Порошенко грозит России санкциями США

Президент Украины Петр Порошенко высказал одобрение тем, что Вашингтон расширил санкции против российских компаний и ряда граждан, о чем в пятницу 26 января сообщало Министерство финансов США, передает ФАН.

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При этом украинский лидер выразил уверенность в том, что его встречи с американскими представителями на международном экономическом форуме в Давосе являются предвестием того, что санкции Запад против России в ближайшее время будут усилены.

«Приветствую решение Минфина США о дальнейшем расширении списка санкций против России ... мои встречи с американским руководством в Давосе дают мне уверенность в том, что санкционная политика против РФ будет только усиливаться», — написал в своем твиттере украинский лидер.

В самом американском минфине пояснили, что новые меры призваны «оказать давление на Россию, пока она полностью не выполнит свои обязательства в плане минских договоренностей», передает RT.

Под ограничительные меры Вашингтона попали, в частности, «Силовые машины», «Технопромэкспорт» (входит в структуру ГК «Ростех»), глава последней Сергей Топор-Гилка, замминистра энергетики Андрей Черезов и глава профильного департамента Минэнерго Евгений Воробчак.

«Решение американского министерства финансов о внесении компании «Силовые машины» в санкционный список вызывает недоумение. Неясны мотивы данного поступка. Разбираемся с ситуацией», — приводит РИА «Новости» ответ компании на коммюнике Минфина США.

«Ростех» же выразил сожаление включением в санкционный список США его дочерней компании «Технопромэкспорт».

«Нам не привыкать жить под санкциями. Очень жаль, что основным инструментом в международных отношениях становится давление, а не диалог. Связываем с деструктивной позицией наших западных и американских партнеров», — заявили в корпорации.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин же рассказал о том, как санкции снижают привлекательность российского оборонно-промышленного комплекса.

«В настоящее время санкции незаконно вводятся и в отношении практически всех оборонных предприятий, и в отношении финансовых и кредитных организаций, которые сотрудничают с оборонно-промышленным комплексом. И это, конечно, снижает привлекательность нашего ОПК с точки зрения инвесторов, вложений в военные заводы для того, чтобы они могли производить качественную продукцию гражданского назначения», — пояснил вице-премьер.

Он также отметил, что в правительстве были спланированы решения, которые должны «полностью избавить нас от этой чумы». МИД России, в свою очередь, назвал причины введения новых санкций США против России искусственно созданными и не имеющими отношения к реальному положению дел на международной арене.

«Продолжая попытки оказать давление на нашу страну, США ввели дополнительные санкции против ряда российских граждан и компаний под надуманным предлогом причастности России к украинскому кризису. В Вашингтоне никак не могут избавиться от иллюзий, что нас можно испугать отказами в американских визах или торговыми запретами, заставить отказаться от независимого курса на международной арене, от отстаивания своих национальных интересов», — указывалось в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

А председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации Константин Косачев указал на схожесть манеры введения санкций Вашингтоном и промышленного производства.

«С начала 70-х годов Конгресс США принял более пятиста законодательных актов, кодифицирующих американские санкции против других государств. В среднем — по десятку за год или примерно по одному в месяц. И это не считая президентских указов, в статистику не попадающих. Но это в среднем. В последнее время американский санкционный принтер явно взбесился и штампует соответствующие решения аки пчелка, стремительно задирая кривую карательной статистики вверх», — написал сенатор на своей странице в фейсбуке.

Также он анонсировал возможные новые ограничительные меры со стороны США.

«На российском направлении Минфин продолжает методично «дожимать» украинский и крымский сюжеты, и это про вчерашние новости из Вашингтона. Тем временем наступает установленное Конгрессом «время Ч» для реализации раздела 241 пресловутого закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций», вступившего в силу в августе прошлого года и окончательно лишившего санкционную логику США всякой логики. И эту новость приходится ожидать завтра — послезавтра», — разъяснил Косачев.