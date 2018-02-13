Карта легла: как гадалка помирила две Кореи

Согласно приговору центрального округа Сеула, Чхве Сун Силь получила 20 лет тюремного заключения за коррупционные преступления и злоупотребление должностными полномочиями. Кроме того, суд приговорил женщину к штрафу в размере $17 млн.

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Главным политическим итогом расследования в отношении Чхве стал импичмент для экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе, с которой ее связывали дружеские связи.

Как выяснило следствие, Чхве Сун Силь, близкая подруга бывшего президента, фактически играла при ней роль, подобную роли Григория Распутина при императорском дворе в России. Главной страстью женщины было гадание на картах, и она активно использовала свое мастерство для влияния на президента Пак Кын Хе, а которая прислушивалась к ее советам.

Однако вряд ли Чхве, несмотря на любовь к гаданию и шаманистским практикам, могла предугадать как свою судьбу, так и политические последствия для Республики Кореи.

Скандал с Чхве Сун Силь привел к импичменту президента Пак Кын Хе, которую обвинили во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями.

Гадалка помогла КНДР

Хотя уход президента Кореи Пак Кын Хе произошел без какого бы то ни было — даже косвенного — участия соседней КНДР, именно эта страна стала главным бенефициаром сложившейся ситуации. В Пхеньяне никогда не скрывали своего враждебного отношения к экс-президенту, дочери южнокорейского диктатора Пак Чон Хи, который в свое время был одним из главных врагов коммунистического соседа.

В июне 2016 года представители южнокорейской разведки сообщили, что КНДР вынесла смертельный приговор Пак Кын Хе за то, что она якобы дала распоряжение о подготовке покушения на лидера КНДР Ким Чен Ына.

Северокорейские власти не успокоились и после ухода Пак Кын Хе со своего поста, обещав реализовать свои угрозы.

Подобные обвинения явно не способствовали диалогу, однако он начался благодаря новому президенту Южной Кореи — Мун Чжэ Ину. Политик, выдвинутый при поддержке оппозиционной Совместной демократической партии, в отличие от своей предшественницы, был настроен на диалог с Пхеньяном.

«Дочь диктатора и одновременно великого реформатора, который насаждал реформы полицейскими методами, она принадлежала к правому лагерю, который был не слишком расположен к диалогу с КНДР», — говорит экс-посол России в Южной Корее Георгий Кунадзе в беседе с «Газетой.Ru».

Тот факт, что на смену правым, хоть и в результате импичмента, пришли леволиберальные силы, — это закономерность южнокорейской политики, отмечает Кунадзе. При этом именно эти политические силы выступают за диалог с КНДР, говорит эксперт: «Единство корейской нации для них — серьезная вещь».

Что же касается КНДР, то желание «прорвать изоляцию» у этой страны было достаточно сильным. Олимпиада помогла возобновлению диалога, и обе стороны «ухитрились не разругаться» друг с другом, подчеркивает собеседник «Газеты.Ru».

Нашли женщину

Олимпийские игры в Пхенчхане помогли сближению обеих стран: на них приехала масштабная делегация КНДР во главе с сестрой Ким Чен Ына — Ким Е Чен. Хотя она не занимает формальных постов в своей стране, Ким Е Чен считается одной из самых влиятельных фигур в КНДР.

Своими очаровательными манерами она произвела впечатление на южнокорейскую публику и призналась, что никогда не предполагала, что ей удастся посетить Южную Корею. «Я думала, что многое будет для меня здесь странным и другим, но я увидела, что многие вещи выглядят почти такими же», — рассказала сестра северокорейского лидера.

Как отмечает, The Washington Post, дипломатия сестры Ким Чен Ына оказалась весьма успешной, так как дома ее самолет встречал военный оркестр и красная дорожка.

Во время поездки в Южную Корею ей удалось многое — она четырежды побеседовала с президентом Южной Кореи, а также передала ему приглашение брата посетить КНДР. С вице-президентом США Майком Пенсом, который тоже присутствовал на играх, Ким Е Чен не общалась.

Сам Пенс заявил, что США готовы к диалогу с КНДР, однако подчеркнул, что Вашингтон ждет инициативы именно с северокорейской стороны.

В случае если южнокорейский президент совершит визит в Пхеньян, это будет первая встреча лидеров корейских государств с 2007 года, а для нынешнего руководителя КНДР Ким Чен Ына эта встреча станет первой подобной в его политической карьере.

Однако экс-посол России в Южной Корее Георгий Кунадзе полагает, что южнокорейскому президенту решиться на визит в Пхеньян будет нелегко. Он напоминает, что во время потепления отношений между корейскими государствами два южнокорейских лидера посещали Пхеньян, однако ответных визитов в Сеул так и не случилось. «Северные корейцы отказываются ехать в Сеул, так как считают себя теми, кто представляет единую Корею, а южан считают марионетками», — говорит эксперт

Однако у северокорейского руководства есть и более банальная причина не посещать столицу южного соседа, признает Кунадзе. «Если северокорейский вождь поедет в Сеул, визит придется показывать по телевизору, и люди, которым говорят, что на юге нищета и разруха, увидят город XXI века», — говорит эксперт.