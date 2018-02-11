Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о критике поставок США оружия Киеву, исходящей «непублично» от «солидных европейских стран». Об этом Лавров заявил в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Действующие лица» на телеканале «Россия 1».

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По словам Лаврова, Европа «не молчит, а негромко и непублично возражает» против поставок американских вооружений на Украину. По данным МИД России, в разговорах с американской стороной европейские политики выражают несогласие «в ответ на настоятельные требования Вашингтона о том, чтобы Европа подключилась к этим поставкам».

Глава российского МИД подчеркнул, что США «уже пытаются заманить в эти свои затеи» Польшу и страны Прибалтики, отмеченные «русофобскими тенденциями».

Однако «крупные, солидные» европейские государства осознают всю опасность подобных действий Вашингтона и пытаются своих соседей образумить, добавил Лавров, подчеркнув, что, к прискорбию российской стороны, «американцы вместе с канадцами уже занялись этими поставками».

Хотя Россия и не может запретить США «поставлять что-либо куда-либо», но выводы Кремль для себя, тем не менее, сделает, отметил Лавров. Глава МИД добавил, что на поставки американского оружия на Украину «пристально смотрят» представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), и «это также нужно иметь в виду».

Начиная с 2014 года президент Украины Петр Порошенко и другие украинские политики просили от США передать Киеву новые вооружения, в частности противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В конце декабря 2017 года официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт заявила, что решение о поставках ПТРК на Украину было принято в согласии с новой оборонной стратегией Пентагона в Европе и подписанным оборонным бюджетом США на 2018 год.

Кроме того, Сергей Лавров рассказал о том, что на Западе «укрепляется мнение» по поводу неправильности так называемого закона о реинтеграции Донбасса, принятого Верховной радой Украины вопреки Минским соглашениям. По словам Лаврова, киевские власти «находятся в одном шаге» от роковой ошибки, которая может произойти, если президент Порошенко подпишет принятый во втором чтении закон.

«Мы, в отличие от некоторых наших международных коллег, все-таки люди слова. Данное слово, особенно когда оно стало предметом переговоров и было одобрено Советом Безопасности ООН, мы всегда держим и выполняем. минские договоренности никто не отменял»,

— подчеркнул Лавров.

Лавров подчеркнул, что европейские эмиссары, посещающие Киев, передают властям Украины послания, содержащие «настоятельные рекомендации» понять контрпродуктивность украинского подхода к законотворчеству и исправиться.

«Публично они пока не могут этого сказать, но, думаю, если нынешний режим в Киеве так будет себя дальше вести, скоро появятся публичные заявления. Потому что Европа очень настороженно смотрит на процессы, которые происходят на Украине», — заявил министр иностранных дел РФ.

Особенное внимание со стороны Европы вызывает резкий рост влияния радикальных украинских националистов и неонацистских группировок, подчеркнул Лавров. Также глава МИД России рассказал, что с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным общается «на русском языке, он [Павел Климкин] родом из Курска».

Поставки ПТРК «Джавелин» на Украину и принятие закона «о реинтеграции» Донбасса сопровождаются заявлениями украинских властей и американских чиновников.

Так, президент Украины Петр Порошенко 22 января заявил, что реакция Москвы на закон о реинтеграции Донбасса доказывает, что решение Рады о его принятии было правильным.

«Рефлексия Москвы лишний раз убеждает, что мы приняли правильный закон», — подчеркнул Порошенко. Он отметил, что подпишет документ сразу, когда получит его из Верховной рады.

29 января спецпредставитель Госдепа США на Украине Курт Волкер заявил, что ПТРК «Джавелин», отправленные Киеву за счет госбюджета, не предназначаются для использования в донбасском конфликте. Волкер подчеркнул, что «Джавелин» представляет собой оборонительное вооружение, необходимое «сугубо для отражения танковой атаки», а не для нападения и применения в Донбассе. По его словам, сейчас на Украине готовят склады и работают над транспортировкой ПТРК.

Решение о поставках ПТРК «Джавелин» было подтверждено госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в ходе телефонных переговоров с Петром Порошенко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне происходящих на Украине событий заявил, что поставки летального оружия на Украину могут подогреть горячие головы украинских милистаристов.

«Реакция Москвы на возможные поставки летального оружия на Украину хорошо известна. Наверное,

это лишний раз подогреет и без того горячие головы националистов, которые стремятся только к тому, чтобы снова перейти к силовому методу урегулирования на Донбассе, и абсолютно тупиковому, и снова развязать кровопролитие»,

— сказал Песков.

Также по итогам совещания Совбеза РФ Песков заявил, что Москва не согласна с формулировкой Киева, который возложил ответственность за донбасский конфликт на Россию. Новый закон по Донбассу может самым негативным образом повлиять на перспективы внутриукраинского урегулирования, добавил он.