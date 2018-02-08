«Минск неприкосновенен»: немецкий ультиматум для Порошенко

Делегации переговорщиков Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), выступающих блоком, а также Социал-демократической партии Германии (СДПГ) успешно завершили переговоры о формировании правительственной «большой коалиции».

Об этом на пресс-конференции в среду, 7 февраля, сообщили председатель ХДС, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и глава СДПГ Мартин Шульц.

Стороны пришли к соглашению относительно масштабного коалиционного договора, среди прочего распределив между партиями места в кабинете министров, отмечает Deutsche Welle.

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В частности, ожидается, что на пост министра иностранных дел может претендовать нынешний глава социал-демократов Мартин Шульц. Впрочем, официального подтверждения этому пока нет.

Характерно, что в коалиционном соглашении между ХДС/ХСС и СДПГ прописана поддержка Германией полного восстановления территориальной целостности Украины и дальнейшего развития страны.

Однако, кроме этих традиционных постулатов в документе оговорены и четкие требования к Киеву.

Речь идет прежде всего о выполнении властями Украины своей части Минских договоренностей, что включает в себя отвод тяжелых вооружений от линии разграничения и установление настоящего режима прекращения огня.

В соглашении отмечается, что за соблюдением перемирия в Донбассе должна наблюдать миротворческая миссия ООН.

Сам Петр Порошенко в среду также откликнулся на создание немецкими политическими силами правящей коалиции.

Проигнорировав тезис о приверженности к Минским соглашениям, который казалось бы хотели от него услышать в Берлине, президент Украины вместо этого выразил уверенность в том, что Германия поддержит усилия Киева по реинтеграции Донбасса.

Соответствующий закон недавно был принят Верховной радой. Согласно документу, властям Украины позволяется узаконить применение армии на востоке без объявления войны. Причем из первоначального варианта депутаты украинского парламента исключили пункт о приоритете Минских соглашений для урегулирования конфликта.

В конце января помощник президента России Владислав Сурков уже заявлял, что целью украинского закона о реинтеграции Донбасса является запоздалая легализация незаконных действий киевской власти в ходе конфликта на юго-востоке.

«В течение трех лет Украина незаконно применяет армию против собственных граждан», — констатировал Сурков.

По его словам, официальные лица США (в ходе недавней встречи в Дубае со спецпредставителем Госдепа Куртом Волкером. — Прим. «Газета.Ru») адекватно отреагировали на выраженные Москвой озабоченности, поскольку закон о реинтеграции «закрепляет насильственные практики [Киева], подводя под них юридическую базу».

Российская сторона подчеркнула в диалоге с американцами необходимость «проконтролировать, чтобы в законе не появились положения, прямо противоречащие минскому комплексу мер», отметил тогда Сурков.

Наблюдатели отмечают, что в этой логике у Киева нет никаких оснований всерьез ожидать, что не только США, но и Германия поддержит авантюристический по своему духу закон о реинтеграции Донбасса.

В коалиционном заявлении немецкие политики коснулись еще одной больной для Украины темы.

В частности, в документе заявлено, что в Берлине и в дальнейшем рассчитывают, что Киев не прекратит процесс реформ, особенно в сфере борьбы с коррупцией. Целью таких преобразований должна стать всеобъемлющая модернизация страны, отмечается в заявлении.

Обращенные к властям Украины, то есть фактически к Петру Порошенко, требования борьбы с коррупцией со стороны Германии звучат парадоксально, особенно с учетом того, что именно немецкие СМИ выяснили в конце января, что президент Украины, будучи бенефициаром компании Interstarch GmbH, не был внесён в реестр прозрачности и таким образом ни много ни мало нарушил закон ФРГ о противодействии отмыванию денег.

В расследовании DW отмечалось, что «за нарушение требования относительно бенефициаров немецким законом о борьбе с отмыванием денег предусмотрен штраф до ста тысяч евро, а в случае повторного нарушения - до миллиона евро».