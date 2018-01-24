РФ представила в ООН новый проект по химатакам

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в резкой форме раскритиковала предложенный Россией проект Независимого механизма ООН (United Nations Independent Mechanism of Investigation. — «Газета.Ru») по расследованию химических атак в Сирии, даже не ознакомившись с его содержанием.

По словам Хейли, американская сторона не будет принимать никаких предложений, исходящих от России, поскольку они якобы «подрывают возможность США установить истину или политизирует независимое и беспристрастное расследование».

Хейли заявила, что США готовы «прямо сейчас» утвердить в четвертый раз Совместный механизм расследования химатак «в рамках его изначального и беспристрастного мандата».

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Постпред США также подчеркнула, что для Вашингтона «что-то меньшее не представляется допустимым», а США вместе с международным сообществом «не дадут себя обмануть» и неколебимы в намерении привлечь к ответственности виновных в химатаках в Сирии. Также она не преминула обвинить в этом правительство президента САР Башара Асада, а Россию — в «соучастии в бесчинствах режима».

В ответ на данное заявление постпред России при ООН Виталий Небензя заявил, что

Хейли отклонила предложение Москвы, даже не ознакомившись с его сутью, отвергнув его «с порога».

«Это еще раз выдает истину, которую мы, к сожалению, знаем: США не нужен никакой независимый профессиональный механизм», — подчеркнул Небензя. По словам российского постпреда, Хейли не только выдала этим шагом истинное положение дел, но и выдала США «на глазах мирового сообщества».

Небензя заметил, что если Соединенные Штаты всерьез намерены создать профессиональный механизм атрибуции и расследования, то им не стоит присваивать себе «роль судьи и обвинителя», возлагая до какого-либо расследования ответственность за химатаки в предместьях Дамаска на правительство Башара Асада.

«Хотя бы ознакомьтесь с проектом резолюции, прежде чем отвергать ее», — подчеркнул Небензя.

Другие участники заседания Совбеза ООН, в отличие от США, выразили желание изучить проект России, а после уже делать какие-либо выводы. В поддержку рассмотрения UNIMI выступили Казахстан, Китай и Боливия, а также ряд западных государств — Швеция и Франция.

Постпред Франции Франсуа Делатр выразил общее недовольство членов Совбеза тем, что обсуждение новой структуры по расследованию химатак в Сирии «оказалось в тупике». Франция принимает предложение Москвы на фоне этого «бесконечного тупика», и рассмотрит российский проект, подчеркнул Делатр, отметив при этом, что при изучении UNIMI Париж будет исходить из французских принципов.

Сача Льоренти, постоянный представитель Боливии при ООН, подчеркнул необходимость независимого механизма расследования, а также отметил, что предложение России направлено именно на это. Однако же текст резолюции должен быть согласован, и необходимо «приложить все возможные усилия для объединения Совбеза по этому вопросу», добавил Льоренти.

Шведский постпред Улоф Скуг поддержал боливийский тезис о необходимости преодоления разногласий и вовлечения в диалог. Скуг добавил, что «утраченное единство» Совета должно быть восстановлено.

Небензя, в свою очередь, подчеркнул, что любые комиссии по расследованию химатак будут легитимны лишь в том случае, если их одобрит и утвердит Совет Безопасности ООН. Он предположил позже в разговоре с репортерами, что обсуждение российской инициативы после изучения проекта UNIMI другими странами-участницами СБ может состояться в конце текущей недели, но точной даты пока что нет.

Российский проект резолюции о создании Независимого механизма ООН по расследованию (UNIMI) направлен на повышение объективности расследования химических атак в Сирии. Основная идея UNIMI заключается в том, что эксперты будут работать в соответствии с международными стандартами под эгидой ОЗХО в Гааге. Следователи будут обязаны изучать следы химических атак на местах и опрашивать свидетелей этих инцидентов.

UNIMI предлагается учредить на первоначальный период в один год с возможностью продления в случае необходимости.

Всем сторонам конфликта в Сирии, а также внешним участникам будет поручено полностью сотрудничать с независимым механизмом ООН.

В середине ноября 2017 года, после прекращения действия совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию химатак начальник Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов заявил, что западные страны «усиленно пытаются создать впечатление о том, что Россия «убила» [СМР]».

«Это полное вранье. Последним голосовался вчера российско-китайский проект резолюции, и он предусматривал продление на целый год и усиление мандата. И семь стран во главе с США заблокировали это решение», — сказал он.

Ульянов особо отметил, что США и другие страны могли воздержаться, дав тем самым принять решение.

«Это они «убили» СМР, а не мы», — подчеркнул российский дипломат.

Совместный механизм ООН и Организации по запрещению химического оружия был создан в 2015 году единогласным решением Совбеза. В 2016 году мандат совместного механизма на расследование химатак в Сирии был продлен еще на год. Его срок истек 17 ноября 2017 года. Россия трижды блокировала инициативы по его продлению, а США и ряд других стран Запада блокировали в ответ инициативы РФ.