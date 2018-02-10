«Что-то заклинило»: оскорбивший Филипова политолог объяснился

Американский эксперт Грэг Вайнер, который в действительности является бизнесменом Григорием Винниковым, пообещал принести извинения семье погибшего в Сирии офицера Романа Филипова. Об этом он сообщил радиостанции «Говорит Москва».

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«Это была неудачная шутка с моей стороны, бестактная и неуместная. Я обязательно принесу свои извинения семье летчика. О таких вещах так не шутят. Со всеми бывает, сорвался. Что-то заклинило, не знаю, в чем дело», — сообщил Винников.

Ранее, 9 февраля в ходе передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» председатель комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов предложил объявить минуту молчания в честь погибшего летчика. После этого американский эксперт Винников засомневался в присуждении звания Героя России Роману Филипову и раскритиковал офицера.

«Он хату покинул, пошел воевать за землю в Дамаске», — заявил эксперт. После этого Никонов попросил Винникова не хамить и уйти. К нему присоединился Владимир Соловьев, который попросил Винникова покинуть студию.

«Грэг, вы знаете, я понимаю, что это звучит странно, но я вас все-таки попрошу покинуть студию.

Я никогда не пресекаю позицию говорить все, что угодно. Но в день, когда похоронили человека, позволять себе такие комментарии на его счет – это неуважение к его семье, это неуважение к России, это неуважение ко всем людям, которые сейчас воюют в Сирии»,

– сообщил телеведущий.

За «Грэга Вайнера» вступился политолог Вячеслав Ковтун, который заявил, что в России действует свобода слова. По его словам, эксперт лишь высказал свою точку зрения. В ответ на это Никонов сообщил: «У нас нет свободы кощунства в стране».

Отметим, что американские и украинские эксперты ежедневно принимают участие в российских дискуссионных телепрограммах. 17 октября 2017 года источник kp.ru сообщал, что их ежемесячный доход может достигать одного миллиона рублей.

Сообщалось, что Вячеслав Ковтун является «самым дорогим» гостем эфиров – его месячный заработок со всех шоу и каналов оценивается в 500-700 тыс. рублей.

Напомним, что самолет-штурмовик ВКС России Су-25СМ был сбит 3 февраля ударом из зенитно-ракетного комплекса в воздушном пространстве Идлиба на северо-западе Сирии в субботу. Правое крыло самолета было повреждено, летчик попытался сманеврировать и уйти из зоны поражения, однако потерял управление воздушным судном. Филипову пришлось катапультироваться – он успел сообщить об этом командованию, однако впоследствии на связь с офицером прервалась.

Через несколько часов после инцидента в сети появились ролики с места падения самолета Су-25. На них несколько террористов выкрикивают проклятия в адрес России и топчут красную звезду российских ВКС на крыле сбитого и горящего штурмовика. Запись опубликовали в телеграм-канале, который освещает деятельность международных террористов.

Также боевики выложили в интернет фотографии тела Романа Филипова, его табельного автоматического пистолета Стечкина (АПС) с тремя магазинами и личных документов с ФИО и званием. Террористы также обнаружили кнопочный мобильный телефон, бумажник и рапорт о награждении офицера.

Позднее, 5 февраля, стали известны последние слова погибшего в Сирии пилота сбитого штурмовика Су-25СМ: «Это вам за пацанов!». Это высказывание услышали на видеозаписи его последнего боя с террористами. На нем видно, что окруженный боевиками Филипов отказался сдаваться в плен и подорвал себя ручной гранатой. Некоторые СМИ сообщали, что при этом он застрелил двоих нападавших из табельного пистолета Стечкина (АПС).

8 февраля в Воронеже прошла церемония прощания с Героем России майором ВКС Романом Филиповым – на нее пришли более 30 тыс. человек. Россияне, желающие проститься с летчиком, более пяти часов стояли на морозе с красными гвоздиками в руках.

Панихиду провели в Доме офицеров военного городка Северного микрорайона Воронежа — там жил и родился Филипов. Еще до того, как Ил-76 доставил тело майора в Воронеж, люди начали собираться на площади у Дома офицеров.

Попрощаться с Героем России также пришел сослуживец его отца — отставной офицер Игорь Дробовский. Он отметил, что на месте Филипова-младшего так должен был поступить любой офицер.

«Я служил с Николаем Серафимовичем на аэродроме «Балтимор». Так сложилось, что у меня сына тоже Романом зовут, и он старше погибшего Филипова всего на 11 дней.

Очень жаль в таком возрасте терять сына, мужа и отца. Ему бы еще жить да жить. Я сам служил в горячих точках, прошел Афганистан.

Если бы со мной подобное случилось – поступил бы так же. Думаю, как и любой офицер на месте Романа», – сообщил Дробовский на панихиде.

Свои соболезнования родственникам погибшего офицера также высказал врио главы Приморского края Андрей Тарасенко. Он отметил, что Филипов служил в его регионе. «Роман Филиппов – боевой офицер, чья военная служба и судьба накрепко связаны с Владивостоком и Приморьем. Это был один из асов отечественной штурмовой авиации, достойный, мужественный человек. Он честно исполнял свой воинский долг – и в России, и за ее пределами», — заявил Тарасенко.