Порошенко предложил журналистке раздеться

Президент Украины Петр Порошенко в ходе экономического форума в Давосе отказался отвечать на вопрос, заданный журналисткой на русском языке.

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Девушка из неназванного СМИ, одетая в традиционную украинскую одежду, спросила Порошенко: «зачем вы приняли закон о войне?». Глава государства посоветовал ей «снять вышиванку» (традиционную украинскую сорочку, — «Газета.Ru») и сказал, что ответит на вопрос только в том случае, если он будет задан по украински.

Журналистка напомнила украинскому лидеру, что он «прекрасно понимает русский язык». Порошенко в свою очередь ответил, что «понимает и английский, и другие (языки), но на вопрос отвечает по-украински».

После этого разговора представительницу прессы вывели из зала. Об инциденте на экономическом форуме написал пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко. «Организаторы Всемирного экономического форума сочли действия российской прессы провокацией и лишили участников вчерашнего инцидента права находиться в конгресс-центре во время официальных мероприятий украинского президента», — сообщил он на своей странице в фейсбуке.

Организаторы ВЭФ, в свою очередь, заявили, что не лишают аккредитации журналистов по ходу мероприятия. «Мы решаем, кто входит в Конгресс-центр. Если вы внутри, то никто не может выловить вас и выкинуть отсюда», — сообщил пресс-секретарь мероприятия Эдриан Монк.

Он также отметил, что не знает об инциденте с журналисткой, которой по просьбе Порошенко якобы закрыли доступ в Конгресс-центр.

Напомним, что Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 24 по 26 января.

Ранее, 25 января, украинский лидер Петр Порошенко заявил, что еще не решил, будет ли баллотироваться на второй срок. «У нас еще больше года до выборов, цикл начнется только осенью. Мое решение будет зависеть от того, насколько следующие полгода будут успешным», — сообщил он на «Украинском завтраке» в Давосе.

Что касается украинского языка, то на Украине уже давно идет его активная популяризация. Так, в октябре 2017 года вступил в силу закон об увеличении доли государственного языка на телевидении, против которого выступили журналисты крупнейшего украинского телеканала «Интер», ведущего вещание в основном на русском языке. Они заявили, что документ вредит развитию национального телевидения.

В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания на Украине 12 января отметили, что принятие закона не оправдало надежд. В заявлении совета говорится, что ряд каналов оставили эфир неизменным — законодательные требования были соблюдены лишь формально.

Помимо этого, в конце сентября 2017 года Порошенко подписал закон об образовании, который сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств. Так, к сентябрю 2020 года ожидается, что образование в стране станет полностью перейдет на украинский язык.

В Венгрии, Румынии, Молдавии, Болгарии и России в ответ на это заявили, что закон нарушает права нацменьшинств.

Что касается вопроса российской журналистки о принятии Порошенко закона о войне, то девушка говорила о принятом накануне законопроекте №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», также известном как закон о реинтеграции Донбасса.

В нем по отношению к России используется выражение «страна-агрессор», а также говорится о том, что Украина для противодействия агрессии со стороны Кремля может применять необходимые силы и средства. Кроме того, в документе говорится об аннексии Крыма, а также отрицается возможность прямого диалога между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса.

Также в законопроекте прописан особый порядок въезда украинцев на территории ДНР и ЛНР.

Президент Украины Петр Порошенко, комментируя принятый в Верховной раде закон о реинтеграции Донбасса, заявил, что он является «технологией возвращения территорий». «Для нас уже принятый закон ценен прежде всего тем, что он является, по сути, технологией возвращения оккупированных территорий под государственный суверенитет Украины», — заявил украинский лидер.

При этом депутаты Верховной рады впоследствии не поддержали принятие в закон поправки, подразумевающей разрыв дипломатических отношений Украины с Россией — это решение получило поддержку лишь 72 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Кроме того, украинские парламентарии не согласились признавать самопровозглашенные ДНР и ЛНР террористическими организациями. Соответствующую поправку поддержали лишь 76 депутатов из 340.

В российском МИДе, в свою очередь, заявили, что принятие закона является «подготовкой к новой войне», а сам документ наделяет украинского лидера широкими полномочиями, «близкими к диктаторским».