«Судьба всего мира решалась тогда в Сталинграде»

Президент России Владимир Путин прибыл в Волгоград, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию окончания Сталинградской битвы. Российский лидер посетил мемориальный центр на Мамаевом кургане, возложил венок к Вечному огню в Зале славы и почтил память советских военнослужащих минутой молчания.

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Кроме того, Путин также возложил цветы к могиле маршала, дважды героя Советского Союза Василия Чуйкова, расположенной на территории мемориала. Чуйков командовал 62-й армией, которая особо отличилась при обороне Сталинграда. Умер маршал в 1982 году — его, согласно завещанию, похоронили на Мамаевом кургане.

По окончании церемонии российский лидер поприветствовал горожан, собравшихся у мемориала. Путин был в сопровождении уполномоченного представителя президента РФ в Южном федеральном округе Владимира Устинова и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

Также глава РФ выступил на праздничном концерте, приуроченном к 75-летию победы в битве. Он призвал не проявлять малодушия и равняться на доблесть предков, защищавших Сталинград. «Мы будем идти только вперед, будем вести за собой новые поколения, передавать им великие традиции нашего великого народа», — заявил глава государства.

По словам российского президента, в истории человечества нет сражения, равного Сталинградскому. Путин назвал эту битву без преувеличения легендарной и подчеркнул, что она вошла в историю «как самая жестокая и самая кровавая».

Он добавил, что духовная сила и готовность к самопожертвованию советских военных оказались непобедимыми и страшными для вражеских войск. «Судьба Родины, всего мира решалась тогда в Сталинграде. Здесь в самой полной мере проявился несгибаемый характер нашего народа. Он сражался за свой дом, за жизнь своих детей. И, отстояв Сталинград, спас Отечество», — заявил Путин.

Президент отметил, что защитники Сталинграда передали стране «великое наследство»: любовь к Родине, готовность отстаивать ее интересы и независимость, быть стойкими перед любыми испытаниями, заботиться о родной стране и работать ради ее процветания.

В рамках программы своей поездки российский лидер также посетит интерактивный музей «Россия — моя история» и даст старт проекту комнаты для виртуального квеста «Сталинградская битва».

Напомним, 20 февраля Путин своим указом придал 75-летию Сталинградской победы федеральный статус, а 2 февраля в Волгоградской области объявил выходным днем. Тогда же президент распорядился создать оргкомитет по подготовке и проведению празднования юбилея Сталинградской битвы. Председателем комитета назначили вице-премьера Дмитрия Рогозина.

Мероприятия, приуроченные к 75 годовщине победы Красной Армии в Сталинградской битве, сегодня отмечаются не только в Волгоградской области, но и по всей России. Известно, что 3 февраля в разных российских городах пройдут митинги-концерты, посвященные торжественной годовщине.

Примечательно, что приобщиться к празднованию юбилея смогут и за границей, так как несколько дней назад из Волгограда в Европу отправили фотодокументальную выставку «Сталинград. Призыв к миру». Вместе с ней во Францию, Италию, Турцию, Бельгию и Германию отправятся многочисленные документы, плакаты, карты и фотографии.

Сталинградская битва — одно из самых знаковых сражений Великой Отечественной войны. Оно длилось с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года и стало переломным моментом в противостоянии между СССР и Германией. Кроме того, эту битву называют одной из самых кровавых в истории Второй мировой: Красная Армия тогда потеряла 478 тыс. человек.