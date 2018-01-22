Забудьте о столице: Пенс объяснил арабам, чей Иерусалим

В последний день двухдневного визита вице-президента США Майка Пенса в Израиль должен встретиться с президентом страны Реувеном Ривлином. Накануне Пенс посетил Иерусалим, где встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Американский политик, второй человек в США, заверил, что посольство США в Иерусалиме появится в конце 2019 года. Речь идет о планах, ранее озвученных президентом США Дональдом Трампом, о переносе посольства США из Тел-Авива в Иерусалим.

Этот шаг с негодованием восприняли во многих арабских странах, которые считают, что Восточный Иерусалим должен стать столицей независимой Палестины. Сам же Пенс подчеркнул, что для него большая честь находиться в «столице Израиля Иерусалиме».

Несмотря на разницу в подходах к международным делам, в вопросе Иерусалима, Пенс активно поддерживает линию президента. Кроме того, как отмечает ведущий эксперт Gulf State Analytics Теодор Карасик, «визит Пенса в Израиль имеет большое значение на случай, если Пенс станет президентом США».

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«Пенс представляет интересы христианских фундаменталистов, которые видят Израиль и Иерусалим в особом свете», — объясняет эксперт в разговоре с «Газетой.Ru». По разным оценкам, в США живут от 50 до 60 млн христиан-евангелистов.

В Израиле напоминают, что Пенс приезжает в Израиль не впервые. Ранее, еще будучи губернатором штата Индиана, он неоднократно приезжал в эту страну, чтобы навестить своих израильских друзей.

Проблема — в Иране

«В любом случае, визит Пенса важен для определения точки старта новой ближневосточной политики Трампа. Одно дело, когда Трамп приезжает в начале каденции (в мае 2017 года) или это делают его посланники, другое дело, когда это делает вице-президент с такой четкой позицией по ряду ключевых проблем региона», говорит «Газете.Ru» глава ближневосточного бюро телеканала RTVI, политический обозреватель Евгений Сова.

Желание США поскорее перенести посольство в Иерусалим связано с желанием укрепить отношения с главным союзником в регионе в связи с усилением давления на Иран.

Находясь в израильском парламенте — кнессете, — Пенс выступил с критикой иранской ядерной сделки, назвав ее «катастрофой». Он дал понять, что сделка может быть отменена, если она не будет дополнена ограничениями, которые вызывают обеспокоенность в США. Недавно президент Трамп не стал отменять соглашение, однако дал конгрессменам 120 дней на доработку сделки.

Как отмечает Евгений Сова, «иранская тема сегодня гораздо важнее для Израиля с практической точки зрения, нежели статус Иерусалима». Речь идет о новом подходе к решению проблемы.

Сегодня Пенс пытается заручиться поддержкой арабских стран и Израиля в вопросе дальнейших действий Трампа в отношении Ирана.

«Тут важно отметить, что Израиль настаивает и убедительно просит Америку пересмотреть договор и внести в него вопросы развития иранской ракетной программы, а также влияние Ирана на группировки в Сирии, Ливане и Секторе Газа. Если Иран строит ракетные заводы в Сирии и Ливане, то Израиль не может молча сидеть сложа руки. В отличие от 2015 года, сегодня к Израилю прислушиваются, с его интересами считаются, это кардинальное изменение», — говорит эксперт.

Сова отмечает, что в декабре 2017 года в Вашингтоне побывал глава Совета по национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шабат, который вел переговоры с американцами о создании единой группы по выработке стратегии в вопросе противодействия Ирану на Ближнем Востоке.

Кроме внешнеполитического измерения визит Пенса имеет важное значение и для премьер-министра Израиля, который в настоящее время находится под огнем критики СМИ, обвиняющих его в коррупции.

Представители Палестины, возмущенные действиями США, призвали граждан устроить демонстрации и митинги в знак протеста. Глава Палестинской Автономии Махмуд Аббас демонстративно проигнорировал визит Пенса. Депутаты от арабских фракций в израильском кнессете также пытались проигнорировать выступление Пенса.

Как отметил на странице в фейсбуке глава ближневосточного бюро канала RTVI Сова, «Пенс невозмутимо наблюдал за акцией протеста депутатов от арабского списка и довольно успешными попытками распорядителей кнессета вывести бунтовщиков из зала».

Иерусалим все смешал

Однако если арабские фракции в парламенте Израиля не представляют значительной части общественного мнения, вопрос Иерусалима стал для Пенса камнем преткновения при переговорах с арабскими союзниками.

Перед визитом в Израиль Пенс побывал в Иордании, где встретился с королем этого государства Абдаллой Вторым. В Иордании считают восточный Иерусалим будущей столицей Палестинского государства.

Разговор между вице-президентом США и королем Иордании — влиятельным игроком в регионе — получился не из легких. Положение осложняется тем, что Иордания через созданный ею специальный орган осуществляет управление мечетью на территории Восточного Иерусалима.

Как пишут американские СМИ, король заявил, что США должны «восстановить доверие» после этого шага. В свою очередь, Пенс заявил по итогам переговоров, что «друзья иногда имеют разногласия». При этом он отметил, что стороны договорились вернуться к переговорному формату.

Речь идет о переговорах между Израилем и Палестиной, которые сейчас затрудняются позицией США по Иерусалиму.

Кроме Иордании, Пенс посетил еще одного союзника США на Ближнем Востоке — Египет, встретившись с его президентом Абдул-Фаттахом ас-Сиси, что может рассматриваться как косвенная поддержка политика перед предстоящими выборами весной этого года.

Египет сегодня — одна из проблемных для международной безопасности стран региона. Как отмечают авторы доклада «Международные угрозы — 2018», нынешний президент Египта легко выиграет выборы, «однако главным вызовом для египетского руководства остается террористическая активность на Синае». При этом, как отмечают авторы доклада, «стабильность Египта держится на саудовских дотациях и дешевом российском зерне».