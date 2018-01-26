Усидеть на двух стульях: что Трамп делал в Давосе

Президент США Дональд Трамп посетил Всемирный экономический форум (ВЭФ) в швейцарском Давосе. Это событие можно назвать по-своему уникальным, поскольку за более чем 48 лет существования форума президент Соединенных Штатов посещал его лишь однажды — в 2000 году на ВЭФ приехал Билл Клинтон. Но поскольку тот визит состоялся в самом конце его второго президентского срока, он был нужен больше самому Клинтону, нежели США.

Визит Трампа в Давос — это, в первую очередь, политический месседж для мира. И примечательно именно то, что ранее американские лидеры для таких целей этот форум не использовали.

Перед тем как отправиться в Давос, Трамп в твиттере анонсировал главную цель своего выступления: «Лечу в Давос, чтобы рассказать миру, насколько все хорошо в Америке и насколько хорошо у нас идут дела». «Наша экономика на подъеме и, учитывая все то, что я делаю, ситуация будет лишь улучшаться. Наша страна, наконец, вновь побеждает!» — написал американский лидер.

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На языке избирателей

Трамп в Давосе действительно говорил именно об этом. Центральными темами небольшой речи американского президента были достижения его администрации во внутренней политике, значимость налоговых реформ и правильность принципа «Америка прежде всего». «Я здесь, чтобы рассказать об интересах американских людей и чтобы убедить вас в том, что дружба и партнерские отношения с Америкой помогут построить лучший мир», — с этих слов Трамп и начал свое выступление.

Однако по мнению опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, в своем визите на ВЭФ Трамп преследует более тонкие цели, нежели простое хвастовство своими успехами.

Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов напоминает, что любая речь Дональда Трампа — внутренняя, потому что он всегда обращается в первую очередь к своему электорату.

«Любая речь Трампа нацелена на то, чтобы доказать, что он исполняет свои предвыборные обещания, что он улучшает экономическую ситуацию в США. И то, что Трамп хвастался своими успехами, приписывая их своей администрации и тем решениям, которые были им приняты, — это, безусловно, нацелено на внутреннюю аудиторию и преследовало цель сохранить поддержку Трампа среди тех людей, которые отдали за него голос в 2016 году.

Выступая на ВЭФ, Трамп создает предпосылки для своего переизбрания», — отмечает эксперт.

И, судя по всему, Трамп рассчитывает не только на свой классический электорат, но и надеется привлечь на свою сторону тех, кто активно выступал против него. Президент Соединенных Штатов несколько раз за свою короткую речь подчеркнул, что при его президентстве уровень безработицы среди афроамериканцев и латиноамериканцев упал до рекордных значений.

В гостях у заклятых врагов

Но этим смысл выступления Трампа не ограничивается. Расписывая благоприятную экономическую ситуацию в США, Трамп неоднократно призывал своих слушателей задуматься об инвестициях в его страну. «Мой месседж прост: еще не было времени лучше, чтобы инвестировать в Америку. Мы снова конкурентоспособны», — заявил Трамп с трибуны.

И в этих словах заключена еще одна причина, по которой Трамп отправился в Давос. По словам директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Тимофея Бордачева, Всемирный экономический форум удобен для Трампа тем, что эту площадку можно использовать для взаимодействия одновременно со всеми.

Хотя Трампа считают ориентированным на протекционизм политиком, в своей речи в Давосе он казался открытым для любого сотрудничества.

«Как президент США, я всегда буду ставить Америку на первое место, так же как лидеры других стран ставят на первое место свои страны. Но девиз «Америка превыше всего» не означает, что Америка должна быть одинока», — декламирует президент Соединенных Штатов.

Трамп неоднократно подчеркивает, что США не изолируются от мира, что они готовы договариваться и даже пересмотреть свою позицию по Тихоокеанскому торговому партнерству. Единственное условие — чтобы мировая торговля была «честной».

По словам Дмитрия Суслова, в том числе и этими словами Трамп пытается достигнуть второй своей цели в Давосе — минимизировать ущерб от риторики и действий Белого дома.

Стоит помнить, что Давос — крайне специфическая аудитория. «Давос в концентрированном виде представляет собой ту мировую глобалистскую элиту, против которой и выступал Трамп и с которой он находится во враждебных отношениях.

Ненависть к Трампу в Давосе сильна так, как нигде больше на Земном шаре.

Трамп символизирует собой антиглобалистский бунт, в то время как Давос является концентрированным выражением глобализма», — поясняет эксперт.

В какой-то степени, по мнению Суслова, поездка Трампа в Швейцарию демонстрирует его политическую несамостоятельность. «Вряд ли Трамп поехал в Давос и выступил там по своей воле, — скорее всего, его заставил истеблишмент, его же собственная администрация», — добавляет эксперт.

Бизнесмен, а не политик

По словам Тимофея Бордачева, визит Трампа в Давос наглядно демонстрирует его политический стиль, в котором он в большей степени остается бизнесменом, а не политиком. «Трамп использует известную многим россиянам с 1990-х годов методику «наезд-откат» — сначала он создает конфликтную ситуацию, скандалит, а после этого делает более примирительные заявления. Вся его стратегия состоит из такой вот тактики. Он постоянно держит партнеров в некотором напряжении и одновременно с этим сохраняет полную неопределенность относительно его окончательных намерений. Трамп выводит партнеров Америки на ситуацию, когда любой исход для них становится выигрышным. Когда партнеры соглашаются на меньшую уступку под угрозой требования большей», — отмечает эксперт.

По словам Бордачева, визит в Давос — это откат. Трамп демонстрирует миру, что он не такой страшный, что он готов говорить про глобализацию и про восстановление тихоокеанского торгового партнерства. «Напугав мировую общественность риторикой протекционизма, Трамп теперь пытается получить что-то в обмен на свое примирение», — рассуждает собеседник «Газеты.Ru».

Поездка Трампа в Давос — это попытка сохранить за США роль мирового экономического лидера, ведя при этом политику протекционизма.

«Его поездка была попыткой совместить ежа с ужом, попыткой сопрячь экономически-националистическую повестку с глобальным экономическим лидерством», — говорит Дмитрий Суслов.

Однако полностью пойти на мировую с глобалистами у Трампа не получится — это лишит его поддержки избирателей. Поэтому в своей речи в Давосе президент США постоянно использует оговорки: «мы готовы ко всему, но на новых условиях».

«Для давосской аудитории Трамп — это воплощение вселенского зла. И даже если он перейдет на полностью либеральную риторику, его не простят и не примут», — заключает эксперт.