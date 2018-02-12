В Крыму нашли шпиона

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео задержания гражданина Украины Константина Давыденко, которого обвиняют в шпионаже в пользу украинских спецслужб.

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На видео видно, как Давыденко подходит к машине и собирается в нее сесть. В этот момент к нему подбегают сотрудники ФСБ в гражданской одежде с закрытыми лицами и задерживает его.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж», которая предусматривает лишение свободы до 20 лет.

По версии ФСБ, Давыденко целенаправленно собирал информацию на территории Крыма, которая содержит государственную тайну, а также сведения о деятельности Росгвардии и сотрудников ФСБ, и предавал эту информацию спецслужбам Украины.

«11 февраля ФСБ России в Симферополе задержан гражданин Украины Константин Давыденко. Он целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ и в отношении сотрудников ФСБ России», — сообщило ФСБ.

Помимо этого, в сообщении говориться, что «утечка данных сведений за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства».

Ситуацию уже прокомментировали украинские власти. В частности, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщила, что они проверяют эту информацию.

После задержания Давыденко глава республики Крым Сергей Аксенов на своей странице в Facebook написал, что во время подготовки и проведения президентских выборов в РФ ожидаются попытки проникновения на полуостров. В первую очередь, считает Аксенов,

угроза исходит со стороны киевского режима, но помимо этого на остров могут проникнуть через границу с Украиной участники международных террористических операций.

При этом глава республики заверил, что будут приняты дополнительные меры безопасности, в том числе на границе и на участках голосования.

«Провокаций мы не исключаем. В Крыму к этому готовы. Любые попытки провокаций будут пресекаться на корню, быстро и жестко. Так же, как это было в дни Крымской весны», — написал Аксенов.

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский комментируя задержание Давыденко заявил, что не стоит надеяться на то, чтобы вести «диверсионную» деятельность на территории Крыма безнаказанно.

«Качество этих так называемых шпионов, которых сюда вбрасывают и которые находятся на территории Крыма и работают под прикрытием того, что они являются мощными общественными деятелями, блогерами и так далее, намного уступает уровню работы наших правоохранительных органов, в частности, Федеральной службы безопасности. Если кто-то надеется, что он будет безнаказанно на территории Крыма вести диверсионную деятельность, то это большая ошибка этих товарищей», — сказал Полонский.

Глава Общественной палаты республики Крым Григорий Иоффе в свою очередь отметил, что активизация украинских спецслужб связана с предстоящими выборами президента РФ. Поэтому призвал реагировать не только спецслужбы, но и обычных жителей, крымчан.

«Украинские спецслужбы активизируют свою деятельность в Крыму накануне предстоящих выборов. Поэтому надо быть готовыми не только нашим спецслужбам, но и все крымчане должны принимать в этом участие и разоблачать этих людей», — прокомментировал Иоффе.

После включения республики Крым и города Симферополь в состав Российской Федерации в 2014 году, на территории полуострова регулярно фиксируется диверсионная деятельность.

Задержание Давыденко — по меньшей мере девятый случай обнаружения украинских «шпионов» на территории Крыма, о котором известно широкой общественности.

Последний нашумевший случай задержания шпионов произошел в сентябре 2017 года. Тогда ФСБ задержала двух граждан России Сухоносову Анну и Долгополова Дмитрия. По данным ФСБ они передавали Украине информацию о деятельности Черноморского флота. Долгополов Дмитрий был военнослужащим, подразделение, в котором он исполнял свои воинские обязанности, находится в Крыму. На обоих задержанных заведено уголовное дело о «Государственной измене».