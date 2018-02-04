Саакашвили поделил Киев с автовладельцами

Почти тысяча сторонников «Движения новых сил», возглавляемого бывшим президентом Грузии и экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, проводят в центре Киева «Марш за будущее».

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Основное требование демонстрантов — смена власти на Украине. В воскресенье, 4 февраля, сторонники Саакашвили собрались в парке имени Тараса Шевченко, чтобы промаршировать до Европейской площади.

Маршрут следования колонны симпатизантов Саакашвили был изменен организаторами по просьбе сотрудников Национальной полиции Украины. Первоначально марш планировалось провести по бульвару Тараса Шевченко и Крещатику, но одновременно с акцией «Движения новых сил»

в центре украинской столицы проходит еще одна манифестация — автомобилисты, чьи машины имеют иностранные номера, требуют от Киева обеспечить «доступное растаможивание авто».

Поэтому акция сторонников Саакашвили проходит по маршруту Владимирская улица — Михайловская площадь — Майдан Незалежности — Европейская площадь.

По словам одной из участниц «Движения новых сил», сегодня «они возобновляют свое протестное движение». Причина тому — убеждение активистов в том, что украинским властям нельзя доверять, а также что «до весны этот режим падет», передает ТАСС.

Лозунги, которые выкрикивают размахивающие флагами Украины сторонники Саакашвили, требуют провести импичмент президента страны Петра Порошенко.

«Барыг на нары», «Отставка», «Порошенко, Янукович, ваши нары будут рядом» и другие лозунги раздаются над центром Киева.

Также «Движение новых сил» Саакашвили требует избрать новый состав Верховной рады из «трехсот независимых спартанцев-депутатов», чей срок полномочий должен составить один год.

За срок своего депутатства избранники украинского народа должны будут принять законы, кардинальным образом меняющие систему властных отношений на Украине. Также должно быть сформировано новое правительство, основной задачей которого станет осуществление программы «70 дней новой власти», опубликованной Саакашвили.

Безопасность участников протестной акции обеспечивается примерно двумя тысячами сотрудников нацполиции Киева. Серьезных правонарушений не зафиксировано.

При этом сам Михаил Саакашвили обвинил украинского президента Петра Порошенко в попытках сорвать акцию в Киеве.

Саакашвили заявил, что «накануне вечером на Крещатике по неизвестным причинам начали устанавливать металлические конструкции и сцену», чтобы «Движению новых сил» негде было проводить свое мероприятие.

«На самом деле это перепуганный Петр мальдивский поставил себе железные памперсы для того, чтобы здесь мы не смогли развернуть свою сцену и людям негде было стать. Это все показывает, насколько слаба власть и перепугана. Сам Порошенко перепуган. Но нам нужно его дожать и заставить уйти в отставку. Сейчас как никогда важно быть вместе, быть в массе», — заявил Саакашвили.

11 января политик рассказал, что

для проведения дальнейших акций с требованиями перемен на Украине необходимо провести консультации с другими оппозиционными движениями, которые также должны взять на себя ответственность за этот процесс.

«Сейчас люди спрашивают, когда следующие акции? Я думаю, что пока перед планированием акций нужно проконсультироваться с другими оппозиционерами, чтобы не говорили, что это «МихоМайдан», «сторонники Саакашвили». Как минимум мы должны дать шанс другим оппозиционным группам взять на себя ответственность», — подчеркнул глава «Движения новых сил».

Он добавил, что нужно продолжать поиск новых людей, которые готовы идти против системы. И с этой целью он собирается возобновить поездки по регионам Украины.

Но уже 26 января Киевский апелляционный суд принял решение о помещении экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили под ночной домашний арест.

«Избрать для Саакашвили М.Н. меру пресечения в виде домашнего ареста с 22:00 до 7:00 с обязательством носить электронный браслет», — говорится в постановлении коллегии судей.

Генеральная прокуратура обращалась к суду с просьбой поместить Саакашвили под круглосуточный домашний арест.

Такое решение было принято в связи открытым делом в отношении Саакашвили. Его подозревают в попытке организации государственного переворота. По версии следствия, политик получил деньги на подрывные политические акции от харьковского бизнесмена Сергея Курченко.

Также 5 января стало известно, что суд в Тбилиси заочно приговорил бывшего президента страны Михаила Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани.

В Грузии Саакашвили обвиняли в злоупотреблении служебными полномочиями во время нахождения на государственном политическом посту. По версии следствия, бывший президент страны в 2008 году сократил срок лишения свободы для работников департамента конституционной безопасности министерства внутренних дел Грузии, которые были обвинены в убийстве банкира.