«России нужен внятный ответ от Украины»

Предложение президента России Владимира Путина о передаче Украине остающейся на Крымском полуострове военной техники и кораблей

«трудно не рассматривать как официальное предложение или официальную инициативу»,

заявил во вторник, 24 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Украина должна дать ясный и четкий ответ: «да» или «нет», потому что предложение Путина сравнимо с официальными документами — дипломатическими нотами и «разного рода посланиями», подчеркнул Песков. Его слова приводит ФАН.

Пресс-секретарь Кремля отказался давать какую-либо трактовку заявлению министра иностранных дел Украины Павла Климкина, назвавшего предложение Путина «трюком».

«Давайте не будем заниматься трактовкой, все-таки Киев должен сказать «да» или «нет», дождемся», — добавил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что у Москвы отсутствует какая-либо необходимость отправлять официальные уведомления или подобные документы по этому вопросу. «Мне неизвестно, были ли какие-то бумаги отправлены по дипломатическим каналам, но я еще раз повторяю, что даже если они не были отправлены, то, по большому счету, в этом нет необходимости, потому что было озвучено официальное заявление президента», — подчеркнул Песков.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил накануне, что Киев не получал официального письменного обращения от России относительно передачи военной техники из Крыма. «Вы все прекрасно понимаете этот трюк России», — подчеркнул Климкин.

По его словам, у Киева и Москвы нет никакого диалога по любым вопросам, касающихся статуса Крыма. Он также отметил, что Киев не будет делать «никаких вещей, которые могут ослабить нашу [украинскую] политическую или юридическую позицию».

В Совете Федерации выразили уверенность, что ситуация разрешится. Член комитета Совфеда по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что военную технику из Крыма Киев «в любом случае заберет — не сегодня, так завтра».

Сенатор добавил, что украинские политики сделали множество заявлений по поводу оставленной в Крыму техники и кораблей, сообщает RT.

По словам Цекова, украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Киев готов «принять военную технику вместе с Крымом, а после «включился» министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Представители Украины до сих пор настроены «рвать связи» с Россией, добавил Цеков, но со временем, «рано или поздно», российско-украинские отношения будут улучшаться. «Может, не при нынешнем руководстве, но при следующих однозначно», — убежден член Совфеда.

15 января глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что передавать Киеву оставленные в Крыму ВСУ и ВМСУ оружие и технику Россия начала еще весной 2014. Однако этот процесс остановился после начала так называемой «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе, когда власти Украины «назвали террористами тех, кто никогда на них не нападал».

Наконец, глава МИД России заявил, что решение о приостановке передачи было принято в связи с потенциальным использованием оружия «против людей, которые категорически отвергли антигосударственный переворот со стороны тех, кто предал анафеме русский язык, кто заявил, что надо русских изгнать из Крыма».

12 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что передача Украине военной техники из Крыма является жестом доброй воли. «Президент в том числе и вчера об этом говорил: о том, что Россия больше других стран заинтересована в том, чтобы были реализованы минские договоренности, президент является сторонником продолжения и завершения процесса обмена удерживаемыми лицами. И это, скажем так, еще один жест доброй воли», — заявил пресс-секретарь Кремля.

Песков добавил, что таким образом Москва проявляет свой политический настрой на то, чтобы процесс урегулирования ситуации на Украине «сдвинулся с мертвой точки».

11 января президент России Владимир Путин заявил, что страна готова вернуть Украине оставленную на Крымском полуострове военную технику ВСУ и корабли украинского флота. Россия готова продолжить этот процесс и передать Украине «военные корабли, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику».