Корейское потепление

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал КНДР возобновить диалог с Соединенными Штатами, отметив, что это поспособствует развитию отношений также и между Сеулом и Пхеньяном.

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«Наискорейшее возобновление диалога между Соединенными Штатами и Севером необходимо также для развития отношений между Южной Кореей и КНДР», — приводит его слова RT.

Он добавил, что для его визита в Северную Корею прежде всего нужно «создать необходимые условия».

«Давайте сделаем это, создав необходимые условия в будущем», — сказал южнокорейский лидер.

В этот же день лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил Мун Чжэ Ина в ближайшее время посетить Пхеньян. Об этом сообщил на брифинге для СМИ в Сеуле представитель администрации южнокорейского лидера, передает ТАСС.

По его словам, «соответствующее устное послание Мун Чжэ Ину передала Ким Ё Чжон» — сестра Ким Чен Ына, которая входит в состав высокопоставленной делегации КНДР — в ходе прошедших в субботу 10 февраля в Голубом доме переговоров, передает ФАН.

«Специальный посланник Ким Ё Чжон передала Мун Чжэ Ину письмо, а также и устное приглашение от председателя Ким Чен Ына посетить Северную Корею в удобное для него время, добавив, что он хотел бы встретиться с президентом Муном в ближайшее возможное время», — рассказали в администрации.

Ким Ё Чжон стала первой из членов ее семьи, кто посетил Южную Корею со времен Корейской войны 1950-1953.

Она приехала в составе делегации от Северной Кореи на открытие игр. Ким Ё Чжон «широко улыбалась», когда ее приветствовали официальные лица Южной Кореи. Сестра Ким Чен Ына пожала президенту Южной Кореи руку на церемонии открытия. Поездку северокорейской делегации на Олимпиаду одобрил и Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР.

В целом Южная Корея расценивает направление на Олимпиаду в Пхёнчхане делегации КНДР на беспрецедентно высоком уровне как демонстрацию воли Пхеньяна к улучшению отношений. Об этом на брифинге заявил представитель южнокорейской президентской администрации Ким Ый Гём.

«Визит к нам председателя президиума (верховного народного собрания) Ким Ён Нама, который по конституции (КНДР) является главой администрации, пройдет впервые, и это самый высокий до настоящего времени уровень визита северокорейских лиц», — заявил он.

По его словам, в Сеуле расценивают этот визит как «проявление воли Северной Кореи к улучшению отношений Юга и Севера, успешному проведению Олимпиады, показывает серьезную и искреннюю позицию Северной Кореи».

Исследовательский центр Корейского фонда поддержки СМИ публиковал данные опроса среди граждан Южной Кореи по поводу участия спортсменов КНДР в Олимпийских играх 2018 года. Согласно им, более половины опрошенных поддержали выступление атлетов из Северной Кореи на Олимпиаде в Пхенчхане.

«Поддержку участию Севера в Олимпиаде высказали 61% респондентов», — говорилось в сообщении.

Также результаты опроса выявили тот факт, что, по мнению 77% опрошенных, проведение Олимпиады в Южной Корее внесет значительный вклад в развитие культуры, а в информационно-коммуникационные технологии — 70% респондентов.

Днем ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США и КНДР необходимо использовать «окно возможностей» для дипломатических переговоров.

«Мы призываем все стороны использовать появившееся «окно возможностей», по крайней мере, до апреля, когда американцы грозят возобновить проведение учений, которое может привести к очередному витку обострения. Использовать это «окно возможностей», чтобы вступить в настоящий диалог по этому вопросу», — пояснил дипломат.

Также он подчеркнул, что диалог должен начаться «без предварительных условий».

В тот же день заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах заявил, что США считают нужным решать вопрос о ядерной программе КНДР дипломатическим путем.

«Наша стратегия в вопросе Северной Кореи — это денуклеаризация. Это усиление политического давления на режим и его ядерную программу. Эти меры имели успех все эти годы. Десятки стран разорвали связи с Северной Кореей. Мы продолжаем оказывать максимальное давление на режим… Мы держим открытыми все опции, но предпочитаем дипломатию», — сказал Шах.

Тремя днями ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что не исключает вероятность встреч вице-президента США Майка Пенса с представителями Северной Кореи в ходе его визита в Южную Корею. Об этом он рассказал в ходе своего визита в Перу.

«Существует возможность контактов с представителями Северной Кореи», — сказал глава Госдепартамента США.