«Требуем созвать Раду и ответить Польше»

Украинские националисты из партии «Свобода» требуют от президента Украины Петра Порошенко инициировать и созвать внеочередную сессию Верховной рады, чтобы «адекватно оценить» и публично осудить решения польского сейма по вопросу Волынской резни.

Также «свободовцы» требуют вернуть звание Героя Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу, и заявляют, что ранее оно было отобрано «преступным режимом [бывшего президента Украины Виктора] Януковича». Наконец, радикалы требуют сместить с должности министра иностранных дел Павла Климкина в связи с «очередным провалом украинской дипломатии».

Обращение украинских националистов адресовано также председателю Верховной рады Андрею Парубию.

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В пятницу, 26 января, польский сейм принял пакет поправок к закону об Институте национальной памяти Польши, вводящих уголовную ответственность за отрицание факта Волынской резни и пропаганду бандеровской идеологии.

Лишение свободы сроком до трех лет или же денежный штраф — так теперь в Польше будет караться публичное отрицание «вопреки фактам» геноцида польского населения. Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность принятым решением и ждет от польского сената «политической мудрости» при рассмотрении законопроекта.

Украинские националисты из «Свободы» утверждают, что принятие такого пакета поправок в польское законодательство представляет собой «прямое вмешательство во внутренние дела Украины и, по сути, выдвижение территориальных претензий».

По мнению представителей партии Варшава бы «не смела делать таких шагов» без потакательства им украинскими руководителями.

«Самая большая ответственность перед Украиной и украинцами лежит на руководстве нашего государства», — заявляют украинские националисты из «Свободы».

Польша «отрицает, таким образом, право Украины на собственную государственность и национальное достоинство», а такие решения польского сейма «беспрецедентно обидны», особенно поскольку состоялось в контексте «попыток Украины восстановить добрососедские отношения с Польшей», убеждены украинские радикалы.

1 января более 1 тыс. сторонников Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) прошли в Киеве факельным шествием в связи со 109-й годовщиной со дня рождения Степана Бандеры, одного из главных идеологов украинского национализма.

Шествие бандеровцев началось от памятника Тарасу Шевченко и завершилось «народным вече» на Майдане незалежности. Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что по данным полиции в марше приняло участие около 1 тыс. человек.

Участники факельного шествия размахивали флагами Украины и красно-черными флагами ОУН-УПА. Марши бандеровцев прошли более чем в полусотне украинских городов.

Степан Бандера известен как член ОУН, организатор ряда терактов. В 1934 году Бандеру арестовали польские власти. Он был приговорён судом к смертной казни, замененной впоследствии на пожизненное заключение. В 1936−1939 годах отбывал срок в польских тюрьмах, на свободу в сентябре 1939 года благодаря началу Второй мировой войны. После пытался создать независимое Украинское государство, сотрудничал с нацистами, оказался в концлагере Заксенхаузен. Был застрелен агентом КГБ в 1959 году.

В декабре 2017 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что оценку идеолога и теоретика украинского националистического движения Степана Бандеры необходимо передать украино-польской комиссии по изучению исторических вопросов.

Об этой инициативе Порошенко объявил на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Харькове. Он добавил, что данная комиссия будет заниматься и другими вопросами исторических взаимоотношений между странами.

Однако правительство Польши судя по всему к каким-либо компромиссам в этих вопросах не готово. В начале декабря премьер-министр Моравецкий заявил, что

Польша должна строить отношения с Украиной основываясь на исторической правде. Он подчеркнул, что нельзя забывать Волынскую резню — геноцид поляков на западе Украины.

МИД Украины в середине лета 2017 года вызвал посла Польши Яна Пекло в связи с заявлениями министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского о том, что Украина «с Бандерой в Европу не войдет».

Польскому дипломату сообщили, что в Киеве с разочарованием восприняли заявление польского министра, и указали на некорректность высказывания.

«Было отмечено, что именно украинский народ платит очень высокую цену — цену сотен жизней лучших своих представителей за независимость, за цивилизационный выбор развития, а также за то, чтобы не допустить на территорию Польши и других стран ЕС российские войска», — говорится в комментарии.

Также Киев призвал Варшаву сдержаннее подходить к историческим вопросам, а оценивать их, по мнению украинского МИДа, должны историки.