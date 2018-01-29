Гамбит Путина: как помирить заклятых врагов

Визит главы израильского правительства в Москву помимо многих знаковых тем — включая совместное участие в мероприятиях по случаю всемирного дня Холокоста — несомненно станут еще одним шагом в создании новой системы взаимоотношений на Ближнем Востоке. Хотя Израиль и не является участником сирийского конфликта, но он граничит с Сирией и активно следит за ситуацией в этой стране. Премьер Израиля заявил своему кабинету накануне встречи, что хочет обсудить с российским коллегой «развитие событий на Ближнем Востоке», укрепление координации между вооруженным силами двух стран по Сирии и ряд других вопросов, «важных для безопасности Израиля», сообщает ТАСС.

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Не исключено, что политики напрямую обсудят тему политического урегулирования в Сирии, так как встреча проходит накануне первого заседания Конгресса национального диалога Сирии, которое пройдет в Сочи в понедельник.

Самым высокопоставленным участником переговоров станет специальный представитель генсека ООН по Сирии Стефан де Мистура, выполняющий роль уполномоченного посредника на переговорах враждующих сторон.%

Накануне переговоров в Сочи прибыла делегация официального Дамаска, которая выглядит достаточно внушительной. В ее составе, как сообщило агентство РИА «Новости». почти 300 человек, представляющих различные политические силы страны.

Со стороны оппозиции в мероприятии также учувствуют различные политические группировки, часто не связанные друг с другом и даже находящиеся во враждебных отношениях.

Среди участников конференции есть и бывший замглавы сирийского правительства Кадри Джамиль, которого многие участники переговоров считают слишком пророссийской фигурой. Кроме него в переговорах будет принимать участие и бывший член представитель Сирийской коалиции революционных и оппозиционных сил Сирии Ранда Кассис, представляющая отстаивающее светский путь дальнейшего развития страны Движение Плюралистического общества и подвергавшуюся критике оппонентов за поддержку российского военного вмешательства в конфликт.

Другой весомой фигурой можно назвать Ахмеда Джербу, бывшего политического заключенного и ранее президента Сирийской коалиции революционных и оппозиционных сил. Сегодня он является главой партии «Завтра Сирии», сформированной в Египте. Джерба активно сотрудничал с курдскими объединениями, которые в свою очередь были поддержаны США.

Правда, своих курдских братьев по оружию Джерба в Сирии может не увидеть. Политические силы курдов — одной из главных сторон конфликта и важной силой в борьбе с террористами в Сирии — в Сочи представлены не будут.

Власти Рожавы дали понять, что нежелание учувствовать в политическом процессе в Сирии связано с военными действиями, которые последнюю неделю ведет против них Анкара. Турецкие власти считают курдские отряды в Сирии террористическими группами и опасаются возможного создания полностью подконтрольной курдам территории на севере Сирии вблизи турецкой границы.

Сирийские курды, представляющие самопровозглашенную федерацию Северной Сирии, не получили приглашения на сочинский конгресс в связи с категорической позицией Турции. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя курдской стороны.

«Курды не смогут принять участие в Конгрессе национального согласия в Сочи не потому, что отказываются это делать, а потому, что до сих пор не получили от России приглашения. Россия не направила приглашения руководству», — цитирует агентство представителя курдской администрации.

Положение осложняется тем, что оружие курдам для борьбы с террористическими элементами в Сирии поставляют США — союзник Турции по военному блоку НАТО.

В настоящее время Вашингтон не препятствует операции Анкары, что по мнению экспертов может говорить об определенном сговоре на этот счет между странами.

В своих бедах курдские группы винят и Россию, к которой многие из них ранее относились с симпатией. Представители курдских групп называют позицию Москвы «предательской», что еще более осложняет возможность для диалога.

Многие наблюдатели считают, что Москва действительно могла закрыть глаза на ситуацию с курдами в обмен на какие-то уступки со стороны Анкары. Некоторые из них вспоминают в связи с этим историю 1990-х годов, когда администрация президента Бориса Ельцина, несмотря на давление думской оппозиции, не стала давать политического убежища курдскому лидеру Абдулле Оджалану, признанного в Турции террористом. Впоследствии он был арестован, и в настоящее время отбывает пожизненное заключение в тюрьме.

Говоря о сегодняшней ситуации, официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью программе «Вести в субботу» отвергла какие-либо претензии курдской стороны, напомнив, что Москва была главной сторонницей участия курдов в диалоге.

По словам представителя МИД, предательство по отношению к курдам совершили США «…те посылы, те намеки и те прямые обещания, то воодушевление, которыми наделяла американская сторона курдское население, вылились в то, что мы сейчас видим. Вопрос тогда к той же самой американской стороне: как обещали и в последний момент взяли и бросили?»

Одновременно Захарова рассказала, что курдские лидеры все же будут на саммите в Сочи. Она, также подчеркнула, что российская позиция в этом вопросе была «принципиальной», и добавила, что без курдского населения диалог о судьбе Сирии был бы невозможен.

Интрига вокруг приезда представителей сирийских оппозиционеров все ещё сохраняется. Известно, что представители Сирийского комитета по переговорам заявили, что оппозиция не будет участвовать в Конгрессе национального диалога Сирии в Сочи. Это подтвердил представитель Сирийского комитета по переговорам (СКП) Яхья аль-Ариди.

По его словам, официальный Дамаск и Россия «не обеспечили исполнение необходимых обязательств». Он также назвал конгресс в Сочи попыткой «подорвать усилия ООН в качестве посредника в мирных переговорах». При этом эта группа, от лица которой говорит аль-Ариди, считается наиболее влиятельной в среде оппозиции и пользуется активной поддержкой стран Персидского залива. Ее ядро составляют участники национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (НКОРС).

Россия не скрывает, что видит конгресс как возможность для сторон конфликта начать политический диалог между силами оппозиции и правительством Башара Асада.

Москва заслуженно считает себя главным победителем в Сирии, так как именно действия ее Военно-космических сил обеспечили практически полный разгром «игиловцев» на территории Сирии.

Однако существуют опасения, что в отличие от военного триумфа, политический диалог может завершится провалом. Один из влиятельных американских экспертов, к которому «Газета.Ru» обратилась с комментариями, отказался предсказывать ситуацию, сравнив переговорный процесс с «горячей картошкой», которую все перебрасывают друг другу.

В колонке на сайте телеканала Аль-Джазира представитель одной из поддержанных Западом сирийских общественных групп Асса аль-Ачит поясняет, что

главная проблема состоит в том, что Россию не «видят честным брокером в Сирии», так как она является «главным военным союзником» сирийского режима Асада.

В свою очередь еще один автор Аль-Джазиры Малак Чабкун отмечает, что разрозненные цели оппозиции и определенная неискренность ее лидеров также составляют важную часть ее проблем: «Положа руку на сердце надо признать, оппозиционные группы не всегда обязательно служат тем же целям и чаяниям народного движения. Не все из них работают на то, чтобы убрать режим Асада и подтолкнуть Сирию к правительственной структуре, которая ценит свободу и справедливость».

Невозможность для сирийских оппозиционеров найти общую цель пока спасает судьбу сирийского лидера Башара Асада. Хотя официальный Дамаск в его лице де факто и является победителем военного конфликта, такой результат все еще неприемлем для многих участников войны. Это не позволяет им сесть с ним за стол переговоров.

Положение самого Асада осложняется тем, что у него самого нет полного контроля над страной. При этом властью ни с кем он делиться не готов, а альтернативных фигур ему пока не появилось. Многие эксперты считают, что несмотря на то, что основные игроки, в том числе и Россия, повторяют слова о целостности Сирии, сохранение ее в прежнем виде можно будет считать дипломатическим чудом.