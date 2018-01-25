«Снимите вышиванку»: Порошенко поругался с русскоязычной журналисткой

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на экономическом форуме в Давосе отказался отвечать на вопрос, заданный ему на русском языке. Вместо этого украинский лидер потребовал «снять вышиванку», в которую была одета задавшая ему вопрос журналистка.

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Так Порошенко отреагировал на ее вопрос «зачем вы приняли закон о войне?» Он добавил, что ответит, только если вопрос будет задан на украинском языке. Журналистка парировала, что Порошенко «прекрасно понимает русский язык».

«Я понимаю и английский, и другой [язык]. Но на вопросы отвечаю на украинском», — отрезал украинский президент.

После перепалки с Порошенко журналистку вывели из зала охранники, СМИ сообщают, что, по правилам форума, ей может грозить лишение аккредитации «за провокацию». О том, какое именно СМИ представляла девушка, неизвестно — никаких опознавательных знаков при ней не было.

Информацию о том, что теперь русскоязычную журналистку могут лишить права освещать форум в Давосе, подтвердил украинский пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко. «Организаторы Всемирного экономического форума трактовали действия российской прессы как провокацию и лишили участников вчерашнего инцидента права находиться в Конгресс-центре во время официальных мероприятий украинского Президента», — написал Цеголко в фейсбуке.

Напомним, 18 января Верховная рада Украины во втором чтении приняла закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях»,

также известный как закон о реинтеграции Донбасса. Законопроект обсуждался в Верховной раде на протяжении четырех месяцев, в ближайшее время он должен поступить на подпись украинскому лидеру и вступить в силу.

Россия в принятом документе упоминается как «страна-агрессор», также в законе говорится об «аннексии» Крыма и отрицается возможность прямого диалога между киевскими властями и самопровозглашенными республиками Донбасса, хотя это подразумевается минскими соглашениями, под которыми официальный Киев поставил свою подпись.

Тем не менее депутаты Рады не поддержали принятие в закон поправки, подразумевающей разрыв дипломатических отношений Украины с Россией — это решение получило поддержку лишь 72 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Кроме того, в Раде не согласились признавать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики террористическими организациями. По итогам голосования соответствующую поправку к проекту закона о реинтеграции Донбасса поддержали лишь 76 депутатов из 340.

В Министерстве иностранных дел РФ новый украинский закон сочли «подготовкой к новой войне».

Представители российского МИДа обратили особое внимание на тот факт, что объединенный оперативный штаб, создание которого предусматривается законопроектом, сможет применять вооруженные силы против мирного населения на всей территории Украины «без формального введения военного положения».

«Порошенко получает неограниченные, близкие к диктаторским полномочия на подавление инакомыслия и недовольства. Иначе как подготовкой к новой войне это назвать нельзя», — считают в российском дипломатическом ведомстве.

В министерстве добавили, что ни о какой «реинтеграции» в документе не идет и речи. «Все делается для того, чтобы еще больше расколоть Украину и оттолкнуть от себя проживающих в Донбассе граждан. Киев хоронит достигнутые в Минске договоренности и весь имеющийся механизм поиска взаимоприемлемых решений по преодолению внутриукраинского кризиса, включая и «нормандский формат», — утверждает российский МИД.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя закон о реинтеграции Донбасса, констатировал, что он идет вразрез с минскими договоренностями. «Закон о реинтеграции, если подходить с юридических позиций, перечеркивает минские договоренности, которые были одобрены единогласно Советом Безопасности в резолюции, принятой через несколько дней после встречи четырех руководителей нормандского формата в Минске», — утверждает министр.