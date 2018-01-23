Президенты обсудили операцию «Оливковая ветвь»

Президент России Владимир Путин во вторник 23 января в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил ситуацию в Сирии и операцию «Оливковая ветвь» вооруженных сил Турции около сирийского города Африн.

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«С обеих сторон акцентирована важность продолжения активной совместной работы по разрешению кризиса, которая должна основываться на принципах сохранения территориальной целостности и уважения суверенитета Сирии», — приводит RT сообщение пресс-службы Кремля.

Кроме того, отмечается, что стороны обсудили проведение в Сочи Конгресса сирийского национального диалога.

«Выражена надежда, что Конгресс будет носить представительный характер и послужит поиску долгосрочного политического урегулирования в Сирии», — добавили в пресс-службе.

Несколькими часами ранее Эрдоган обсудил военную операцию турецких войск в Африне с французским лидером Эммануэлем Макроном, сообщает ФАН.

«Эрдоган подчеркнул во время телефонного разговора с Макроном, что антитеррористическая операция Турции в Африне осуществляется в рамках международного права,

на основе резолюций Совбеза ООН и ее права на самооборону в соответствии с Уставом ООН. Президент добавил, что турецкие военные придают первостепенное значение тому, чтобы не нанести ущерба гражданским лицам и принимают в связи с этим все необходимые меры», — говорится в сообщении источника в окружении Эрдогана.

Отмечается, что главы двух государств договорились оставаться в тесном контакте для урегулирования кризиса в Сирии. Сейчас ситуация в Африне уже полностью подходит под определение полноценной войны. Вечером 23 января около 260 членов курдских вооруженных формирований были уничтожены силами ВС Турции.

«В рамках операции 23 января при боестолкновении с членами террористических организаций один наш боевой товарищ погиб, и один получил ранение. Вместе с тем, всего за время поведения операции как минимум 260 террористов было уничтожено. Операция продолжается в плановом режиме», — сообщили в генштабе ВС Турции

В то же время, официальный представитель Белого дома заявил, что Анкара предоставила «противоречивые данные» по поводу масштабов своей операции в Сирии.

В это же день Пентагон предупредил силы самообороны сирийских курдов (YPG), что в случае их выдвижения с северо-востока Сирии в район Африн США прекратят их поддерживать. Об этом заявил представитель военного ведомства США Адриан Рэнкин-Геллоуэй.

Представитель американского военного ведомства уточнил, что Вашингтон «обучает и поддерживает» только силы, ведущие борьбу с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ).

«Если будет предпринята попытка военной операции, не направленной против ИГ, то они лишатся поддержки Вашингтона. Если соединение YPG вместо борьбы с ИГ направится в Африн на поддержку своим собратьям, тогда оно останется в одиночестве и уже не будет восприниматься в качестве партнеров США», — пообещал военный.

Организация Объединенных Наций (ООН), в свою очередь, выразила обеспокоенность сообщениями о войне около Африна.

«Наши коллеги из гуманитарной миссии сказали нам о своей глубокой обеспокоенности по поводу сообщений о военных операциях в районе Африна», — сказал пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

По словам дипломата, в последние несколько дней в результате обстрелов погибли мирные жители. Около шести тысяч человек покинули свои дома.

«Пять тысяч человек нашли убежище в ближайших деревнях. Еще около одной тысячи отправились в Алеппо», — добавил он.

Несколькими часами ранее командование «Сирийских демократических сил» (SDF) рассказало, что турецкая армия потеряла в Африне бронетранспортер и шесть солдат.

«В местности Радчо (населенный пункт Года) наши силы провели успешную операцию, которая привела к разрушению бронетранспортеров и убийству шести солдат турецкой оккупационной армии», — пояснили в SDF.

Помимо этого, город Рейханлы провинции Хатай и центр одноименной провинции Килис на юге Турции также подверглись ракетному обстрелу из сирийского Африна, однако сообщается, что жертв нет.