Национальная вражда: Киев и Варшава не поделили историю

На этой неделе Сенат Польши принял в окончательной редакции закон об Институте национальной памяти, который моментально был назван «антибандеровским». Инициатива, в частности, предусматривает ответственность за отрицание преступлений тоталитарных режимов, к которым теперь отнесли и «преступления украинских националистов и членов формирований-коллаборантов Третьего рейха». Этот закон вызвал шквал критики со стороны Украины, США и Израиля и заставил заговорить о том, что Украина лишается своего основного адвоката в Евросоюзе.

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Как сказано в законопроекте, речь идет прежде всего о событиях 1925-1950 гг.: «Преступлением украинских националистов и членов украинских формирований, которые сотрудничали с Третьим рейхом, также является участие в уничтожении еврейского населения и геноциде граждан Второй Речи Посполитой в районах Волыни и Восточной Малопольши».

Причина негативной оценки этого закона со стороны Израиля очевидна: посол Израиля в Польше Анна Азари считает, что закон может коснуться тех жертв Холокоста, которые давали свои показания против поляков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал этот закон попыткой переписать историю. Менее прогнозируема позиция Америки — суть ее возражений заключается только в том, что принятие этого закона приведет к осложнению отношений со странами-соседями.

Скорее всего, в данном случае в Вашингтоне имеют в виду именно украинско-польские противоречия, растущие как снежный ком.

Двусторонние отношения между Украиной и Польшей начали ухудшаться еще в середине 2016 года, после того как польский Cейм признал Волынскую трагедию геноцидом польского народа. Это решение стало следствием героизации на Украине запрещенной в России ОУН-УПА и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича. Их поляки полагают основными виновниками «волынской резни».

Вслед за этим Верховная Рада Украины поспешила напомнить польским коллегам, что в Польше участились случаи нападений на украинские памятники, погромов украинских праздников, других шовинистических проявлений. Руководитель правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский в ответ на эти обвинения заявил, что отношения между Украиной и Польшей находятся в прямой зависимости от того, как именно Украина будет трактовать свою историю, выдвинув тем самым по сути ультиматум киевским властям.

У самого принятого законопроекта об Институте национальной памяти длинная история. Он был подан в польский Сейм движением Kukiz'15. Руководителем этого движения является рок-музыкант Павел Кукиз. Он принимал активное участие как в событиях Евромайдана 2014 года, так и в политической жизни Польши, даже баллотировался в президенты, прославившись на редкость скандальной повесткой. В 2015 году его движение получило 42 места в сейме.

«Антибандеровский» законопроект был представлен на суд парламента еще в октябре 2016 года, но его вернули на доработку комиссии по вопросам юстиции и прав человека. Когда и через год Сейм не включил законопроект в повестку дня, его авторы обвинили правящую партию «Право и справедливость» в блокировании криминализации бандеровского движения.

Формальной причиной отказа был назван грядущий визит президента Анждея Дуды на Украину и нежеланием Варшавы создавать противоречия между странами.

Новым толчком для принятия этого законопроекта стало скандальное журналистское расследование деятельности отдельных польских националистических группировок, которое было обнародовано на ряде каналов Польши.

По мнению профессора Варшавского университета Ольги Гнатюк, национализм в польском обществе расцветает бурным цветом, всячески одобряется властью, и, чтобы отвлечь общественное мнение от этого тренда, по классике информационных технологий внимание переключают на национализм украинский. Тут стоит добавить, что показательной стала позиция польской оппозиции, которая в целом побоялась критиковать принятый закон: мнение избирателей по этому поводу слишком однородно, чтобы политические партии рискнули идти против него.

В настоящее время законопроект, за который проголосовал Сейм и который поддержал Сенат, еще не вступил в силу: его еще должен подписать президент. Президент Украины Петр Порошенко уже призвал своего польского коллегу к диалогу и назвал законопроект «не соответствующим принципам партнерства». А спикер украинского парламента Андрей Парубий поручил подготовить официальную реакцию парламента.

2 февраля Тернопольский горсовет принял решение в ответ на принятие «антибандеровского» законопроекта во время всех государственных праздников вывешивать не только государственный украинский флаг, но и красно-черный флаг ОУН. Как заявил мэр Сергей Надал, «этим решением мы демонстрируем, что не позволим другим странам переписывать страницы нашей истории. И еще раз официально утверждаем на городском уровне уважение к нашим героям и их вкладу в борьбу за независимость Украины»,

По мнению экспертов, Украина попала в политическую западню. С одной стороны, долгие годы Польша выступала в качестве основного адвоката Украины в Евросоюзе. С другой — именно идеология украинского национализма стала главенствующей в ходе событий Евромайдана, и, следовательно, при отказе от нее рассыпется идеологический костяк сторонников этих событий.

Как считает политический эксперт, сын знаменитого украинского политика Вячеслава Черновола Тарас, основная проблема заключается не в Польше в целом и даже не в правящей партии «Право и справедливость», а в ее лидере Ярославе Качинском. Поэтому, по словам Тараса Черновола, отношения между Украиной и Польшей будут ухудшаться, пока Качинский находится в активной политике, но в целом международная ситуация для Украины не изменится. Политический эксперт Петр Олещук поддержал мнение коллеги. По словам специалиста, рецептом долгосрочных добрососедских отношений между странами является тот факт, что «Украина для Польши — это буфер между ней и Россией». Но если российская угроза для Польши исчезнет, она теряет и основную мотивацию сотрудничать с Украиной.

Как заявил директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин, Польша решила продемонстрировать свою независимую позицию, но не по отношению к Украине, а к Америке — поскольку с точки зрения Вашингтона и Украина, и Польша — всего лишь подушка безопасности перед «российской угрозой». И нынешний конфликт, который дробит эту буферную зону, вызывает негодование и агрессию со стороны США.

Одновременно политолог отмечает, что позиция американской стороны очень нелогична: «понимая, что вы поддерживаете приход к власти в двух соседних странах националистов, логично было бы предположить, что у них возникнут между собой конфликты».

Никто из опрошенных экспертов не берется полноценно прогнозировать, чем закончится этот виток нестабильности. Спектр прогнозов колебался от версии, что ситуация стабилизируется сама собой, без каких-либо существенных последствий для обеих сторон, до версии, что это приведет к такому же накалу взаимной агрессии, как сейчас между Украиной и Россией.

Следует отметить, что вокруг Украины все больше стран, отношения с которыми она ухудшила после событий Евромайдана 2014 года. Как отмечает политолог Николай Спиридонов, Украина накапливает конфликты с ближайшими соседями — Россия, Венгрия, теперь к их числу присоединилась и Польша. «Если так пойдет и дальше, то не исключена даже международная изоляция, похожая на ситуацию времен позднего Кучмы (2002-2003 гг. — прим. «Газеты.Ru»)», — отмечает эксперт.