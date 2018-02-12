Три года «Минску-2»: когда конфликт в Донбассе найдет решение

«Минск-2» отмечает свое трехлетие. Комплекс мер по выполнению соглашений по урегулированию конфликта на Украине был подписан в Минске 12 февраля 2015 года.

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Принявшие участие в круглом столе «Минские соглашения: три трудных года» в ТАСС, считают, что, несмотря на сопротивление властей Украины, события, произошедшие в период с сентября 2017 года по февраль 2018-го, «позволяют с осторожным оптимизмом говорить о некоторых перспективах выхода мирного процесса из политического тупика».

Эта позитивная тенденция определяется тремя ключевыми событиями: предложением президента Владимира Путина по размещению охранной миссии ООН в Донбассе, возобновлении обмена пленными и продлением действия закона об особом статусе. Впрочем, каждая из этих мер была в той или иной степени была омрачена действиями Киева. Самым успешным направлением деятельности по урегулированию можно назвать обмен военнопленными, который состоялся 27 декабря 2017 года, — впервые за 14 месяцев.

В то же время, несмотря на позитивные подвижки, по словам директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, 2017 год не принес весомых результатов в процессе выполнения Украиной Минских договоренностей.

«По всем четырем базовым направлениям урегулирования конфликта (политика, экономика, социальная и гуманитарная сфера, безопасность) ситуация ухудшилась.

Появились новые точки напряжения между Украиной и Донбассом. Внутриполитическая ситуация на Украине и в ЛНР- ДНР также стала менее благоприятной для процесса урегулирования. Усложнились отношения между Россией и Западом в целом. Значительно ухудшились отношения между Россией и США», — отмечает эксперт.

Значительное влияние на ухудшение процесса урегулирования оказывает электоральный календарь — уже в 2019 году на Украине пройдут сначала президентские, а затем и парламентские выборы. Осенью 2018 года также запланированы выборы главы самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«Главный фактор [эскалации конфликта в Донбассе] - это президентские и парламентские выборы на Украине, которые должны состояться до мая 2019 года. Очевидно, что Петр Порошенко использует все шансы для того, чтобы эту вялотекущую гражданскую войну перевести в более активный формат, это единственный для него способ сохранить пост президента путем переизбрания или введения военного положения и отсрочить выборы», — говорит директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Под вопросом в первую очередь находится продление действия закона «Об особом статусе Донбасса», который истекает в октябре 2018 года — почти за полгода до президентских выборов на Украине.

Продление действия закона ударит по политическим позициям Порошенко в канун выборов. С другой стороны, отказ от продления будет означать, что Киев отказывается от выполнения Минских соглашений, на что украинский президент также не может пойти.

При этом по словам Бондаренко, в случае, если к власти на Украине придет новый президент, вероятность того, что «на минских соглашениях может быть поставлен крест» увеличится.

«Новый президент Украины с высокой степенью вероятности может посчитать себя свободным от выполнения Минских соглашений. Я могу прогнозировать, что активное развитие минского трека может закончиться весной будущего года. То есть будет обострение или новый президент скажет, что он выходит из Минских соглашений, или они просто не продлят срок действия закона «Об особом статусе Донбасса», — все это будет выходом из нынешнего формата минского процесса», — добавил директор Фонда прогрессивной политики.

Однако преждевременно говорить о том, что «Минск-2» себя исчерпал.

Эксперты сходятся во мнении, что именно Минские соглашения являются единственным возможным способом создания общего политического пространства между Киевом и Донбассом.

«Минские соглашения — это исчерпывающий комплекс мер, в котором зафиксированы все условия, на которых Донбасс может быть интегрирован в Украину, — отмечает Алексей Чеснаков. — Любой отказ от «Минска-2» потребует вместо дискуссии о выполнении шагов в направлении мира возврата к длительным переговорам по определению параметров урегулирования, поиску нового формата. Это все потребует значительного времени».

По его словам, альтернативы минским соглашениям нет, о чем свидетельствует сравнение ситуации на Донбассе с другими конфликтами схожего характера.

«И в Приднестровье, и в Нагорном Карабахе, и в ряде других конфликтов после завершения горячей фазы и подписания соглашений проходило довольно много времени. Такие конфликты имеют тенденцию быть замороженными долгие годы», — отмечает Чеснаков. По словам эксперта, трудности, которые возникают при выполнении мер, предусмотренных Минскими соглашениями, не говорят об их неэффективности.

При этом на то, что уже удалось сделать за три года в рамках минского процесса, в других случаях, по его словам, уходили десятилетия. В частности, мирные процессы в Приднестровье и Нагорном Карабахе продолжаются уже 24 года, в Абхазии - 22 года. А если посмотреть шире, отметил Чеснаков, то можно увидеть, что на урегулирование конфликта в Западной Сахаре ушло уже 27 лет, а на Кипре ситуация не разрешена и спустя 44 года.