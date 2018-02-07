«Никто не имеет права говорить с депутатами ФРГ в таком тоне»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что провел жесткую разъяснительную беседу с руководством немецкой политической парламентской партии «Альтернатива для Германии» из-за поездки ее членов в Крым, сообщает ФАН.

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«Пришлось выполнить малоприятную, но полезную миссию — вправил мозги руководству фракции AfD в парламенте Нижнего Рейна-Вестфалии за преступный вояж в Крым их авантюрных коллег: кажется, наш холодный душ подействовал. Партия публично отмежевалась от этого», — написал дипломат в своем твиттере.

В ответ на это депутат парламента Северного Рейна — Вестфалии Хельмут Цайфельд указал, что тон и подбор выражений Мельника неприемлем и ему следовало бы поучиться тому, как себя вести на такой должности, передает RT.

«Никто не имеет права говорить с нами в таком тоне. Слова посла Украины недипломатичны, господину Мельнику следует поучиться дипломатии у европейцев, и прежде всего в Германии», — цитирует Цайфельда депутат Госсовета Крыма Юрий Гемпель.

Немецкий политик также напомнил, что он вместе со своими однопартийцами является гражданином ФРГ, а не Украины, поэтому имеет право ехать туда, куда сочтет нужным.

Шестидневный визит депутатов из Германии в Крым начался 3 февраля. В делегацию вошли члены партии из трех региональных парламентов страны — Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна — Вестфалии.

Гостей сопровождает в поездке по российскому региону заместитель председателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям, главы крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель. В ходе визита немцы, в частности, отметили высокое качество крымских дорог.

«Наши гости довольны визитом. Они убедились, что в Крыму из-за санкций дефицита продуктов нет. Самые благоприятные у них первые впечатления от пребывания. Мы когда ехали из аэропорта, они говорили, что слышали, что дороги плохие, а тут такая дорога хорошая. Я объяснил им, что дороги в Крыму строят и ремонтируют интенсивно последние четыре года», — указал крымский политик.

Поездка немецких парламентариев в Крым является «особым сигналом» о намерении сотрудничества с Россией, заявил журналистам по приезду в аэропорту Симферополя один из членов немецкой делегации, депутат парламента Берлина Уве Бронзон.

«Мы хотим поездкой подать особый сигнал. Потому что совместное плодотворное сосуществование с Россией мы считаем очень важным, это все есть в нашей программе. Я хочу напомнить слова Вилли Брандта: «Кто находится в диалоге, тот не стреляет», — указал немецкий парламентарий.

Иностранцы также раскритиковали санкции Запада в отношении России.

«Санкции никогда не приводили к успеху, мы смотрим на них весьма критически. Немецкие фирмы сами должны решать, в каких регионах им работать.

Введение антироссийских санкций было ошибкой, так как они оказывают негативное влияние и на Россию, и Германию. Эта поездка позволит сделать некоторые рекомендации для немецких фирм по ведению бизнеса в Крыму», — заверила немецкая делегация.

Вскоре на Украине прокуратура так называемой «Автономной Республики Крым» возбудила уголовное дело из-за поездки немецких депутатов в Крым.

«Внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения по факту «нарушения гражданами Федеративной Республики Германия порядка въезда на временно оккупированную территорию», — сообщало следствие.

Позднее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт указал, что представители трех земельных парламентов самостоятельно принимали решение о поездке в Крым.

«Мы принципиально критически относимся к таким поездкам, однако частные поездки не подпадают под санкции», — отметил Зайберт.

Накануне директор фонда развития идей мира «Миротворец» Артур Ксенофонтов сообщил, что Крым посетит делегация из африканской республики Бенин. Делегация прибывает 12 февраля по приглашению фонда. В ее состав войдут президент организации «Дом Африки» Одунлами Серж Фокас и мэр города Абомей-Калави Жорж Бада.

«Цель визита — ознакомительная поездка. Визит продлится неделю. Мы хотим показать, что Крым — это территория мира», — сказал Ксенофонтов.

Делегация планирует обсудить вопросы партнерского сотрудничества, а также встретиться с представителями крымской власти.