«Радикальный антиукраинский шаг» и «удар в спину» — так сопредседатели депутатской группы Верховной рады Украины по межпарламентским связям с Польшей Оксана Юринец и Николай Княжицкий охарактеризовали принятый польским сенатом закон против идеологии украинского национализма.

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По мнению депутатов ВРУ, одобрение обеими палатами польского парламента пакета поправок в закон об Институте национальной памяти есть ни что иное, как «надругательство над исторической правдой».

Этот закон «может разрушить фундамент добрососедских отношений» между украинской и польской нациями, заявили Юринец и Княжицкий.

«Унижение достоинства украинской нации, надругательство над исторической правдой и отрицание более чем сорокалетней работы над примирением между нашими народами», — говорится в заявлении депутатов.

По мнению украинских парламентариев, свежий польский закон представляет собой «удар в спину» от соседа, с которым Украину «связывают стратегическое партнерство и взаимная симпатия между миллионами украинцев и поляков».

Депутаты также обозначили свое неприятие применения термина «украинские националисты» в отношении людей, совершавших преступления против поляков, поскольку, по мнению украинских депутатов, определение национальности «отсутствует при указании преступлений нацистов и коммунистов».

«Это фактически означает, что

польский парламент называет украинский народ «нацией преступников и коллаборационистов с Третьим Рейхом»,

— говорится в заявлении.

Они также потребовали от президента Польши Анджея Дуды наложить на закон вето.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал закон об уголовной ответственности за пропаганду бандеровской идеологии, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, который принял польский парламент.

«Решение польского парламента направлено не на дискуссию относительно исторической правды, а построение исторической мифологии. Введение в юридическую плоскость термина «преступления украинских националистов» ужесточает односторонние стереотипы и провоцирует ответную реакцию. Идея признать какие-то нации преступными ведет в никуда», — написал Климкин в своем твиттере.

Он также отметил, что Украина «всегда выступала и будет выступать за равноправный диалог и стратегическое партнерство с польской стороной». Несмотря на озабоченность, связанную с этим законом, украинская сторона готова к объективному диалогу, опирающемуся на факты, добавил Климкин.

Президент Украины Петр Порошенко также выразил глубокую обеспокоенность новым польским законом.

«Глубоко обеспокоен решением польского парламента. Историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов. Оценки, содержащиеся в этом решении, являются абсолютно необъективными и категорически неприемлемыми», — написал Порошенко в своем фейсбуке.

1 февраля сенат Польши принял пакет поправок, вводящий уголовную ответственность за пропаганду украинского национализма, отрицание Волынской резни и утверждения, обвиняющие поляков в пособничестве нацистам в период Второй мировой войны.

Пакет поправок был принят большинством голосов, он предусматривает до трех лет лишения свободы или крупный денежный штраф.

В тексте законопроекта также содержится определение преступлений бандформирований украинских националистов, сотрудничавших с нацистами — «действия, совершенные украинскими националистами в 1925-1950 годах, связанные с применением насилия, террора или других форм нарушения прав человека против отдельных лиц или групп людей».

В 2018 году Польша будет отмечать траурную 75-ю годовщину Волынской резни — массового геноцида этнических поляков украинскими националистами на западе Украины.

В начале 2017 года лидер правящей польской партии «Право и солидарность» Ярослав Качиньский в интервью Do Rzeczy заявил, что Украина не войдет в Евросоюз, пока будет поддерживать культ личности, созданный вокруг лидера организации украинских националистов Степана Бандеры.

По его словам, нельзя не согласиться с тем, что в последние годы на Украине «строили культ личности» вокруг человека, который по отношению к полякам «осуществлял такой геноцид, который, хоть и трудно было бы сравнить по жестокости с немцами, но ему это удалось».

«Это дело выбора Украины. Я четко сказал Порошенко, что с Бандерой они в Европу не войдут», — подчеркнул Качиньский.

По словам политика, это для него ясно потому, что Польша «продемонстрировала огромное терпение, но и ему есть границы».