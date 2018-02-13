За Ирак и Асада: красные линии Тегерана

Интересы Ирана становятся более понятными, если попытаться проанализировать его точку зрения на события в горячих точках региона, определяющие по совокупности характер взаимодействия ближневосточных региональных и межрегиональных сил. Горячие точки, в которые Иран оказывается так или иначе вовлечен, либо, как минимум, имеет в них определенные интересы, включают следующие.

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Сирия: Асад во имя стабильности

Учитывая начало переходного периода в Сирии, Иран проявляет заинтересованность в сохранении Башаром Асадом президентского кресла на достаточно продолжительный период. Вместе с тем, вопреки расхожему мнению, расчеты Тегерана в этом отношении имеют, прежде всего, прагматическую, а не идеологическую основу.

В контексте крайне пестрого состава сирийской оппозиции и острого моперничества между ее различными фракциями, отстранение Асада от власти в настоящий момент приведет лишь к дальнейшей дестабилизации обстановки.

То есть Тегеран полагает, что Асад должен оставаться у власти до конца переходного периода, когда ситуация станет достаточно стабильной для проведения выборов и предоставления сирийцам возможности самостоятельно определить будущее своей страны на основе свободного волеизъявления.

Кроме того, Иран заинтересован в сохранении территориальной целостности Сирии. Иранские лидеры считают, что предложения о введении федеративной системы устройства в Сирии или же о предоставлении автономии отдельным районам направлены на ослабление и будущий распад государства, что приведет к ослаблению иранского влияния на территорию, важную для Тегерана в геополитическом смысле.

По мнению руководства Исламской Республики, именно это и пытаются осуществить США и их союзники в регионе. По этой причине Иран с самого начала был обеспокоен американскими планами по оказанию поддержки группировкам сирийских курдов и считает, что Вашингтон намерен использовать курдов в качестве рычага влияния в вопросе о будущем Сирии.

Серьезная озабоченность Тегерана также связана с продолжающимся хаосом в стране, который может воспользоваться Израиль – давний геополитический противник Ирана.

Как полагают иранские политики, Израиль уже приступил к реализации своей стратегии, цель которой — лишить Иран важного союзника в регионе, вмешавшись в сирийский кризис и помешав правительству страны развить военный успех.

Для обеспечения своих интересов Иран намерен действовать как на военном, так и на политическом фронте. На военном фронте Иран продолжит сотрудничество с сирийским правительством и Россией с тем, чтобы под контроль Дамаска перешли как можно более обширные территории страны. На политическом уровне Тегеран поддерживает Астанинский мирный процесс, который считает важнейшим и наиболее эффективным средством для восстановления стабильности в Сирии.

Что касается вопроса о послевоенном восстановлении страны, то Иран обеспокоен тем, что присутствие западных стран на территории САР может привести к постепенному усилению их влияния на внутренние дела государства. В то же время Иран не располагает необходимыми ресурсами, чтобы возглавить работы по восстановлению. Таким образом, единственная реальная возможность помочь делу — приступить к координации действий с незападными странами, прежде всего, Россией и Китаем.

Ирак: сохраняя целостность

В послевоенном Ираке Тегеран стремится обеспечить условия для сохранения территориальной целостности страны, власти и политической легитимности центрального правительства в Багдаде.

Именно поэтому Иран был и остается противников независимости Иракского Курдистана.

В этих целях Иран использует двоякий подход: продолжая оказывать помощь Багдаду в его борьбе с центробежными силами, он одновременно работает с курдами и поддерживает активные двусторонние отношения с Региональным правительством Курдистана. Это оказывает на курдов сдерживающее воздействие и побуждает считаться с интересами Ирана в Ираке и в регионе в целом.

Кроме того, Иран заинтересован в сохранении нынешней системы распределения власти между различными иракскими партиями и в существенном влиянии шиитских группировок на ситуацию в стране. Он пытается укрепить единство шиитов, выступали в роли политического посредника. Иран считает, что его региональные конкуренты стремятся посеять раздор среди шиитских сил, чтобы постепенно вытеснить их с политической арены и ослабить влияние Ирана.

Ливан: звенья одной цепи

События, происходящие в Ливане, Тегеран склонен оценивать в контексте реализации плана стран Запада, Израиля и Саудовской Аравии по минимизации влияния Ирана путем расправы с группировкой «Хезболла» (в ряде стран она признана террористической).

Иранское руководство придерживается позиции, что давление на премьер-министра Ливанской Республики Саада Харири со стороны Эр-Рияда, «условная» поддержка американцами ливанской армии и возобновившиеся угрозы Израиля начать новую войну с Ливаном является звеньями одной стратегии.

Все эти действия направлены на постепенную делигитимацию «Хезболлы» и вытеснение ее из региона.

Чтобы не допустить этого, Иран, поддерживая тесные связи с «Хезболлой», одновременно пытается сблизиться с некоторыми другими ливанскими группами, например, связанными с Харири. Однако, учитывая сложный характер ситуации вокруг Ливана, результаты этих усилий проявятся еще не скоро.

Арабо-израильские отношения: новая ось

Обеспокоенность Тегерана вызывает появление признаков сближения позиций некоторых арабских стран с Израилем.

Иранские политики полагают, что Тель-Авив и Вашингтон убеждают арабские правительства в том, что Иран представляет угрозу их безопасности и пытаются создать в регионе некую антииранскую ось.

Это даже побудило некоторые влиятельные арабские государства выступить с довольно умеренными заявлениями в ответ на решение президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Однако Иран намерен превратить «угрозу» в возможность предстать перед мусульманским миром в качестве единственного настоящего сторонника палестинцев. Это поможет Ирану противостоять американо-израильской угрозе.

Персидский залив: игра на противоречиях

Иранский подход к взаимодействию между государствами Персидского залива основан на принципе противовесов. Тегеран пытается воспользоваться недавним расколом в Совете сотрудничества государств Персидского залива, чтобы,

укрепляя связи с Катаром, свести на нет планы Саудовской Аравии по формированию враждебной суннитской коалиции.

С другой стороны, Иран рассматривает йеменский кризис в качестве возможности для оказания дальнейшего давления на Саудовскую Аравию и с этой целью предоставляет помощь хуситам, ограничив ее исключительно политической поддержкой, чтобы не дать повода Эр-Рияду и его союзникам вступить в прямую конфронтацию.

Несмотря на пропагандистскую кампанию и попытки обвинить Иран в поставке оружия хуситам, Саудовская Аравия так и не смогла представить доказательства, способные убедить в этом международное сообщество.

Какие «красные линии» не следует пересекать Ирану и его оппонентам?

Выделив основные интересы Ирана на Ближнем Востоке, проще понять, где проходят «красные линии», болезненные для Тегерана. Прежде всего, Исламская Республика выступает против любых планов по изменению нынешних границ, поскольку они, с позиции иранских политиков, несут угрозу региональной стабильности и попытку нанести удар по собственной власти Ирана и его влиянию в регионе.

По мнению Тегерана, Вашингтон планирует разделить регион на множество мелких государств, которые легко контролировать, и поддерживать на Ближнем Востоке нужный им баланс сил.

Второй болезненной темой для Тегерана являются растущие угрозы, которые Иран планирует решать за счет создания сил сдерживания. Именно в этом ключе следует рассматривать отказ ИРИ вступать в любые переговоры по ракетной программе.

С другой стороны, Иран убежден, что за последние три десятилетия ему удалось укрепить власть внутри страны, распространить свое влияние вовне и вновь стать влиятельной региональной державой. Иран имеет все права настаивать на том, чтобы его нынешний региональный статус признавался другими региональными игроками.

Если вышеупомянутое условие, а именно признание регионального статуса и интересов друг друга, будет соблюдаться всеми сторонами, это может помочь преодолеть — хотя бы частично — так называемую «дилемму безопасности». В качестве удачного примера применения такого подхода можно привести сотрудничество Ирана и Турции по сирийской проблеме при сохранении существенных различий во взглядах сторон. Причины успеха кроются в уважении Ираном и Турцией взаимных интересов. При наличии политической воли эту модель можно применить и к отношениям Ирана с арабскими странами.

Автор — Хамидреза Азизи, доцент Университета имени Шахида Бехешти (Иран), эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай». Статья подготовлена в преддверии конференции клуба «Валдай» «Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях».

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.