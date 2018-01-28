Богатеют и наглеют: почему Восточная Европа дерзит ЕС

У Евросоюза есть масса претензий к странам Восточной Европы, касающихся самой больной темы — соблюдения демократических принципов. В отношении Венгрии и Польши Евросоюз вообще собирается применять 7 статью Лиссабонского соглашения о ЕС6, что лишит эти страны права голоса в Совете Европы.

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Прежде всего Брюссель не устраивают реформы, проводимые правительствами обеих стран. Изменения в судебной системе Польши и Венгрии в Евросоюзе считают попыткой властей подчинить судебную власть исполнительной, а законодательные инициативы этих стран касательно приема беженцев в Евросоюзе рассматривают как нарушение прав человека.

Однако разногласия с Брюсселем не отменяют того факта, что Восточная Европа стремительно развивается в экономическом плане, и тут те же Венгрия и Брюссель дадут фору любой западноевропейской стране.

В ушедшем году самой быстро развивающейся европейской страной стала Румыния, где ВВП вырос на 6,4% за год. Польша, Чехия и Венгрия также показали более интенсивный рост, чем самые развитые страны Западной Европы, а также продемонстрировали самые низкие показатели безработицы в регионе.

Низкая безработица положительно сказывается на внутреннем спросе, правда, в некоторых восточноевропейских государствах уровень безработицы настолько низок, что это становится проблемой. В Венгрии высокий спрос на рабочую силу и массовая утечка кадров в страны Западной Европы сделали найм сотрудников непростой задачей для компаний. Польше — самой богатой стране региона — до сих пор удавалось решать эту проблему посредством импорта рабочей силы, преимущественно с Украины.

«Догоним и перегоним»

Согласно прогнозу Европейской комиссии на 2018 год, наиболее серьезный экономический рост продемонстрирует Румыния — экономисты ожидают, что он составит 4,4%. Всего в топ из 12 самых быстрорастущих стран вошли сразу девять государств Центральной и Восточной Европы. От Румынии лишь немного отстанут Болгария, Польша, Венгрия, Латвия, Эстония и Чехия от этих стран ждут экономического роста на уровне 3-4%.

Естественно, хорошие экономические показатели сказываются на амбициях восточноевропейских лидеров и правительств, в особенности так называемой Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия).

Они дают понять, что имеют полное право быть услышанными а рамках союза. И отсутствие признаков того, что Брюссель готов наконец предоставить им слово, закономерно приводит к ухудшению отношений с Евросоюзом, как это произошло с Венгрией, Чехией и Польшей.

В январе венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Восточная Европа «делает больше для усиления Евросоюза, чем кто-либо мог представить в 2004 году» — когда страны «Вышеградской четверки» вошли в состав ЕС.

«Это самый быстрорастущий регион Евросоюза, без которого сегодня ни о каком росте в ЕС не могло бы идти речи», — сказал журналистам Орбан, подчеркнув, что «в обсуждениях вопросов о будущем ЕС Венгрия хочет играть роль, пропорциональную своему вкладу».

Вышеградская группа открыто противопоставляет себя Брюсселю и заправляющей всем в регионе «старой» Европе, о чем свидетельствует хотя бы тот факт, что эти страны проводят предварительные совещания перед крупными заседаниями ЕС. Это, разумеется, нервирует Евросоюз.

Директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев отмечает, что процессы, наблюдаемые в последнее время в Польше и ряде других восточноевропейских стран, указывают на то, что они разочаровались в «чисто западном» пути.

«В демократических идеалах Единой Европы в Польше если не разочаровались полностью, то поставили их под сомнение. Будет определенный откат», — констатировал Ознобищев.

Негостеприимный блок

Наиболее конфликтным моментом в отношениях стран «Вышеградской четверки» и Брюсселя является политика Евросоюза по приему беженцев. Тот же Орбан объявлял Среднюю и Восточную Европу «зоной без мигрантов», а беженцев называл «мусульманскими захватчиками».

Аналогичные претензии озвучивал и польский премьер Матеуш Моравецкий во время своего визита в Будапешт в начале января. «Что касается миграционных квот, которые навязывают странам Евросоюза, мы решительно отвергаем такой подход, поскольку он идет в разрез с суверенным правом выбора государств-членов. На наш взгляд, принимать такого рода меры Европейская комиссия не имеет права», — утверждает польский премьер.

Об этом говорил и экс-глава Министерства внутренних дел Польши Мариуш Блащак — в декабре он заявил, что иск против Польши, который Европейская комиссия подала в суд ЕС из-за отказа Варшавы размещать мигрантов по программе распределения, не заставит страну изменить миграционную политику.

Напомним, что

в связи с отказом соблюдать навязанную Брюсселем систему миграционных квот, Еврокомиссия запустила санкционную процедуру в отношении Польши, Чехии и Венгрии.

В свою очередь, все страны «Вышеградской четверки» заявили, что будут оспаривать в Европейском суде насильственное навязывание квот по приему беженцев.

No money — no honey

Эксперты полагают, что страны Восточной Европы осмелели и начали открыто «дерзить» Брюсселю по простой причине — в этом году заканчивается дотационная программа Евросоюза, от которого «Вышеградская четверка», в частности, получала немалые средства.

В Польше более половины всех инвестиций с 2014 по 2017 год фактически составляли дотации Евросоюза, в то время как в Румынии эта помощь составляла порядка 60% от общего объема инвестиций.

Средства, полученные от ЕС, значительно превосходили по объему поступления от стран восточноевропейского блока.

«Сегодня ссора с Брюсселем объективно выгодна. С этого года заканчиваются дотации Евросоюза Восточной Европе и страны оказываются с обязанностями, но без дотаций — а это уже гораздо менее интересная реальность, чем была до этого», — поясняет доцент кафедры политической истории МГИМО Кирилл Коктыш.

Лидеры стран Вышеградской группы считают, что в не самом отдаленном будущем ситуация изменится совершенно коренным образом — по словам венгерского премьера Виктора Орбана, к 2030 году «Евросоюз будет финансировать преимущественно Германия и страны Вышеградской четверки».

В том же своем выступлении 11 января Орбан, однако, дал понять, что рассчитывает на дальнейшее поступление дотаций Евросоюза в экономики региона. И пригрозил, что в случае, если восточноевропейские страны не получат эти средства, то найдут другой источник. «Если ЕС не сможет обеспечить нам финансирование, мы обратимся к Китаю», — объявил Орбан.