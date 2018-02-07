Новая Германия: чем пришлось пожертвовать Меркель

В ходе беспрецедентно долгих переговоров по формированию правительства, партии Ангелы Меркель — Христианско-демократическому союзу все же удалось вновь сформировать «большую коалицию» с Социал-демократической партией Германии. Работа продолжалась уже почти четыре с половиной месяца, и все это время Германией управляет временное правительство.

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Соглашение между партиями находится в открытом доступе, в нем оговаривается как распределение портфелей в правительстве, так и согласованные позиции обеих партий по ключевым вопросам германской повестки.

Впрочем, главный внешнеполитический вектор на востоке ожидаемо будет сохранен. Россия в документе упоминается в контексте санкций и экономического партнерства.

Новое правительство декларирует курс на нормализацию отношений с Россией. Представители нового кабинета министров считают, что с Москвой необходимо вести экономическое сотрудничество. Кроме того, было решено, что необходимо налаживать тесные контакты для установления всеобщего мира, а также для реагирования на глобальные вызовы современного мира.

«Задаче нашей политики с Россией остается возврат к базирующимся на взаимном доверии и балансе интересов отношениям, которые позволят возобновить тесное партнерство», — отмечается в документе.

Однако в документе сказано, что «аннексия Крыма и дестабилизирующая деятельность на востоке Украины нарушила европейский миропорядок». При этом партии договорились о том, что с России могут быть сняты экономические санкции в случае выполнения Минских соглашений.

«При выполнении Минских договоренностей мы готовы к снятию санкций и будем вести диалог об этом с нашими европейскими партнерами», — сказано в документе.

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, Германия имеет такое же отношение к Минским соглашениям, что и Россия. Непонятно, как она должна их выполнять, если субъектом этих соглашений является не Россия, а Украина.

Кроме этого, эксперт считает, что неважно отменят санкции или нет: «отношения с Западом все равно не поменяются».

В коалиционном соглашении ХДС/ХСС и СДПГ отмечается также, что Германия готова участвовать в восстановлении Донбасса, намерена «укрепить связи с США», будет продвигать инициативы в области контроля над вооружением и разоружением, вступать за сохранение СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана — так называемая Ядерная сделка), а также займет позицию против новых договоренностей по вступлению Турции в ЕС.

Партии уже договорились о разделении министерских портфелей. В частности вице-канцлером и министром иностранных дел станет лидер СДПГ Мартин Шульц, министром финансов — его партайгеноссе Олаф Шольц. Помимо этого социал-демократы возглавят министерство юстиции, министерство труда, министерство по делам семьи, министерство экологии, охраны окружающей среды, строительства и безопасности реакторов.

ХДС Ангелы Меркель достались портфели минэкономики и энергетики, минобороны, образования и научных исследований, продовольствия и сельского хозяйства. Их союзникам, баварской партии ХСС — министерство внутренних дел, министерство транспорта и цифровой инфраструктуры, министерство экономического сотрудничества и развития.

По мнению Владимира Брутера, выбор министром иностранных дел Мартина Шульца был очевиден. При этом он «менее деликатный и профессиональный», дипломат, чем Зигмар Габриэль (нынешний министр иностранных дел). По мнению эксперта, Шульц не хочет реально влиять на политику, его поставили для того, чтобы он сохранял контакт со своими избирателями.

Помимо этого, по мнению специалиста, позиции Ангелы Меркель не меняются — она устойчива, пока возглавляет правительство.

«Ее достоинство в том, что все знают, что и когда от нее ожидать, она понятна и стабильна», — отмечает Брутер.

Прорыв социал-демократов незначителен для общей политики Германии, они все равно не смогут влиять на принятие решений. «Социал-демократы — это неизбежное зло для Германии. Их надо «кормить с ложечки», при этом они не могут влиять на реальную политику», — резюмирует Брутер.

Вымученный союз

Финальный раунд переговоров стартовал 26 января и должен был закончиться к 4 февраля. Однако партии продлевали переговоры, несмотря на то, что по многим вопросам им уже удалось договориться.

По словам канцлера Ангелы Меркель, партиям не получалось достичь согласия по трем темам — здравоохранение, внешняя политика и рынок труда. При этом она заявляла о том, что перед решающим раундом необходимо идти на уступки всем участникам переговоров.

«Каждый из нас должен будет пойти на болезненные компромиссы. Лично я на это готова, если в конечном итоге положительных моментов будет больше, чем отрицательных», — объявляла тогда Меркель.

25 сентября 2017 года в Германии прошли парламентские выборы. По их итогам правящий альянс партий ХДС и ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель (христианские демократы) набрал 33 процента голосов — что стало показателем значительного сокращения поддержки правящего курса. СДПГ во главе с Мартином Шульцем (социал-демократы) набрала 20,5 процентов — внутри партии этот результат тоже был воспринят как катастрофа.

Радикально-правая партия «Альтернатива для Германии» впервые прошла в бундестаг, набрав 12,6 процентов, и стала третьей по количеству мест правящей силой. СвДП (Либеральная Свободная демократическая партия) получила — 10,7 процента, «Левые» — 9,2 процента и «Зеленые» — 8,9 процента.

Так как после выборов ни одна партия не набрала необходимое количество голосов для единоличного формирования правительства, партиям необходимо было вести переговоры, для того, чтобы создать коалицию из нескольких партий.

Первоначально рассматривался вариант создания так называемой коалиции «Ямайка» (по основным цветам входящих в нее партий). В правительство должны были войти партии ХДС/ХСС, «Свободная демократическая партия» и «Зеленые». Однако 20 ноября либералы в одностороннем порядке объявили о выходе из переговоров. В аккаунте в Facebook партия объяснила демарш тем, что она не может нести ответственность за ошибочное управление страной.

«Мы не можем нести ответственность за дух [предложенного] коалиционного соглашения. Многие из предложенных в нем мер мы считаем вредоносными.

Мы должны были бы отказаться от наших принципов и от всего, над чем мы работали годами. Мы не оставим наших избирателей, принимая политику, в которой мы не уверены. Лучше не управлять, чем управлять ошибочно», — объяснила партия.

Партии не сошлись по многим вопросам, независимо от того, что старались идти на компромиссы. Так, например, одним их противоречий, с которыми столкнулись участники переговоров — статус Крыма. Свободные демократы еще в предвыборных речах говорили, что можно признать текущее положение вещей.

Кроме этого, основной причиной разногласий стал вопрос о миграционной политике. Партия Меркель говорила о необходимости ограничить число мигрантов до 200 тысяч в год, «Зеленые» настаивали, что нужно позволить членам семей беженцев въезд в страну, Свободные демократы были ближе к позиции Меркель, но компромисса в этом вопросе им там и не удалось достичь.

По мнению Владимира Брутера, «Ямайка» провалилась потому, что лидер либералов Кристиан Линднер понял, что его собираются использовать, а рассчитывал на большее: «он хотел реально влиять на правительство».

Итог провалившихся переговоров озаботил многих тем, что это грозил повторными выборами в бундестаг, что было чревато еще большим усилением позиций радикалов. Поэтому после неудавшейся «Ямайки», ХДС и СДПГ начали переговоры по воссозданию «Большой коалиции».

«Большая коалиция» создается несколькими крупными или крупнейшими партиями для консолидации политических сил, в тех случаях, когда ни одна из крупных партий не смогла создать правительство. В Германии такая коалиция создается уже не в первый раз. Она контролировала власть в 1966-1969 годах, в 2005-2009, а также с 2013 года вплоть до последних выборов.

Сразу после выборов социал-демократы рассчитывали уйти в оппозицию и таким образом заработать себе рейтинг и взять власть в следующий электоральный цикл. Однако после того, как стало ясно, что нет никаких перспектив по созданию правительства, СДПГ почти вынуждено пошла на новую коалицию. При этом эта партия осталась в оппозиции по многим вопросам.