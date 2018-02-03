Астана оценила вклад Москвы в сирийское урегулирование

Утром 3 февраля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Беседа состоялась по инициативе казахстанской стороны.

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В ходе беседы Назарбаев поздравил Путина с успешным проведением в Сочи Конгресса сирийского национального диалога. Он подчеркнул, что реализация принятых в ходе Конгресса решений станет весомым вкладом в достижение политического урегулирования в Сирии под эгидой ООН. В этом контексте он также отметил востребованность продолжения работы в Астанинском формате, сообщает RT.

Сторонами был затронут также ряд актуальных вопросов дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере современных технологий. Президенты высоко оценили результаты форума «Цифровая повестка дня в эпоху глобализации», прошедшего в Алма-Ате 2 февраля 2018 года, а также согласовали график предстоящих контактов.

Четырьмя днями ранее Путин по телефону обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом прошедший конгресс нацдиалога Сирии в Сочи.

«Главы государств выразили удовлетворение итогами прошедшего 30 января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога. Подчеркнута важность реализации достигнутых договоренностей, которые направлены на эффективное продвижение процесса политического урегулирования в Сирии», — говорилось в сообщении Кремля.

Путин и Эрдоган обсудили вопросы дальнейшей координации усилий России и Турции по сохранению работы зон деэскалации, а также взаимодействие в астанинском формате.

В свою очередь, спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев назвал два основных итога конгресса нацдиалога в Сочи.

«Запуск политического процесса при помощи наших усилий для того, чтобы помочь ООН и (спецпосланнику Генсека) Стаффану де Мистуре найти рациональное зерно, чтобы запустить конституционную реформу. До этого все усилия на этом направлении тщетны. У Стаффана, к сожалению, не получалось. Будем надеяться, что это поможет. Считаем, что это основной итог», — сказал дипломат.

Еще один основной итог, по его словам, состоит в том, что различные представители сирийских сил, в том числе оппозиции, впервые собрались и смогли поговорить друг с другом. Вместе с тем он также заявил, что одна из оппозиционных делегаций, приехавших в Сочи на конгресс по Сирии, попыталась сорвать переговоры.

«К сожалению, мы вынуждены констатировать, вы, наверно, уже знаете об этом, что довольно большая делегация — более 80 человек, которая приехала из Анкары, — сегодня была явно настроена деструктивно, вела себя очень агрессивно», — рассказал Лаврентьев на итоговой пресс-конференции.

По его словам, целью ее прибытия было не участие в диалоге, а внесение дальнейшего раскола и препятствование деятельности этого конгресса. Дипломат отметил, что, к счастью, им это не удалось.

На следующий день стало известно, что спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура будет учитывать итоги Национального конгресса в Сочи при проведении консультаций с представителями САР. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Конечно, он будет теперь работать с учетом результатов в Сочи и станет проводить широкие консультации с другими сирийскими сторонами, чтобы обеспечить сбалансированное представительство в конституционной комиссии», — приводит его слова ФАН.

Сирия также приветствовала результаты Конгресса, писало сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на неназванное должное лицо Министерства иностранных дел и эмигрантов САР. По мнению источника,

состоявшийся форум доказал, что политический процесс в Сирии не может начаться и продолжаться под руководством иностранных государств. В Сирии должен происходить именно диалог без какого-либо внешнего вмешательства.

По итогам работы Конгресса национального диалога участниками было принято заключительное заявление с принципами будущего устройства Сирии. Документ декларирует уважение и полную приверженность суверенитету, независимости, территориальной целостности и единству сирийского государства.

Кроме этого, в тексте подчеркивается, что только сирийский народ должен определить будущее своей страны демократическими средствами и обладать исключительным правом определять политическое, экономическое и социальное устройство без внешнего давления или вмешательства, в соответствии с международным правам и обязанностями Сирии.