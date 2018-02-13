Бывший грузинский военный Александр Ревазишвили, который находился в момент событий евромайдана в Киеве, дал показания украинским правоохранительным органам. Он заявил, что нынешний глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский и народный депутат Владимир Парасюк в ходе событий зимой 2014 года лично расстреливали людей на площади Независимости в центре Киева.

«Пашинский стрелял из своего автомата короткими очередями. Парасюк молодой (Владимир — депутат Верховной рады. — «Газета.Ru») — из карабина «Сайга», его отец (Зиновий Парасюк. — «Газета.Ru») — из карабина СКС», — цитирует РИА «Новости» показания Ревазишвили адвокату.

Сам бывший грузинский военный уверяет, что готов предоставить эту информацию украинскому суду.

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Сергей Пашинский, ныне возглавляющий парламентский комитет по нацбезопасности, был активным сторонником событий «евромайдана». Ранее он являлся сугубо гражданским человеком, однако во время событий зимы 2014 года в сети появилась видеозапись, на которой показаны кадры, на которых Пашинский вывозит с площади Независимости в Киеве охотничий карабин.

Депутат Рады Владимир Парасюк имеет боевой опыт, воевал на востоке Украины в составе добровольческих батальонов. Его отец — Зиновий Парасюк — также участвовал в боевых действиях. Стоит отметить, что из вышеперечисленного оружия только карабин СКС (снайперская винтовка Симонова) используется для снайперской стрельбы.

По словам грузинских снайперов, принимавших участие в событиях на Майдане, Пашинский лично отдал приказ открыть огонь. Как отметил бывший грузинский военный Коба Нергадзе, на Украину его и других снайперов пригласил советник бывшего губернатора Одесской области и в прошлом президента Грузии Михаила Саакашвили Мамука Мамулашвили, возглавляющий воюющий в Донбассе на стороне Киева «грузинский легион».

По словам Нергадзе, Мамулашвили поставил цель «срочно выезжать для помощи протестующим». На группу, продолжает снайпер, было выделено $10 тыс., а дополнительные $50 тыс. обещали после возвращения из украинской командировки.

Ранее двое грузинских стрелков — Ревазишвили и Нергадзе — в интервью итальянским журналистам утверждали, что в напряженный момент боя их отряду приказали стрелять по протестующим вместе с бойцами «Беркута». Однако, продолжают грузинские снайперы, «грузинский батальон» отказался исполнять поставленную задачу, поскольку счел ее подстрекательством.

В понедельник, 12 февраля, департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины в лице прокурора Алексея Донского сообщил сведения о намерении ведомства предъявить обвинения в убийствах сотрудников правоохранительных органов во время событий «евромайдана» ряду лиц. Согласно заявлению прокурора, «есть производство по факту убийств и покушений на убийства представителей правоохранительных органов».

В рамках расследования ГПУ будут выясняться обстоятельства незаконного использования «огнестрельного оружия в отношении правоохранителей со стороны определенных групп граждан», рассказал журналистам Донской.

Сведения о том, что во время событий на площади Независимости использовались снайперы, стрелявшие по представителям обеих сторон конфликта, появились в различных СМИ через несколько дней после государственного переворота на Украине. Первоначально Киев заявлял, что за снайперами стоит Россия, которая якобы хотела таким образом разжечь конфликт. В причастности к стрельбе также обвиняли членов отряда «Беркут», которые в то время находились на стороне президента Украины Виктора Януковича.

В марте 2014 года в сети появилась запись телефонного разговора между экс-главой МИД Эстонии Урмасом Паэтом и тогдашней главой дипломатии ЕС Кэтрин Эштон. На ней Паэт ссылается на разговор с некой Ольгой из структур гражданского общества — доктором, которую приглашали прийти в правительство, однако она отказалась. Вероятнее всего, речь идет об Ольге Богомолец, известном медике, которая оказывала помощь защитникам «майдана».

Паэт рассказывает, как Ольга сообщила ему, что одни и те же снайперы убивали как бойцов «Беркута», так и манифестантов и случайных людей на улицах.

«Согласно всем имеющимся уликам, люди, которые были убиты снайперами, с обеих сторон, и милиционеры, и люди с улицы… Работали одни и те же снайперы, убивающие людей с обеих сторон», — приводит RT слова Паэта в разговоре с Эштоном.

В свою очередь, Ольга Богомолец, о которой упоминалось в разговоре между Паэтом и Эштон, утверждает, что не говорила Паэту, что «почерк» убийц милиционеров и защитников Майдана идентичен. «Я видела только протестующих. Я не знаю, какого типа раны были у военных. У меня к ним не было доступа», — сказала Богомолец в интервью The Daily Telegraph.