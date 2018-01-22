Ни шагу назад: почему Россия остается в Приднестровье

В ходе переговоров президента Приднестровья Вадима Красносельского и главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, Красносельский выразил обеспокоенность по поводу ухудшения отношений между Россией и Молдавией. «Мы не желаем плохих отношений между РФ и Молдавией. Это наша принципиальная позиция, потому что мы сами будем от этого страдать», — заявил лидер непризнанной республики.

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Одновременно лидер Приднестровья выступил резко против вывода российских военных из республики и замены контингента российских миротворцев.

«21 июля 2017 года было приятно решение парламента Молдавии, согласно которому предлагалось вывести российские войска с территории Приднестровья и заменить миротворческую миссию на какую-либо гражданскую миссию, непонятных полицейских, «касок» и так далее. Для нас такое решение совершенно неприемлемо», — категорически заявил Красносельский.

Очевидно, что слова политика были своеобразным заочным ответом на прозвучавшие в минувшую субботу высказывания спикера парламента Молдавии Андриана Канду. Он обвинил Россию в нарушении международного права и в «оккупации» Приднестровья. Помимо этого председатель законодательного органа страны рассказал о своих намереньях взыскать с России миллионы долларов за эту «оккупацию».

В разговоре с «Газетой.Ru» замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин поделился предположением, что эти слова были адресованы не столько на внешний рынок, сколько внутреннему потребителю.

«Все хотят получить денег от России. Он сделал это для своих избирателей: «вот видите, я потребовал от России для вас денег», — сказал эксперт.

Помимо официально признанных Кишиневом российских миротворческих сил на территории Приднестровья, в селе Колбасна, располагается российский военный контингент, обеспечивающий безопасность огромного оружейного складского комплекса. Эти боеприпасы являются «наследием» 14-й гвардейской общевойсковой армии СССР, квартировавшей в Молдавии, а также включают в себя вывезенные из Германии и Чехословакии в конце 1980-х годов материалы.

По мнению Жарихина, спикер молдавского парламента говорит именно об этом военном контингенте. Однако ученый подчеркивает, что все эти разговоры — «простая демагогия». Российских военных, которые контролируют склады, не более трех тысяч человек. Эти военные не представляют никакой опасности для безопасности Молдавии.

При всем желании со стороны России вывезти это оружие физически невозможно. Одновременно и Тирасполь всячески выступает против вывоза оружия. Официальный Кишинев тоже понимает, что если российские военные уйдут с этой территории склады с оружием перейдут в распоряжение Приднестровья, что вряд ли повлечет за собой разрядку.

Слова Канду не могли остаться без реакции. Так, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков написал в своем Twitter, что попытки Молдавии получить с России миллиарды это «потуги, обреченные на провал. Пусть даже не думают. Так можно вообще российского рынка лишиться и остаться ни с чем».

Сенатор Франц Клинциевич сказал, «что Россия вправе выставить Молдавии встречный счет» за то, что российские миротворцы выполняют важнейшую функцию, предотвращая вооруженный конфликт, а это «несомненно, связано с денежными затратами».

Российские миротворческие силы находятся на территории Приднестровья согласно Соглашению о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова, подписанному 21 июля 1992 года президентами Российской Федерации и Молдавии. Это соглашение стало финальной точкой военного конфликта 1992 года между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР). Конфликт разгорелся еще в 1989 году, после того, как МССР разработала законопроекты «О государственном языке» и «О функционировании языков на территории МССР». В законопроектах речь шла об установлении молдавского языка государственным, русскому же языку выделили статус «языка межнационального общения».

Так как большинство жителей Приднестровья — русские и украинцы, решение повлекла волну недовольства. Впоследствии Приднестровье выступило с инициативой создать свою автономию.

Однако в 25-летнюю годовщину соглашения о мирном урегулировании 21 июля 2017 года парламент Молдавии принял постановление о выводе российских войск с территории Приднестровья.

Впрочем, доцент кафедры политической истории МГИМО Кирилл Коктыш считает, что независимо от того, что по Конституции страны парламент имеет больше полномочий, чем президент, российские миротворческие силы в любом случае могут не покидать эту территорию, потому что они находятся в Приднестровье на основе международно утвержденного мандата.

Эксперты считают, что заявление спикера — это элемент внутриполитической борьбы. Президент Молдавии Игорь Додон, не раз обозначавший намерение налаживать диалог с Москвой, открыто выступил против высказываний Андриана Канду. В своем заявлении он отметил, что слова политического оппонента связаны с предстоящими парламентскими выборами. Он также высказывался о важности стратегического партнерства с Россией.

«Стратегическое партнерство с Россией — залог сохранения молдавской государственности, а российская миротворческая операция — гарант сохранения мира на Днестре. Думаю, заявление спикера связано с предстоящими в этом году парламентскими выборами, на которых правящая Демократическая партия пытается выставить себя главным защитником интересов США и ЕС. Однако желание понравиться Вашингтону и Брюсселю таким путем недальновидно и опасно», — заявил Додон.

Политическая система Молдавии подразумевает значительно больше полномочий у парламента, чем у президента. Однако ранее президент находился в прямой зависимости от законодательно органа – избирался парламентом. Нынешний же президент Додон впервые был выбран общенародным голосованием, что и послужило причиной нынешних противоречий. Именно поэтому так разительно отличаются мнения парламента и президента.

Предстоящей осенью Молдавии предстоят парламентские выборы. В случае, если теряющая поддержку Демократическая партия потерпит на них поражение, то президент сможет действовать в унисон с законодательной властью и решить ряд актуальных проблем.

По мнению Кирилла Коктыша из МГИМО, вывод российских войск не сыграет на руку Кишиневу. Если миротворцы уйдут из Приднестровья, то правящее большинство потеряет свой мандат, так как полмиллиона потенциальных молдавских избирателей из Приднестровья немедленно качнут баланс сил в пользу «консервативной оппозиции». Поэтому нахождение российских миротворцев в конечном итоге только помогает Демпартии не потерять свою власть.