«Очень серьезно рассматриваем российскую угрозу»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий «на полях» Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе заявил, что Москва является одной из главных угроз для Варшавы.

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«Я очень серьезно рассматриваю российскую угрозу», — так политик ответил на вопрос о том, какая из угроз, по его мнению, является наиболее опасной для Польши.

Моравецкий также отметил, что не считает строящийся российский магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море «Северный поток — 2» бизнес-проектом.

«Германия заявляет о том, что «Северный поток — 2» — это бизнес-проект. На самом деле, это не так. В случае если строительство газопровода успешно завершится, газотранспортная система Украины будет признана устаревшей», — пояснил представитель Польши.

В заключение Моравецкий выразил опасения по поводу того, как на его взгляд может развиваться ситуация в Донбассе, передает RT.

«Что произойдет, ... если российская армия двинется вглубь территории Украины? Разумеется, мы этого не знаем. Мы надеемся, что этого не случится, но нам лучше иметь вторую и третью линии обороны, чем остаться без такого вида оружия», — резюмировал Моравецкий.

Во вторник 23 января глава генштаба Вооруженных сил Великобритании Николас Картер указал, что Россия может начать «враждебные действия» быстро и неожиданным способом.

«Россия может начать враждебные действия раньше, чем мы ожидаем, и гораздо раньше, чем начали бы их мы в подобных условиях. <…> Это не начнется с появления зеленых человечков, все начнется с чего-то, чего мы не ждем. То, что мы уже видели, не следует принимать за модель для будущего», — сказал военный.

По его словам, возможное нападение России может быть направлено на структуру обеспечения безопасности в Европе. Также он сказал, что целью Москвы может стать и моральный фактор — подрыв доверия к НАТО. Он отметил, что Россия способна на действия, которых никто не ожидает.

«Они будут делать то, чего их оппонент не ожидает. Они воспользовались Сирией для создания экспедиционного потенциала, очень большое количество их офицеров получило великолепный боевой опыт. Они испытали ракеты дальнего радиуса действия, а также более 150 видов других вооружений и оснащения», — считает Картер.

При этом, он высказал даже своеобразный комплимент в адрес российских военных в плане того, как они способны прогрессировать в военном деле.

«Они используют мультимодальный подход с применением обычных, нетрадиционных и ядерных компонентов — гибридный вариант, при котором могут быть использованы маленькие зеленые человечки, большие зеленые танки и огромные зеленые ракеты. Их мышление гибко — их Генштаб способен меняться, развиваться, с легкостью усваивать уроки», — подчеркнул глава генштаба Британии.

Три дня спустя уже министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия может нанести удар по британской инфраструктуре и системе энергоснабжения, и это приведет к «тысячам и тысячам» жертв. Военный отметил, что Россия изучает критическую инфраструктуру Британии и ее связь с системой энергоснабжения.

По его словам, Москва планирует совершить действия, которые «любая другая страна сочла бы неприемлемыми». В Москве с большим удивлением восприняли это заявление.

«Гэвин Уильямсон в своей пламенной борьбе за денежные знаки военного бюджета, похоже, утратил понимание границ разумного.

Фобии министра о фотографировании Россией электростанций или изучении маршрутов британских газопроводов достойна отражения в детских комиксах или сериале «Монти Пайтон: летающий цирк», — отметил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Вместе с тем, в Госдуме указали, что эти слова Уильямсона могут иметь более далеко идущее назначение.

«Пределов фантазии нет у таких людей, как министр обороны Великобритании. Конечно, это делается, чтобы показать, что есть якобы агрессия со стороны России, поскольку тем самым они пытаются оправдать вырабатывающуюся у них стратегию, которая будет носить наступательный характер», — указал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

Он также отметил, что заявление Уильямсона прозвучало в преддверии начала пересмотра оборонной политики Великобритании, сообщает ФАН.

«Среди граждан Великобритании пытаются посеять страх в отношении нашей страны, тем более что у них достаточно серьезная ситуация с выходом из ЕС», — заключил парламентарий.