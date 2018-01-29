«Расскажите блокадникам, откуда вы берете силы»

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Беньямина Нетаньяху провели почти весь понедельник вместе. У них состоялся обстоятельный разговор в не самом обычном для двусторонних встреч глав государств месте. Отдавая дань памяти жертвам Холокоста — 27 января 1945 года Красная армия освободила узников Освенцима — они посетили Еврейский музей и центр толерантности в Москве.

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Хотя логично было бы предположить, что два мировых лидера могли бы, например, сосредоточиться на обсуждении ситуации в Сирии, в их публичных заявлениях по результатам встречи ничего подобного не прозвучало. Лишь после мероприятия помощник российского национального лидера по международной политике Юрий Ушаков подтвердил журналистам, что этот вопрос обсуждался — но никаких других подробностей не сообщил. «Обсуждались двусторонние отношения и региональные проблемы, включая сирийское урегулирование», — сухо пояснил он.

В проходившей беседе помимо Путина и Нетаньяху, в частности, приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров и председатель Совета национальной безопасности государства Израиль Меир Бен-Шаббат.

Но беседа проходила почти целиком за закрытыми дверями. В формальной же части Путин поблагодарил Нетаньяху за то, что тот принял его приглашение, напомнил, что среди уничтоженных нацистами евреев было много граждан СССР и перешел к делу: «Как обычно, воспользуемся и этим случаем для того, чтобы поговорить о наших двусторонних отношениях и обсудить ситуацию в регионе».

Речь израильского лидера была немного длиннее, но предстоящих секретных тем повестки он тоже не раскрыл.

«Считаю, что один из главных уроков всей истории прихода нацизма к власти и поражения нацизма состоит в том, что нужно пресекать подобного рода зло вовремя. Это наша задача и сегодня», — заявил Нетаньяху и добавил, что именно эту тему и собирается обсудить с российским лидером.

В следующий раз лидеры России и Израиля выступили перед публикой спустя несколько часов уже с развернутыми заявлениями, однако опять же, посвященными теме недопустимости ксенофобии. Стало окончательно очевидно, что это действительно значительная тема в международных отношениях, и в данный момент ей уделяется явно не достаточное внимание. Впрочем, по тому как в унисон звучали речи политиков, можно предположить, что на самом деле разговором они остались довольны.

Первым выступал Владимир Путин. Он вновь напомнил, что 27 января советские солдаты освободили узников Освенцима: «Именно этот день стал вечным напоминанием о злодеяниях нацистов». Российский президент заверил собравшихся, что подобные злодеяния нельзя ни оправдать, ни простить, а Россия отвергает риторику, связанную с утверждением своего величия на основе расового, национального или любого другого превосходства.

В своей речи российский политик несколько раз делал отсылки к тому, что жертвами Холокоста стали в том числе и советские граждане. Он также вспомнил о своем визите в Израиль при открытии памятника бойцам Красной армии и выразил благодарность народу этой страны — отметив отличие в отношении к нашим памятникам в некоторых других государствах.

«Сегодня межрелигиозное, межнациональное согласие — это основа нашей государственности. Неприятие антисемитизма, любых проявлений ксенофобии и межнациональной розни сближают Россию и Израиль», — акцентировал внимание собравшихся Путин, подчеркнув, что Россия и Израиль совместно «противодействуют попыткам фальсификации истории».

Речь Нетаньяху звучала ровно в тех же тонах, что и слова российского политика. Он не преминул отметить, что без помощи Путина музей не был бы создан. Он также провел сравнение жертв Холокоста (по его словам, треть еврейского народа) и потерь десятков миллионов граждан СССР в войне. Израильский лидер заявил, что в этот день его народ «отдает честь» советским воинам. От своего лица и от имени Путина он заявил о задаче бороться с «крайними идеологемами», пока они еще слабы.

Только по одной детали его речи можно было предположить об одной проблеме, которую он не мог не обсудить с российским политиком. Израильский премьер-министр не преминул заметить, что и сейчас Иран открыто ратует за уничтожение государства Израиль. Политик пообещал, что ни один террористический режим, ни их «посланники» не смогут этого добиться.

Оба политика упомянули историю нацистского лагеря уничтожения Собибор — и единственный случай успешного восстания среди всех немецких концлагерей. Этот побег возглавлял лейтенант советской армии Александр Печерский. В 1943 году узники спланировали скрытно ликвидировать персонал лагеря и захватить оружейный склад. Полностью воплотить в жизнь план не удалось, но восставшие убили 12 нацистов из персонала лагеря и сумели бежать на свободу. Однако з 550 заключенных до конца войны все равно дожили только 53.

Оба лидера посетили проходящую в Музее толерантности проходит выставку, посвященную этим событиям.

Путин заявил, что его поражает мужество, с каким люди практически с голыми руками шли на врага. Нетаньяху заметил, что восстание было организовано вопреки каким-либо шансам, но пленным удалось прорваться к свободе.

После этого собравшимся был представлен трейлер будущего фильма о Собиборе. Главный герой, сыгранный актером Константином Хабенским, рассказывал с экранов, что участники восстания хотели не просто бежать, а уничтожить лагерь.

Завершилось мероприятия еще одной эмоциональной сценой. Приглашенная на сцену ветеран Великой Отечественной войны, пережившая блокаду Ленинграда Тамара Грачева, подарила Путину вязаную собачку. Позже она объяснила, что это было сделано в честь года собаки. Надо сказать, что Грачева поражала своей энергичностью и очевидной крепостью характера — вероятно, сказывается печальная закалка молодых лег. После мероприятия она охотно пообщалась с удивленными журналистами и рассказывала о своих детях и внуках — первым уже за 60 лет.

Извинившись за волнение, так как выступает перед президентом первый раз, она спросила: «Может, вы поделитесь с блокадниками, откуда вы берёте силы? Громадьё проблем на Россию валится, и вы так прекрасно справляетесь». В ответ Путин лишь обнял женщину.