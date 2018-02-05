Игра на опережение: Алиев торопит новый срок

В Азербайджане по инициативе действующего президента Ильхама Алиева были назначены внеочередные президентские выборы. Всенародное голосование по выборам главы государства состоится 11 апреля, менее чем через месяц после президентских выборов в России — и на семь месяцев раньше предписанного законом срока. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы Азербайджана.

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Очередные президентские выборы в Азербайджане должны были состояться в октябре 2018 года. Азербайджанская сторона заявила, что решение о переносе голосования с октября на апрель было принято с целью избежать совпадения выборов с другими крупными мероприятиями, запланированными Азербайджаном на вторую половину 2018 года.

«Как известно, ранее выборы, согласно Конституции Азербайджанской Республики, планировались 17 октября. Но, начиная с мая в нашей стране будут проведены мероприятия высокого международного уровня. Это и мероприятия в рамках 100-летия создания Азербайджанской Демократической Республики, и Международный гуманитарный форум. Большинство этих мероприятий запланировано на конец года и совпадало бы с выборами», — прокомментировал решение Алиева его помощник по внешнеполитическим вопросам Али Гасанов.

Принято считать, что перенос выборов на более ранний срок в любой стране дает преимущество кандидату от действующей власти.

Уже сейчас известно, что в Азербайджане этим кандидатом станет действующий президент. В понедельник решение о его выдвижении принял съезд Конфедерации профсоюзов страны. Представители оппозиции уже заявили, что действующий президент специально идет на такой шаг, чтобы не дать оппозиционерам выдвинуть альтернативного кандидата.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что экономическая ситуация в стране играет на руку президенту Алиеву. «Как человек, имеющий достаточно хорошее международное образование, он (Ильхам Алиев — «Газета.Ru») понимает, что пока ситуация в экономике благоприятна», — говорит заместитель главы института стран СНГ Владимир Жарихин. По словам эксперта,

Алиев стремится воспользоваться относительно высокими ценами на нефть — основного продукта экспорта Азербайджана.

Ведущий аналитик Gulf State Analytics в Вашингтоне Теодор Карасик в свою очередь отмечает, что перенос выборов позволяет Алиеву достигнуть сразу несколько целей. «Во-первых, он сможет закрепить свой новый мандат раньше, через месяц после президентских выборов в России. Во-вторых, Алиев стремится поскорее начать новый срок, потому что Азербайджан должен сейчас ускорить экономические процессы. Главное — это практические соображения», — подчеркивает эксперт.

Алиева, в случае победы на выборах, кроме экономической повестки ожидает также проблема урегулирования застарелого конфликта вокруг Нагорного Карабаха. В конце прошлого года на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым Алиев отмечал, что «Азербайджан крайне заинтересован в скорейшем урегулировании этого вопроса».

В сентябре прошлого года в ситуации вокруг Карабаха наметились определенные подвижки. Армянская сторона заявила, что готова передать Азербайджану часть территорий в рамках переговоров об урегулировании конфликта. «Речь идет о тех территориях, которые в плане безопасности не будут угрожать ни Карабаху, ни развязке [конфликта]», — говорил глава МИД Армении Эдвард Налбандян в рамках Шестого всеармянского форума «Армения-Диаспора» в Ереване. Речь идет о семи азербайджанских районах, захваченных в ходе конфликта 1991-1994 годов. Это Физулинский, Агдамский, Джебраильский, Зангеланский, Кубатлинский и Кельбаджарский районы, а часть Лачинского района.

Россия традиционно старается выступить в качестве посредника в этом конфликте, поддерживая при этом партнерские отношения и с Арменией, и с Азербайджаном, отдавая дань уважения лидерам обеих стран. В частности, президент России Владимир Путин в декабре прошлого года в телеграмме по поводу дня рождения Алиева назвал его «большим другом России». «Вы вносите большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства между нашими странами», — говорилось в послании российского главы государства.

Впервые Ильхам Алиев, сын главы еще советского Азербайджана, а затем президента страны Гейдара Алиева, был избран на пост своего отца в 2003 году.

В начале своего второго президентского срока Алиев провел в Азербайджане референдум, снявший ограничения на число возможных президентских сроков для одного человека.

Летом 2016 года в стране прошел еще один референдум. По его итогам срок президентских полномочий был увеличен с пяти до семи лет, а также был введен пост вице-президента. В настоящее время им является супруга президента страны Мехрибан Алиева, что делает Азербайджан единственным государством на постсоветском пространстве, где «вторая половина» главы государства высотупает в роли его заместителя.

Для Алиева такое «кадровое решение» — страховочный механизм. В случае, если после прогнозируемого переизбрания с ним что-то произойдет, его супруга останется главой государства до следующих выборов. Референдум также увеличил действие президентского мандата, поэтому новые выборы состоятся только в 2025 году.