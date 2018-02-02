ЦИК предупредил – Песков извинился

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков извинился за высказывания, которые глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала агитационными, и пообещал быть «более аккуратным».

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«Сейчас электоральный период, здесь неважно, что считаю я, важно, как это воспринимает ЦИК, который, наверное, является ведущим органом в проведении выборов. <…> Я принимаю к сведению, приношу извинения за высказывания, которые могли быть так восприняты. На этот период буду более аккуратным, чтобы не давать повода для таких замечаний», — сообщил Песков.

Ранее, утром 2 февраля, на заседании комиссии глава Центризбиркома Элла Памфилова сделала замечание пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову из-за агитации за «одного из кандидатов в президенты». Памфилова заявила, что 29 января было опубликовано высказывание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова «с оценкой одного из кандидатов в президенты». По ее словам, в нем были «очевидные признаки агитации».

«От имени ЦИК я сделаю замечание пресс-секретарю президента о недопущении таких высказываний и, как следствие, просим СМИ учитывать предусмотренные законом для предвыборного периода ограничения в информации, носящей характер предвыборной агитации», — заявила председатель Центризбиркома.

Она отметила, что ограничится устным предупреждением пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову и не будет вводить против него никаких санкций. «Нет, это разовое [предупреждение], он больше не будет», — заявила она.

Глава ЦИК также попросила воздержаться от оценок участвующих в избирательной кампании кандидатов и напомнила, что согласно закону «О выборах президента», лица, замещающие государственные должности или находящиеся на госслужбе в период избирательной кампании, не могут использовать преимущества своего должностного положения — «в том числе проводить предвыборную агитацию при исполнении должностных обязанностей». «Прошу очень внимательно к этому отнестись», — подытожила глава ЦИК.

Элла Памфилова не уточнила, о каком именно высказывании пресс-секретаря президента идет речь. Однако известно, что 29 января, комментируя прошедшие накануне акции протеста сторонников Алексея Навального, Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин является абсолютным лидером политического Олимпа, популярность которого выходит далеко за пределы российского электорального поля.

Ранее в ЦИКе сообщили, что число российских избирателей снизилось на 500 тыс. человек за полгода. По данным Центризбиркома, на 1 января 2018 года правом голоса обладают 110 млн 868 тыс. россиян — при этом 1,88 млн из них находятся за границей. 1 июля 2017 года число избирателей составляло 111 млн 425 тыс.

31 января Центризбирком завершил регистрацию кандидатов на пост президента России. Глава Центризбиркома Элла Памфилова тогда сообщила, что в бюллетене для голосования на выборах президента России будет не более восьми фамилий кандидатов. «Уже понятно, что в бюллетене для голосования будет не более восьми кандидатов — это максимально возможное число. Но окончательно (число кандидатов будет) после проверки подписей», — заявила она.

Отметим, что ЦИК должен закончить проверку подписей до 10 февраля.

На данный момент в президентской гонке участвуют восемь кандидатов. Подписи для регистрации кандидатов на президентских выборах сдали кандидаты от фракций КПРФ и ЛДПР Павел Грудинин и Владимир Жириновский, Владимир Путин, который баллотируется в качестве самовыдвиженца, Григорий Явлинский от партии «Яблоко», Сергей Бабурин от «Российского общенародного союза», Борис Титов от «Партии роста», Максим Сурайкин от «Коммунистов России» и Ксения Собчак, выдвинувшаяся от партии «Гражданская инициатива». Напомним, что президентские выборы в России состоятся 18 марта 2018 года.