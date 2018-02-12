Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин вечером 12 февраля провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом российский лидер рассказал в ходе встречи с главой Палестины Махмудом Аббасом, передает RT.

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«Только что у меня состоялся разговор по телефону с президентом Соединенных Штатов Америки, господином Трампом», — сказал Путин.

По его словам, президент России обсудил с американским коллегой палестино-израильское урегулирование.

Также, Трамп выразил Путину соболезнования в связи с трагической авиакатастрофой в Московской области с пассажирским самолетом Ан-148, которая произошла накануне и унесла жизни 71 человека.

В ходе телефонного разговора главы двух государств также обсудили некоторые аспекты ближневосточного урегулирования в целом, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе же встречи с Аббасом, палестинский лидер также выразил соболезнования в связи с трагедией, передает ФАН.

«Позвольте мне выразить вам, всему народу РФ глубочайшие соболезнования в связи с гибелью 71 гражданина России в результате катастрофы гражданского самолета», — сказал Аббас.

В этот же день советник президента Палестины по международным отношениям и внешнеполитическим вопросам Набиль Шаас заявил, что Аббас обсуждает с Россией новый формат процесса урегулирования конфликта с Израилем.

«Все… усилия направлены на то, чтобы создать международный форум на основе консенсусного видения палестинского вопроса и двугосударственного решения вместо мирного процесса, единолично контролируемого Америкой», — пояснил дипломат.

Также, по словам Шааса, вариантом такого мирного процесса могла бы стать конференция в Москве. Помимо этого он рассказал, что власти Палестины могут пойти на роспуск существующих органов самоуправления с возвращением Израилю ответственности за территории на западном берегу Иордана и многочисленное население, проживающее там.

«Этот вариант мы обсуждаем. Но знаете, во что это обойдется израильтянам? Они нас контролируют, а мы сами за это платим. Сейчас мы платим за безопасность, образование, дороги, здравоохранение. Мы платим за все, что они контролируют», — признался Шаас.

Он отметил, что власти Палестины прекрасно понимают, что существующая ситуация выгодна Израилю. Шаас напомнил, что изначальные соглашения Палестины и Израиля, регулирующие статус в том числе и территорий на западном берегу Иордана, так и не были выполнены.

Впрочем, США в последнее время также активизировали деятельность по участию в палестино-израильских отношениях. Три недели назад вице-президент США Майк Пенс встретился с президентом страны Реувеном Ривлином, а за день до этого посетил Иерусалим, где встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Американский политик, второй человек в США, заверил, что посольство США в Иерусалиме появится в конце 2019 года. Речь идет о планах, ранее озвученных президентом США Дональдом Трампом, о переносе посольства США из Тел-Авива в Иерусалим.

Этот шаг с негодованием восприняли во многих арабских странах, которые считают, что Восточный Иерусалим должен стать столицей независимой Палестины. Сам же Пенс подчеркнул, что для него большая честь находиться в «столице Израиля Иерусалиме».

Представители Палестины, возмущенные действиями США, призвали граждан устроить демонстрации и митинги в знак протеста. Махмуд Аббас демонстративно проигнорировал визит Пенса. Депутаты от арабских фракций в израильском кнессете также пытались проигнорировать выступление Пенса.

В декабре прошлого года Владимир Путин в ходе встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом подвергли критике решение Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

«Хотел бы отметить, что и Россия, и Турция считают, что решение администрации Соединенных Штатов признать Иерусалим в качестве столицы Израиля и перенести туда американское посольство не помогает урегулированию ситуации на Ближнем Востоке,

а наоборот, дестабилизирует и без того сложную обстановку в регионе — по сути, может перечеркнуть перспективы палестино-израильского мирного процесса», — сказал российский лидер.

По его словам, Россия исходит из того, что это урегулирование должно строиться исключительно и в полном объеме на ранее принятых решениях в рамках ООН, а предметом прямых палестино-израильских переговоров должны быть четко определенные параметры соглашения по статусу Иерусалима.