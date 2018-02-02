«Для ЦИК новые счета Грудинина в банках Швейцарии числятся как незакрытые»

Павел Грудинин, кандидат на выборах президента России от КПРФ,имеет два не до конца закрытых счета в Швейцарии и два в Австрии. Об этом сообщил в пятницу зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

«Я не вижу там проблем, которые носят неразрешимый характер», - сказал он.

Он уточнил, что с Грудининым в ЦИК состоялась беседа о четырех счетах в банках Австрии и Швейцарии, «по которым нет документов, абсолютно точно подтверждающих их закрытие». «Я уверен, что это недоразумение, и Павел Николаевич [Грудинин] говорил об этом. В течение ближайших нескольких дней документы, подтверждающие закрытие этих счетов, было обещано представить», - цитирует Булаева ТАСС.

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После этого, по словам зампреда ЦИК, интерес к избирательным счетам Грудинина «будет закрыт». Булаев также уточнил, что два счета входят в те пять счетов, о которых Грудинин уведомил ЦИК накануне своей регистрации в качестве кандидата, а о двух других счетах - в Швейцарии - кандидат не сообщал, но «утверждает, что они закрыты».

Кроме того, Булаев надеется, что Грудинин в первой половине недели представит информацию о том, что два швейцарских счета были закрыты.

«Два для нас новых счета в банках Швейцарии, которые числятся как незакрытые. Павел Николаевич говорит, что они закрыты, и я уверен, что это так и есть. Как только документы будут представлены (о закрытии), у нас не будет никаких проблем. Я надеюсь, что документы во вторник-среду (будущей недели) будут представлены и у нас не будет столь бурного интереса к этой стороне жизни Павла Николаевича», - сказал в пятницу Булаев журналистам после заседания ЦИК.

Кроме того, он отметил, что у Центризбиркома возникли вопросы по двум счетам в австрийских банках, о которых ранее сообщал Грудинин. Зампред ЦИК уточнил, что по этим счетам также нет необходимых сведений и что Грудинин пообещал представить их в ближайшее время в Центризбирком.

Сам Грудинин, однако, заявил в пятницу, что «у него никаких проблем со счетами нет», рассказав, что цель сегодняшнего визита в ЦИК заключалась в том, чтобы «подписать доверенных лиц». «Нужно срочно оформить всех доверенных лиц, это очень важно», - сказал он. Кандидат от КПРФ также рассказал журналистам, что посетил Центризбирком для согласования сведений, которые должны быть указаны в информационном бюллетене.

В пятницу в Центризбиркоме также заявили, что гостелеканалы 22-31 января посвятили Жириновскому больше эфира, чем иным кандидатам.

В ЦИК уточнили, что эти данные получены по итогам мониторинга, который прошел «на прошлой неделе и в течение трех дней текущей недели».

«За прошедшую неделю (с 22 по 31 января, согласно информации ЦИК. — Прим. «Газеты.Ru») мониторинг был проведен по общероссийским каналам, носящим статус государственных: 986 сюжетов было посвящено кандидатам общей продолжительностью 14 часов 43 минуты. Это касается только освещения деятельности кандидатов», - сказала Гришина. «Владимиру Путину как кандидату было посвящено 11% эфира, кандидату от ЛДПР Владимиру Жириновскому - 23%, кандидату от КПРФ Павлу Грудинину - 13%», - добавила она.

По ее словам, Борису Титову (Партия роста), Ксении Собчак («Гражданской инициатива»), Максиму Сурайкину («Коммунисты России»), Григорию Явлинскому («Яблоко») и Сергею Бабурину («Российский общенародный союз») было посвящено от 7% до 11% от эфирного времени.

«Я напомню, что закон не говорит об арифметическом равенстве, он говорит о следовании СМИ информационным поводам», - подчеркнула Гришина. Она также добавила, что ЦИК удовлетворен тем, как госканалы учитывают требования закона и стараются в равной степени освещать предвыборную активность всех кандидатов.

Также в пятницу пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескова пришлось принести извинения главе Центризбиркома Элле Памфиловой за агитационное высказывание в пользу Владимира Путина – одного из участников предстоящей президентской гонки.

Утром 2 февраля, на заседании комиссии глава Центризбиркома Элла Памфилова сделала замечание пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову из-за агитации за «одного из кандидатов в президенты». Памфилова заявила, что 29 января было опубликовано высказывание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова «с оценкой одного из кандидатов в президенты». По ее словам, в нем были «очевидные признаки агитации».

«От имени ЦИК я сделаю замечание пресс-секретарю президента о недопущении таких высказываний и, как следствие, просим СМИ учитывать предусмотренные законом для предвыборного периода ограничения в информации, носящей характер предвыборной агитации», — заявила председатель Центризбиркома.

Элла Памфилова не уточнила, о каком именно высказывании пресс-секретаря президента идет речь. Однако известно, что 29 января, комментируя прошедшие накануне акции протеста сторонников Алексея Навального, Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин является абсолютным лидером политического Олимпа, популярность которого выходит далеко за пределы российского электорального поля.

В середине дня в пятницу Песков принес свои извинения.

«Сейчас электоральный период, здесь неважно, что считаю я, важно, как это воспринимает ЦИК, который, наверное, является ведущим органом в проведении выборов. <…> Я принимаю к сведению, приношу извинения за высказывания, которые могли быть так восприняты. На этот период буду более аккуратным, чтобы не давать повода для таких замечаний», — сообщил Песков.