшему в нашей команде, посадил его себе на плечи и пошел всех зазывать. Он держал плакат, и мы агитировали: «21-й стол, 21-й стол!». А там публика такая: руководители, директора, люди при высоких должностях, при статусах — степенные в общем. И вот мы эту парадигму разрушили и завели весь зал.

В итоге к нам присоединилась вся наша команда и мы стали все вместе скандировать общую кричалку. Мы тогда правда, не победили, но все равно было классно.

Мы поняли, что мы одна команда, и у нас одна цель», - вспоминает финалист конкурса.

На финале Андрей Карабанов был полон энергии и готовности показать свои сильные стороны. Миллион, разыгрываемый в качестве гранта, финалист потратит на новое дополнительное образование – в сфере финансов и кредита. Потому что настоящий лидер, ведущий за собой людей, обязан подавать пример – развиваться и становиться лучше.