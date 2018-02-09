Убийцы Гиви и Моторолы установлены

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что все причастные к убийству командиров батальона «Сомали» Михаила Толстых (Гиви) и подразделения «Спарта» Арсена Павлова (Моторола) установлены. Он добавил, что к убийствам причастны одни и те же люди — некоторые из них уже задержаны.

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«Установлены все лица, кто к этому причастен (убийству Гиви — «Газета.Ru»), некоторые задержаны. Думаю, дело закончим в этом году. Те убийцы связаны с гибелью Арсена Павлова (Моторолы)», — заявил Захарченко. Эту информацию подтвердил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

Ранее, 16 октября 2017 года, Захарченко во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону сообщил о задержании членов украинской группировки, причастной к гибели Арсена Павлова. «Скоро МВД ДНР сделает заявление относительно хода расследования гибели Павлова. Все, кто причастен к его гибели, задержаны, не пойман только один человек. По этому поводу будет делать заявление глава МВД республики», — сообщил тогда Захарченко.

Один из лидеров ополченцев Моторола погиб вечером 16 октября при взрыве лифта в собственном доме в Донецке. По версии жителей окрестных домов, заряд был небольшой мощности, так как взрыва не было слышно. Сосед Моторолы сообщил, что сразу после взрыва к подъезду подъехали два БТР. При изготовлении бомбы использовался пластид, а сама она была закреплена на тросе лифта. Вместе с Павловым также погиб его охранник.

Известно, что дом Моторолы был режимным охраняемым объектом, и без охраны командир не ходил. Арсен Павлов любил гулять по городу с женой и детьми, однако покушение было рассчитано таким образом, чтобы избежать гражданских жертв.

В Донецке и России Павлова называли одним из самых медийных командиров ДНР. Он получил все награды республики — вплоть до звезды Героя. Широкую известность Моторола приобрел в мае 2014 года в Славянске — тогда он стал героем ролика об одном из первых боев частей ВСУ и отрядов Игоря Стрелкова.

Что касается Михаила Толстых по прозвищу Гиви, то с мая 2014 года он принимал участие в боях за Славянск, а летом — за Иловайск. Кроме того, с сентября того же года он принимал участие в освобождении Донецкого аэропорта. В октябре 2014 года Толстых обратился к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому и попросил предоставить «Народному ополчению» автомобили для перевозки раненых. Политик принял просьбу и отправил ополченцам две «Нивы».

Погиб Михаил Толстых в своем кабинете 8 февраля 2017 года. Отмечалось, что при нападении использовался реактивный огнемет «Шмель». Кроме того, согласно одной из версий, в кабинете могло взорваться самодельное устройство. Судя по фотографиям с места происшествия, заряд «Шмеля» полностью выжег офис командира.

Руководство ДНР и ЛНР в обоих убийствах обвинило вооруженные силы Украины.

Так, в марте 2017 года министерство госбезопасности ЛНР заявило, что убийство Толстых организовала контрразведка СБУ, а исполнители — бойцы 8-го полка спецназа, расположенного в городе Хмельницкий на западе Украины.

Пресс-секретарь министерства госбезопасности ДНР Мария Петрова в свою очередь обвинила в убийстве Гиви и Моторолы главу департамента контрразведки СБУ Алексея Петрова. Она отметила, что в СБУ есть спецотряды, ведущие «террористическую войну против Донбасса». Петров, по ее мнению, координирует работу этих отрядов и готовит новых бойцов.

«14 февраля 2017 года, то есть вскоре после убийства Гиви, Петр Порошенко назначил Алексея Петрова начальником департамента контрразведки за заслуги последнего перед украинской властью, которые фактически являются преступлениями против республики. Данный факт свидетельствует о том, что Петр Порошенко лично санкционирует убийства граждан ДНР», — заявила Петрова.

Она добавила, что глава департамента контрразведки СБУ Алексей Петров лично согласовывает свои действия с председателем СБУ Василием Грицаком и представителями Вашингтона. В СБУ, в свою очередь, заявили, что не располагают никакой информацией о гибели Толстых и причастности к инциденту украинских спецслужб. Советник главы СБУ Юрий Тандит также сообщил, что Киев проверит информацию о покушении на Гиви.