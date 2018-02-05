Депутаты из ФРГ удивились качеству дорог в Крыму

Председатель Национально-культурной автономии немцев Крыма Юрий Гемпель сообщил, что депутаты земельных парламентов из ФРГ «довольны визитом» и убедились, что в Крыму «нет дефицита продуктов из-за санкций».

По словам Гемпеля, сопровождающего депутатов из Баден-Вюртемберга, Берлина и Северного Рейна-Вестфалии, у гостей полуострова «самые благоприятные первые впечатления от пребывания».

Так, немцы убедились, что в Крыму хорошие автомобильные дороги.

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«Мы когда ехали из аэропорта, они говорили, что слышали, что дороги плохие, а тут такая дорога хорошая. Я объяснил им, что дороги в Крыму строят и ремонтируют интенсивно последние четыре года», — сообщил Гемпель.

В воскресенье, 4 февраля, делегация депутатов посетила Южный берег Крыма, добавил он, а в понедельник запланирован визит депутатов в детский лагерь «Артек».

По словам Гемпеля, германских парламентариев интересует возможность отправить на отдых в «Артек» детей из Германии.

В воскресенье посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал поездку в Крым группы немецких депутатов, которые прибыли в Симферополь в субботу.

«Безответственный вояж нескольких политиков из партии «Альтернатива для Германии» местного масштаба в незаконно оккупированный Крым может иметь для этих горе-депутатов очень и очень плачевные правовые последствия», — написал украинский посол в своем твиттере.

Однако угрозы киевских властей не способны разорвать складывающиеся дружеские и партнерские отношения между Крымом и представителями Германии, заявил Юрий Гемпель.

«Украинские власти могут и дальше слюной брызгать в адрес депутатов из Германии, в адрес Крыма. Это не поможет Украине разорвать те отношения, которые у нас складываются, в частности, с депутатами от партии «Альтернатива для Германии», — заявил РИА «Новости» сопровождающий делегатов глава автономии.

3 февраля делегация немецких депутатов парламентов земель ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» прибыла в Крым для обсуждения вопроса снятия санкций и признания полуострова в составе России. Гости заявили, что «не боятся санкций со стороны Киева» и намерены создать «партнерские отношения» с Крымом.

Цель визита германской делегации в Крыму — обсуждение вопроса снятия западных санкций в отношении полуострова и России, а также признание вхождения Крыма в состав РФ.

Депутат палаты депутатов Берлина Хью Бронзон подчеркнул, что он надеется на то, что «с течением времени ситуация вокруг Украины уляжется», и «с этой страной станет возможна какая-то плодотворная работа в будущем».

Делегаты также отметили, что власти Германии не оказывали на них никакого давления в ходе подготовки поездки в Крым.

«Никакого давления не было оказано. Но происходили дебаты в самой партии о том, стоит или не стоит ехать. Мы хотим нашей поездкой подать особый сигнал, потому что мы считаем важным совместное плодотворное сосуществование с Россией», — сообщил депутат парламента Северного Рейна-Вестфалии Рогер Бекамп.

«Из-за санкций страдает в первую очередь простое население и политическое руководство. Немецкие фирмы сами должны решать, в каких регионах им работать», — подчеркнул Бронзон, добавив, что по итогам поездки в Крым депутаты смогут дать «некоторую рекомендацию для немецких фирм, как им себя вести и что делать в Крыму».

В конце ноября 2017 года депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер рассказал, что его страна потеряла 42 тыс. рабочих мест из-за анитроссийских санкций.

«По оценкам немецких предприятий, Германия потеряла из-за санкций более 42 тыс. рабочих мест. А некоторые компании и вовсе обанкротились. Очевидно, что санкции наносят ущерб немецкой экономике и препятствуют улучшению благосостояния наших граждан», — сказал депутат.

Кроме того, по его словам, AfD планирует предложить парламенту снятие антироссийских санкций. Крымский вопрос Фронмайер назвал более сложным, однако отметил, что жители российского полуострова больше тяготеют к России.

«Очевидно, что жители Крыма больше тяготеют к России, нежели к Украине. И при любом урегулировании отношений с Россией следует смириться с тем, что Крым — российская территория. Мы будем выступать за такое урегулирование», — заверил депутат.