Киев обратился к Литве и Польше за защитой

Президент Украины Петр Порошенко в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе вечером в пятницу 26 января призвал европейские страны объединиться против России и создать «новую коалицию».

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«Сегодня мы оказались в ситуации, когда Россия развернула необъявленную войну против всех нас. Поэтому, учитывая такое состояние вещей, мы должны думать о новой коалиции, новых программах или новом подходе», — сказал глава государства.

По словам политика, его «простое и понятное» предложение заключается в том, что у Европы должны быть «общая коалиция, общий ответ и общая программа, чтобы противостоять агрессии». Видеозапись речи украинского лидера опубликована на его странице в фейсбуке.

Вместе с Порошенко в сессии, посвященной вопросам формирования новых коалиций на территории Европы, приняли участие президент Литвы Даля Грибаускайте и лидер Польши Анджей Дуда, передает RT.

В свою очередь, бывший министр обороны США Эштон Картер там же в Давосе на сессии по вопросам кибербезопасности заявил, что НАТО нужно разработать план военных действий на случай конфликта с Россией.

«Я думаю, что нам и коллегам из НАТО необходимо разработать план военных действий против России. Нам также нужен план на случай вторжения «зеленых человечков» в прибалтийские государства, где они (Россия) могут использовать национальные меньшинства», — считает глава Пентагона.

По его словам, Вашингтон не рассматривал Москву как военного противника с момента падения Берлинской стены (9 ноября 1989 года), однако к настоящему моменту ситуация изменилась.

Не остались в стороне и негосударственные структуры — американские политологи спрогнозировали и вовсе ядерную войну между Россией и НАТО. Эксперты США опубликовали возможный сценарий столкновения войск России и Североантлантического альянса, сообщает ФАН.

Они отметили, что военная доктрина России от 2010 года предполагает применение ядерного оружия при угрозе, которая направлена против «существования государства как такового».

Политологи указали, что НАТО провоцирует конфликт с Россией на территории прибалтийских стран. При этом, по мнению американских экспертов, ВС России находятся в худшем положении «из-за неудовлетворительной подготовки и экипировки».

В декабре прошлого года заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что задача Киева — сделать так, чтобы Россия перестала существовать как государство в нынешнем виде.

«Политически, в перспективе Россия будет оставаться врагом независимой Украины, поэтому наша задача — стремиться раздробить Россию на части», — указал замглавы украинского ведомства.

В ходе общения с пользователями сети в чате Тука также ответил на вопрос о том, как он относится к идее разорвать дипломатические отношения с Россией.

«Прежде чем рвать на груди волосы и ограждаться от России, подумайте, у кого 70% топлива мы покупаем для АЭС, и куда 100% отходов отправляем», — пояснил чиновник, указав. Что сейчас вопрос о разрыве дипотношений не стоит.

В этой связи заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что слова о «раздроблении России на части» были «вложены в уста» Туки американскими кураторами.

«Такие тезисы у украинского замминистра просто так быть не могут. Он же общается с кураторами, которые сегодня практически каждым украинским министерством управляют. Если бы не это кураторство, то Украина развалилась бы сама. А пока американцы ее держат в руках, но при этом всячески эксплуатируют русофобию. Например, сумели вложить такое в уста», — указал российский сенатор.

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек рассказал, что Георгий Тука уже прославил себя «гениальными идеями» как специалист по форматированию нового мироустройства, но «блестящие предложения украинского чиновника пока что находят понимание лишь у параноидальных личностей».

«Сейчас мы видим, как в своей голове и на бумаге он раздробил Россию, отвоевал Крым и Донбасс и всю эту охапку тактических планов отправил в Вашингтон на утверждение», — добавил парламентарий.